Hangi gazeteci para aldı: Mustafa Hoş isim istedi CHP'li Öztürkmen açıklayamadı!

Ben onu gerçekten bilemiyorum ama Sayın Bülent Kuşoğlu'nun ısrarla bunlar gerçek rakamlardır diye, hatta bana siz biraz eksik söylemişsiniz, gerçek rakamlar bunların çok daha üzerinde diye ısrarla söyledi. Ama sanırım ki bir takım polemiklere meydan vermemek için ya da belki daha gerçek rakamlar henüz kesinleşmediği için olsa gerek ki, bana hangi TV kanallarına veya gazetelere veya troll hesaplara olduğunu isim olarak söylemedi. Mustafa Bey şimdi birincisi, çok ağır ithamlarda bulunuyoruz dediğiniz. Bence en ağır ithamları, Sayın Özgür Özel ve yanındaki etrafındaki arkadaşları, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na veya Kemal Kılıçdaroğlu'nun etrafındaki arkadaşlara söylüyorlar. Hain gibi. Biz hırsız demiyoruz. Biz sadece mahkemelerde, dosyalarda ismi geçen kişilerin aklanıp gelmesi gerektiğini söylüyoruz. Biz kimseye hırsız demedik.Ben kendi adıma ben demedim. Diyenler var ama işte genel söylüyorsunuz yani iki taraf için söyledi. İşte aldım diyen var, verdim diyen var. Almadım diyen de var, vermedim diyen de var. Aldım diyen de var ama birileri. Mesela bugün Sayın Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu Sözcü TV'de yayına çıkacak. Birileri sorsun orada, bir basın mensubu sorsun. Bu iddiaların aslı nedir? Açıklayın desinler. Cumhuriyet Halk Partisi'nde nöbet tutan değerli basın mensubu arkadaşlarımız var. Muhabirler var. Çıkar sorarlar ilgilisine. Bir televizyon kanalıyla, iki televizyon kanalıyla, üç beş basın ya da medya organıyla yayınlamak amacıyla sözleşme yapmak, anlaşma yapmak, mutabık kalmak ve bunun karşılığını bedenli parasını ödemek başka.Ama o yayın organı 7/24 sabahtan akşama kadar bir tarafın propagandasını olmayan boş propagandalarını, kandırmacalarını, yalanlarını gerçekmiş gibi gösterip diğer tarafın tamamen paralayan, tamamen suçlayan, ihtira atan yayınlar yapması doğru değil. Bu yayıncılık değil. Siz medyasınız çağrı yapın, açıklansın.