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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/bakanlik-tek-tek-ifsa-etti-kavurmada-at-ve-esek-eti-cay-da-sagliga-zararli-boya-cikti--1106644076.html
Bakanlık tek tek ifşa etti: Kavurmada at ve eşek eti, çayda sağlığa zararlı boya çıktı
Bakanlık tek tek ifşa etti: Kavurmada at ve eşek eti, çayda sağlığa zararlı boya çıktı
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada insan sağlığını tehlikeye düşüren markaları ifşa etti. Yapılan incelemelerde birçok üründe tek tırnaklı (at ve eşek) eti... 19.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-19T14:19+0300
2026-06-19T14:24+0300
sağlik
güvenilir gıda mobil uygulaması
tarım ve orman bakanlığı
at eti
eşek eti
tek tırnaklı eti tespiti
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Türkiye genelinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde insan sağlığını tehlikeye düşüren markalar açıklandı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada bazı markalarda tek tırnaklı (at ve eşek eti) eti tespit edildi. İçli köfte ve dana kavurmada tek tırnaklı eti çıktı Bakanlığın yayımladığı listede Gaziantep ve Mersin'de hizmet veren iki firmanın içli köftesinde ve dana kavurmasında 'tek tırnaklı eti' tespit edildi. Gaziantep Şehitkamil'de hizmet veren "Löp Löp Gıda" adlı işletmenin içli köftesinde, Mersin Toroslar'da hizmet veren "Öz Şamedan" isimli yemek firmasının kavurma etinde de tek tırnaklı eti olduğu belirtildi. Yine bazı markaların kıymasında 'kanatlı eti' tespit edilirken, tereyağında 'bitkisel yağ', sucukta 'kalp', zeytinyağında 'tohum yağı' tespit edildi. Çay da sağlığa aykırı boya bulunduYine Rize ve Samsun'da üretim yapan iki çay firmasının ürünlerinde de "Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti" yapıldığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260313/belediyenin-asevindeki-kavurma-skandalinda-yeni-detay-yaris-atinin-sahibi-aciklama-yapti-1104230462.html
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güvenilir gıda mobil uygulaması , tarım ve orman bakanlığı, at eti, eşek eti, tek tırnaklı eti tespiti
güvenilir gıda mobil uygulaması , tarım ve orman bakanlığı, at eti, eşek eti, tek tırnaklı eti tespiti

Bakanlık tek tek ifşa etti: Kavurmada at ve eşek eti, çayda sağlığa zararlı boya çıktı

14:19 19.06.2026 (güncellendi: 14:24 19.06.2026)
© Fotoğraf : İHAKavurma
Kavurma - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2026
© Fotoğraf : İHA
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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada insan sağlığını tehlikeye düşüren markaları ifşa etti. Yapılan incelemelerde birçok üründe tek tırnaklı (at ve eşek) eti çıktı.
Türkiye genelinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde insan sağlığını tehlikeye düşüren markalar açıklandı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada bazı markalarda tek tırnaklı (at ve eşek eti) eti tespit edildi.

İçli köfte ve dana kavurmada tek tırnaklı eti çıktı

Bakanlığın yayımladığı listede Gaziantep ve Mersin'de hizmet veren iki firmanın içli köftesinde ve dana kavurmasında 'tek tırnaklı eti' tespit edildi. Gaziantep Şehitkamil'de hizmet veren "Löp Löp Gıda" adlı işletmenin içli köftesinde, Mersin Toroslar'da hizmet veren "Öz Şamedan" isimli yemek firmasının kavurma etinde de tek tırnaklı eti olduğu belirtildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı
Tarım ve Orman Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2026
Tarım ve Orman Bakanlığı
Yine bazı markaların kıymasında 'kanatlı eti' tespit edilirken, tereyağında 'bitkisel yağ', sucukta 'kalp', zeytinyağında 'tohum yağı' tespit edildi.

Çay da sağlığa aykırı boya bulundu

Tarım ve Orman Bakanlığı
Tarım ve Orman Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2026
Tarım ve Orman Bakanlığı
Yine Rize ve Samsun'da üretim yapan iki çay firmasının ürünlerinde de "Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti" yapıldığı belirtildi.
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