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Robin Hood’un ünlü meşe ağacı öldü
Robin Hood’un ünlü meşe ağacı öldü
Sputnik Türkiye
Yüzlerce yıldır Robin Hood efsanesinin kalbi olarak bilinen ‘Dev Meşe Ağacı’, uzmanlara göre hayatını kaybetti. İngiltere’nin en ikonik ağaçlarından biri olan dev meşe, bu bahar ilk kez yeni yaprak vermedi.
2026-06-18T14:50+0300
2026-06-18T14:50+0300
yaşam
robin hood
birleşik krallık
ağaç
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Nottinghamshire’daki Sherwood Ormanı’nda yaklaşık bin 200 yıl boyunca ayakta kalan ‘Dev Meşe’, Birleşik Krallık’ın en büyük meşe ağaçlarından biri olarak kabul ediliyordu. Milyonlarca ziyaretçi çeken ağaç, son yıllarda belirgin bir gerileme gösteriyordu.Ormanı yöneten Kraliyet Kuşları Koruma Derneği (RSPB), bilimsel incelemeler sonucunda ağacın öldüğünü doğruladı.Ölüm nedeni ne?RSPB’ye göre ölümün tek bir nedeni yok. Ancak şu faktörler büyük rol oynadı:Uzmanlar, ağacın doğal yaşı nedeniyle zaten zorlandığını, ancak turizm kaynaklı toprak sıkışmasının köklerin su, oksijen ve besin almasını engellediğini belirtiyor.Ağaç tarihe karışmıyorRSPB, dev meşenin ormanda bir anıt olarak ayakta kalacağını açıkladı. Ağacın gövdesi önümüzdeki yıllarda doğal olarak çürüyecek ve bu süreçte birçok hayvan ve bitkiye yaşam alanı sağlayacak.Ayrıca dev meşeden alınan fidanlar dünyanın çeşitli yerlerine dikildi. 2013’te pantomim oyuncuları Barney Harwood, Su Pollard ve David Hasselhoff’a da fidanlar hediye edilmişti.Robin Hood bağlantısıEfsaneye göre, halk hikayelerinden zenginlerden çalarak yoksullara dağıtması ve haksızlıklara karşı savaşmasıyla bilinen efsanevi bir halk kahramanı olan Robin Hood, mantar kaynaklı oyuk gövdesini saklanma yeri olarak kullanıyordu. 1790’da Hayman Rooke’un kitabında bahsedilmesinin ardından ağaç büyük turizm ilgisi görmeye başladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20200129/robin-hood-depremin-vurdugu-elazigda-goruldu-para-dagitip-market-borclarini-sildirdi-1041282847.html
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robin hood, birleşik krallık, ağaç
robin hood, birleşik krallık, ağaç

Robin Hood’un ünlü meşe ağacı öldü

14:50 18.06.2026
© AP Photo / SIMON DAWSONA 1,200-year-old Major Oak tree, where Robin Hood allegedly used as a hide out
A 1,200-year-old Major Oak tree, where Robin Hood allegedly used as a hide out - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2026
© AP Photo / SIMON DAWSON
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Yüzlerce yıldır Robin Hood efsanesinin kalbi olarak bilinen ‘Dev Meşe Ağacı’, uzmanlara göre hayatını kaybetti. İngiltere’nin en ikonik ağaçlarından biri olan dev meşe, bu bahar ilk kez yeni yaprak vermedi.
Nottinghamshire’daki Sherwood Ormanı’nda yaklaşık bin 200 yıl boyunca ayakta kalan ‘Dev Meşe’, Birleşik Krallık’ın en büyük meşe ağaçlarından biri olarak kabul ediliyordu. Milyonlarca ziyaretçi çeken ağaç, son yıllarda belirgin bir gerileme gösteriyordu.
Ormanı yöneten Kraliyet Kuşları Koruma Derneği (RSPB), bilimsel incelemeler sonucunda ağacın öldüğünü doğruladı.

Ölüm nedeni ne?

RSPB’ye göre ölümün tek bir nedeni yok. Ancak şu faktörler büyük rol oynadı:
Yıllarca süren “iyi niyetli” yapısal müdahaleler (büyük dallara destek konulması)
Yoğun insan trafiği nedeniyle toprağın sıkışması
İklim değişikliğinin etkisiyle yaşanan sıcak dalgaları ve kuraklıklar
Uzmanlar, ağacın doğal yaşı nedeniyle zaten zorlandığını, ancak turizm kaynaklı toprak sıkışmasının köklerin su, oksijen ve besin almasını engellediğini belirtiyor.

Ağaç tarihe karışmıyor

RSPB, dev meşenin ormanda bir anıt olarak ayakta kalacağını açıkladı. Ağacın gövdesi önümüzdeki yıllarda doğal olarak çürüyecek ve bu süreçte birçok hayvan ve bitkiye yaşam alanı sağlayacak.
Ayrıca dev meşeden alınan fidanlar dünyanın çeşitli yerlerine dikildi. 2013’te pantomim oyuncuları Barney Harwood, Su Pollard ve David Hasselhoff’a da fidanlar hediye edilmişti.

Robin Hood bağlantısı

Efsaneye göre, halk hikayelerinden zenginlerden çalarak yoksullara dağıtması ve haksızlıklara karşı savaşmasıyla bilinen efsanevi bir halk kahramanı olan Robin Hood, mantar kaynaklı oyuk gövdesini saklanma yeri olarak kullanıyordu.
1790’da Hayman Rooke’un kitabında bahsedilmesinin ardından ağaç büyük turizm ilgisi görmeye başladı.
İstanbul’un çeşitli semtlerinde dar gelirli ailelere para dağıtan hayırsever iş insanı, bu kez 6.8 büyüklüğündeki depremin vurduğu Elazığ’da ortaya çıktı. ‘Robin Hood’, kent merkezi ve köylerdeki depremzedelere zarf içinde para yardımında bulunup bakkal borçlarını kapattı. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2020
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'Robin Hood' depremin vurduğu Elazığ'da görüldü: Para dağıtıp, market borçlarını sildirdi
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