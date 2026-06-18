https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/robin-hoodun-unlu-mese-agaci-oldu-1106614371.html

Robin Hood’un ünlü meşe ağacı öldü

Robin Hood’un ünlü meşe ağacı öldü

Sputnik Türkiye

Yüzlerce yıldır Robin Hood efsanesinin kalbi olarak bilinen ‘Dev Meşe Ağacı’, uzmanlara göre hayatını kaybetti. İngiltere’nin en ikonik ağaçlarından biri olan dev meşe, bu bahar ilk kez yeni yaprak vermedi.

2026-06-18T14:50+0300

2026-06-18T14:50+0300

2026-06-18T14:50+0300

yaşam

robin hood

birleşik krallık

ağaç

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Nottinghamshire’daki Sherwood Ormanı’nda yaklaşık bin 200 yıl boyunca ayakta kalan ‘Dev Meşe’, Birleşik Krallık’ın en büyük meşe ağaçlarından biri olarak kabul ediliyordu. Milyonlarca ziyaretçi çeken ağaç, son yıllarda belirgin bir gerileme gösteriyordu.Ormanı yöneten Kraliyet Kuşları Koruma Derneği (RSPB), bilimsel incelemeler sonucunda ağacın öldüğünü doğruladı.Ölüm nedeni ne?RSPB’ye göre ölümün tek bir nedeni yok. Ancak şu faktörler büyük rol oynadı:Uzmanlar, ağacın doğal yaşı nedeniyle zaten zorlandığını, ancak turizm kaynaklı toprak sıkışmasının köklerin su, oksijen ve besin almasını engellediğini belirtiyor.Ağaç tarihe karışmıyorRSPB, dev meşenin ormanda bir anıt olarak ayakta kalacağını açıkladı. Ağacın gövdesi önümüzdeki yıllarda doğal olarak çürüyecek ve bu süreçte birçok hayvan ve bitkiye yaşam alanı sağlayacak.Ayrıca dev meşeden alınan fidanlar dünyanın çeşitli yerlerine dikildi. 2013’te pantomim oyuncuları Barney Harwood, Su Pollard ve David Hasselhoff’a da fidanlar hediye edilmişti.Robin Hood bağlantısıEfsaneye göre, halk hikayelerinden zenginlerden çalarak yoksullara dağıtması ve haksızlıklara karşı savaşmasıyla bilinen efsanevi bir halk kahramanı olan Robin Hood, mantar kaynaklı oyuk gövdesini saklanma yeri olarak kullanıyordu. 1790’da Hayman Rooke’un kitabında bahsedilmesinin ardından ağaç büyük turizm ilgisi görmeye başladı.

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