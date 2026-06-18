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“Şüpheli’ ölümler kadın cinayetlerinin iki katına ulaştı”
“Şüpheli’ ölümler kadın cinayetlerinin iki katına ulaştı”
Sputnik Türkiye
Radyo Sputnik Programcısı Okan Aslan, Gün Ortası programında Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun Mayıs 2026 raporunda yer alan verileri paylaştı... 18.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-18T18:45+0300
2026-06-18T18:45+0300
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Radyo Sputnik Programcısı Okan Aslan, Gün Ortası programında Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun (KCDP) Mayıs 2026 raporundan öne çıkan verileri aktardı.Aslan'ın paylaştığı bilgilere göre mayıs ayında 16 kadın cinayeti işlendi, 33 şüpheli kadın ölümü kayıtlara geçti. Şüpheli kadın ölümlerinin sayısının kadın cinayetlerinin yaklaşık iki katına ulaştığını belirten Aslan, raporda kadın ölümlerinin önemli bir bölümünün aydınlatılamadığına vurgu yapıldığını söyledi.Raporda yer alan verilere göre öldürülen 16 kadından 14'ünün hangi gerekçeyle öldürüldüğü dahi tespit edilemedi. Aslan, bu durumun kadın cinayetlerinin arka planının ortaya çıkarılması konusunda ciddi soru işaretleri doğurduğunu ifade etti.‘Failler en yakındakiler’Kadın cinayetlerinde faillerin çoğunluğunu kadınların yakın çevresindeki erkeklerin oluşturduğunu aktaran Aslan, öldürülen kadınların yaklaşık yüzde 31'inin evli olduğu erkek tarafından öldürüldüğünü kaydetti.Cinayetlerin gerçekleştiği yerlere ilişkin verileri de paylaşan Aslan, kadınların büyük bölümünün kendi yaşam alanlarında öldürüldüğünü, evlerin kadınlar açısından en riskli mekânlardan biri olmaya devam ettiğini söyledi.‘Koruyucu ve önleyici mekanizmalar yetersiz’Kullanılan yöntemlere ilişkin bilgiler veren Aslan, kadın cinayetlerinde ateşli silahların ilk sırada yer aldığını, bunun yanı sıra kesici alet, darp, boğma ve yakma sonucu meydana gelen ölümlerin de raporda yer aldığını belirtti. Aslan, KCDP'nin raporda kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümlerindeki artış karşısında koruyucu ve önleyici mekanizmaların yetersiz kaldığı değerlendirmesinde bulunduğunu da aktardı.
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Okan Aslan
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“Şüpheli’ ölümler kadın cinayetlerinin iki katına ulaştı”

18:45 18.06.2026
gün ortası
gün ortası - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2026
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Okan Aslan
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Radyo Sputnik Programcısı Okan Aslan, Gün Ortası programında Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun Mayıs 2026 raporunda yer alan verileri paylaştı. Aslan, mayıs ayında 16 kadın cinayeti işlendiğini, 33 şüpheli kadın ölümünün kayıtlara geçtiğini belirtti.
Radyo Sputnik Programcısı Okan Aslan, Gün Ortası programında Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun (KCDP) Mayıs 2026 raporundan öne çıkan verileri aktardı.
Aslan'ın paylaştığı bilgilere göre mayıs ayında 16 kadın cinayeti işlendi, 33 şüpheli kadın ölümü kayıtlara geçti. Şüpheli kadın ölümlerinin sayısının kadın cinayetlerinin yaklaşık iki katına ulaştığını belirten Aslan, raporda kadın ölümlerinin önemli bir bölümünün aydınlatılamadığına vurgu yapıldığını söyledi.
Raporda yer alan verilere göre öldürülen 16 kadından 14'ünün hangi gerekçeyle öldürüldüğü dahi tespit edilemedi. Aslan, bu durumun kadın cinayetlerinin arka planının ortaya çıkarılması konusunda ciddi soru işaretleri doğurduğunu ifade etti.

‘Failler en yakındakiler’

Kadın cinayetlerinde faillerin çoğunluğunu kadınların yakın çevresindeki erkeklerin oluşturduğunu aktaran Aslan, öldürülen kadınların yaklaşık yüzde 31'inin evli olduğu erkek tarafından öldürüldüğünü kaydetti.
Cinayetlerin gerçekleştiği yerlere ilişkin verileri de paylaşan Aslan, kadınların büyük bölümünün kendi yaşam alanlarında öldürüldüğünü, evlerin kadınlar açısından en riskli mekânlardan biri olmaya devam ettiğini söyledi.

‘Koruyucu ve önleyici mekanizmalar yetersiz’

Kullanılan yöntemlere ilişkin bilgiler veren Aslan, kadın cinayetlerinde ateşli silahların ilk sırada yer aldığını, bunun yanı sıra kesici alet, darp, boğma ve yakma sonucu meydana gelen ölümlerin de raporda yer aldığını belirtti. Aslan, KCDP'nin raporda kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümlerindeki artış karşısında koruyucu ve önleyici mekanizmaların yetersiz kaldığı değerlendirmesinde bulunduğunu da aktardı.
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