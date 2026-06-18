Rahmi Saltuk: Kılıçdaroğlu'na destek vermedim sadece şarkımı kullanın dedim

Ben CHP adına, SHP adına konserler verdim. Yani sordum söyleyeyim.Yani ben de sizin gibi haberlerde öğrendim. Bir grup sanatçı işte Kılıçdaroğlu eserlerimizi kullanmasın diye bildiri yayınlamışlar. Sanırım birkaç gün sonra Berhan Çimşek kardeşiniz benim arkadaşım.Beni aradı. Dedi ki böyle böyle abi senin sesini kullanabilir miyiz? Olur Berhan dedim kullanabilirsiniz. Benim sesimi kullanabilirsiniz.Ne şimdi ne gelecekte bir karşılık beklemiyorum. Ha o arada da bir açıklama yapar mısın dedi. Yok dedim onu ben yapmam dedim.Durum bu. Yani ama bu imza olayı benim haberim yok. Bana senin meslektaşın Mustafa Mutlu Salı öğlen birdenbire telefonum çaldı.Birdenbire Rahmi abi senin adını gördüm. Bu nedir dedi. Nerede adımı gördüm dedim.Dedi ki bir bildiri yayınlamışsınız dedi. Birinci isim senin dedi. İmza benim haberim yok.Ne bildiriden ne imzalardan dedim. Berhana aradım mesaj attım. Dedim ki şu ilgilen lütfen şunu sildir dedim.Benim ismimi ve sildirdi Berhana ismimi. Durum bu Mustafa. İlk imzacı siz değilsiniz.Böyle bir şeyiniz de yoktu zaten. Hayır benim ne haberim var. Ne bilgim var. Yani özür dileyecek yani bilmiyorum kendilerimi bir verdi onu. Yoksa bir karışıklık mı oldu nasıl olsa şunu da düşünmüş olabilirler. Sesini verdiğine göre destekte o bildiriye de imza atıyor. nAynı şey değil işte yani onu söylüyorum.