https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/abd-ambargosu-aclik-kusatmasina-donustu-kubada-silahlanabilecek-milyonlar-var-1106647224.html

“ABD ambargosu açlık kuşatmasına dönüştü, Küba’da silahlanabilecek milyonlar var”

“ABD ambargosu açlık kuşatmasına dönüştü, Küba’da silahlanabilecek milyonlar var”

Sputnik Türkiye

Yunus Soner’e göre Küba’ya dönük baskı ve ambargolarını artıran ABD, halkı aç bırakarak isyan çıkartma yönünde bir strateji izliyor. Soner, Küba’ya dönük olası... 19.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-19T15:38+0300

2026-06-19T15:38+0300

2026-06-19T15:38+0300

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İran’ın yanı sıra Latin Amerika’ya tehditler savuran ABD Başkanı Donald Trump’ın, mutabakatın ardından rotasını Küba’ya çevireceği tahmin ediliyor. ABD'nin yoğunlaşan baskıları nedeniyle enerji, turizm ve temel üretim alanlarında büyük bir tıkanma yaşayan Küba, ağır bir ekonomik kuşatmayla karşı karşıya kalırken Devlet Başkanı Diaz Canel liderliğinde fiyat kontrollerini azaltma, yabancı yatırımı teşvik ve bütçe disiplini gibi radikal reform hamleleriyle acil bir çıkış yolu arıyor.Bölge devletlerinden beklediği somut desteği bulamayan ve askeri bir saldırı ihtimaline karşı kısmi seferberlik tatbikatlarıyla halk savunması konseptini devreye sokan ada ülkesi, bir yandan her gün 10 saati bulan elektrik kesintileriyle mücadele eden halkın yakıcı gıda ve enerji ihtiyaçlarını çözmeye çalışırken diğer yandan da ABD'nin insanları aç bırakarak iç karmaşa yaratma stratejisine karşı direniş hattını örmeyi sürdürüyor.ABD'nin Küba'ya dönük ambargo ve tehditlerini Telesur Türkiye Temsilcisi Yunus Soner ile konuştuk.“Küba’daki durum Özel Dönem’den dahi kötü”Küba’ya dönük ABD ambargosunun kuşatmaya dönüştüğünü kaydeden Soner, Devlet Başkanı Diaz Canel’in açıklamalarını ülkenin içine düştüğü zor durum göz önünde bulundurularak okunması gerektiğini söyledi:“Küba’da Amerikancılık yok”Küba’da Amerikancılığın tutmadığını belirten Soner, ABD’nin ülkedeki sosyalist ekonomiyi hedef aldığıın söyledi. Soner’e göre Diaz Canel’in yabancı yatırımı teşvik etme yönündeki açıklamaları ‘liberalleşme’ olarak okunabilir:“Küba, bir ada ülkesi olduğu için buraya kısıtlı bir operasyon yapılamaz”Soner’e göre Küba’ya yapılacak herhangi bir askeri operasyon ada ülkesi olması sebebiyle işgale dönüşebilir. Soner, Küba’da silahlanmaya hazır dört milyon insan olduğunu belirtti:“Küba’ya devletler nezdinde yapılan yardımlar sınırlı”Latin Amerika ülkelerinin Küba’ya devletler nezdinde yaptığı yardımların oldukça zayıf olduğunu belirten Soner, özellikle Venezuela’nın kendi iç sorunlarıyla başa çıkmaya çalıştığını kaydetti:“Lula da Silva ciddi eleştiriler alıyor”Soner’e göre Latin Amerika’da ‘pembe sol’ olarak adlandırılan akımların başında gelen Brezilya’da devlet başkanı Lula da Silva eleştirilerin hedefinde. Soner, Latin Amerikalı solcuların ‘pembe solun’ Avrupa etkisi olduğunu savunduğunu aktardı:

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