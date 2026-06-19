https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/boluda-gocuk-altinda-kalan-isci-3-gundur-araniyor-1106637938.html

Bolu'da göçük altında kalan işçi 3 gündür aranıyor

Bolu'da göçük altında kalan işçi 3 gündür aranıyor

Sputnik Türkiye

Bolu'da göçük olan maden ocağında mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor. Göçükle ilgili dün gözaltına alınan 4 kişiden 1'i... 19.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-19T11:59+0300

2026-06-19T11:59+0300

2026-06-19T11:59+0300

türki̇ye

bolu

işçi

göçük

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/13/1106637781_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_84842324f6240f607b8dddfb275d6190.jpg

Bolu'nun Mengen ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçi Muhammed Özkul'a ulaşma çalışmaları, 3'üncü gününde devam ediyor.Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, göçükle ilgili soruşturma başlattı. Bu kapsamda 4 kişi, dün jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.1 kişi tutuklandıJandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden D.Y. tutuklanırken, A.B. ve İ.Y.'ye ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Diğer şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260525/filipinlerde-coken-insaatta-kurtarma-calismasi-devam-ediyor-1-kisi-oldu-26-kisi-gocukten-kurtarildi-1106007392.html

türki̇ye

bolu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bolu, işçi, göçük