https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/milli-guvenlik-kurulu-toplandi-1106621220.html
Milli Güvenlik Kurulu toplandı
Milli Güvenlik Kurulu toplandı
Sputnik Türkiye
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. 18.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-18T17:32+0300
2026-06-18T17:32+0300
2026-06-18T17:32+0300
türki̇ye
cumhurbaşkanlığı külliyesi
milli güvenlik kurulu (mgk)
mgk
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı, saat 16.45'te başladı.Toplantıda, Türkiye'nin milli güvenliğini ilgilendiren güncel konuların yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin değerlendirilmesi öngörülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260408/mgk-toplantisi-sona-erdi-hudutlarin-guvenligine-iliskin-tedbirlere-devam-edilecek-1104871317.html
türki̇ye
cumhurbaşkanlığı külliyesi
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cumhurbaşkanlığı külliyesi, milli güvenlik kurulu (mgk), mgk, recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanlığı külliyesi, milli güvenlik kurulu (mgk), mgk, recep tayyip erdoğan
Milli Güvenlik Kurulu toplandı
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı, saat 16.45'te başladı.
Toplantıda, Türkiye'nin milli güvenliğini ilgilendiren güncel konuların yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin değerlendirilmesi öngörülüyor.