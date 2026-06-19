DSP Genel Başkanı Aksakal: Özgür Özel ekibi DSP’nin anahtarını istedi

“Bu işin aslı astarı şu; oluşu da bana göre makul ve normal. CHP içerisinde Sayın Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararıyla birlikte tedbirli bir yönetim olarak göreve getirildikten sonra ilk konuşmasında ‘Hesap soracağım’ dedi. Hesap sormaya başladığı andan itibaren hesap sorulacak olanlar yeni bir yapının oluşumu arayışına girdiler. Bu da normal.

‘DSP ile bir irtibat kuralım’ görüşü ortaya çıkıyor ama kiminle görüşecekler? Normalde bu konu genel başkan ile konuşulur. Her ne kadar inkâr etseler de hesapları başka olduğu için bizim o dönemki bir genel başkan yardımcımızdan randevu alıyorlar. Anladığım kadarıyla 'İstediğimizi içeriden müdahale ile halledelim' gibi bir mantık oluştu.

Bu işi yürüten Sayın Murat Emir, 'Biz Özgür Özel başkanlığında DSP'ye katılalım, milletvekili arkadaşlarla büyük bir grup kuralım. Ama Kurultay'da da yönetimin bize aktarılması noktasında ne düşünürsünüz?' demiş. O da ‘Ben buna cevap veremem. Sayın Genel Başkan’a arz edeyim. Buradan çıkacak cevabı size iletirim’ diyor. Bana bunu bireysel olarak ilk söylediğinde ben zaten şiddetle karşı çıktım. Tesadüfen ertesi gün de başkanlık kurulu toplantımız vardı. Çünkü o toplantının tarihini Kurban Bayramı öncesi mutlak butlan kararı çıkınca belirlemiştik. Orada da ilk sözü kendisine verdim zaten, anlattı ve bütün arkadaşlar karşı çıktı tabii ki.

Özgür Özel ekibi DSP'nin anahtarını istedi. Partinin idaresini ele almanın Türkçesi budur. Biz buna müsaade edemezdik, böyle bir hadisenin konuşulmasını dahi arzu etmeyiz. O arkadaşımızı derhal ihraç istemiyle disiplin kuruluna da sevk ettik.

DSP'ye ismi bilinen, tanınan bir parti olursa iyi olur düşüncesi ile geldiler. Doğru bir seçenek ama tercih edenler yanlış insanlar oldu. Yoksa bizim CHP ya da başka parti içerisinden ismi kirli işlere, ahlaksız ilişkilere bulaşmamış, mahkeme koridorlarında anons edilmemiş Milletvekillerimizden, Belediye Başkanlarımızdan DSP'ye katılmak isteyenlere kapımız her zaman açık."