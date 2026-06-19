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Bolu'da göçük altında kalan işçi 3 gündür aranıyor
Bolu'da göçük altında kalan işçi 3 gündür aranıyor
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Bolu'da göçük olan maden ocağında mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor. Göçükle ilgili dün gözaltına alınan 4 kişiden 1'i... 19.06.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
bolu
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göçük
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Bolu'nun Mengen ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçi Muhammed Özkul'a ulaşma çalışmaları, 3'üncü gününde devam ediyor.Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, göçükle ilgili soruşturma başlattı. Bu kapsamda 4 kişi, dün jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.1 kişi tutuklandıJandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden D.Y. tutuklanırken, A.B. ve İ.Y.'ye ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Diğer şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260525/filipinlerde-coken-insaatta-kurtarma-calismasi-devam-ediyor-1-kisi-oldu-26-kisi-gocukten-kurtarildi-1106007392.html
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bolu, işçi, göçük
bolu, işçi, göçük

Bolu'da göçük altında kalan işçi 3 gündür aranıyor

11:59 19.06.2026
© Zafer GöderBolu'da göçük altında kalan işçi 3 gündür aranıyor
Bolu'da göçük altında kalan işçi 3 gündür aranıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2026
© Zafer Göder
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Bolu'da göçük olan maden ocağında mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor. Göçükle ilgili dün gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklanırken, 3'ü serbest bırakıldı.
Bolu'nun Mengen ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçi Muhammed Özkul'a ulaşma çalışmaları, 3'üncü gününde devam ediyor.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, göçükle ilgili soruşturma başlattı. Bu kapsamda 4 kişi, dün jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

1 kişi tutuklandı

Jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden D.Y. tutuklanırken, A.B. ve İ.Y.'ye ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Diğer şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
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