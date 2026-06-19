https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/ak-partinin-onundeki-calisma-vatandaslar-haberi-sosyal-medyadan-aliyor-1106643049.html

AK Parti’nin önündeki çalışma: Vatandaşlar haberi sosyal medyadan alıyor

AK Parti’nin önündeki çalışma: Vatandaşlar haberi sosyal medyadan alıyor

Sputnik Türkiye

AK Parti için yapılan bir çalışmada vatandaşların habere ulaşma alışkanlıkları araştırıldı. Buna göre, gazetelerin yerini sosyal medya ve televizyon kanalları... 19.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-19T14:09+0300

2026-06-19T14:09+0300

2026-06-19T14:09+0300

türki̇ye

ak parti

gazete

sosyal medya

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AK Parti için hazırlanan bir saha çalışmasında vatandaşların habere ulaşım alışkanlıkları ve gazetelere güven oranları araştırıldı. Çalışmada, vatandaşların eski alışkanlıklarını terk ederek haberlere sosyal medyadan ve televizyon kanalların ulaştıkları ifade edildi.Yapılan çalışmada, vatandaşlara ‘Ülke gündemini takip ederken en çok kullanılan bilgi kaynağı’ soruldu. Buna göre, vatandaşların yüzde 42,7’si televizyon haberleri yanıtını verirken, yüzde 40,4’ü sosyal medya yanıtını verdi. Bağımsız dijital haber siteleri vatandaşların haber takip ettiği üçüncü mecra olurken, onun oranı da yüzde 11,8 oldu. Gazetelerin dijital versiyonları 2,3 oranında takip edilirken, basılı gazeteden haber takip edenlerin oranı 1,3 olarak belirlendi.Yüzde 66,4 gazete takip etmiyorVatandaşların gazete okuma alışkanlıkları da yine araştırmada ele alındı. Araştırmaya katılan vatandaşların yüzde 66,4’ü hiç gazete takip etmediklerini söylerken, basılı gazete almayıp gazetelerin dijital versiyonlarına baktıklarını belirtenlerin oranı yüzde 17,8 oldu. Ara sıra gazete satın alanların oranı yüzde 6,6 olurken hem dijital hem de basılıyı takip edenlerin oranı 4,8 oldu. Düzenli olarak gazete alanların oranı ise sadece yüzde 4,4 oldu.Ulusal gazetelere güven oranı da araştırıldı. Hiç güvenmiyorum diyenler 14,9, güvenmiyorum diyenler 41,1, ne güveniyorum ne güvenmiyorum diyenlerin oranı yüzde 38,5, güveniyorum diyenlerin oranı 11,1, çok güveniyorum diyenlerin oranı ise 0,7 olarak belirlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/tbmm-yeni-haftada-yogun-gundemle-mesai-yapacak-1106492972.html

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ak parti, gazete, sosyal medya