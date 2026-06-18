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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/milli-guvenlik-kurulu-toplandi-1106621220.html
Milli Güvenlik Kurulu toplandı
Milli Güvenlik Kurulu toplandı
Sputnik Türkiye
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. 18.06.2026, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı, saat 16.45'te başladı.Toplantıda, Türkiye'nin milli güvenliğini ilgilendiren güncel konuların yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin değerlendirilmesi öngörülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260408/mgk-toplantisi-sona-erdi-hudutlarin-guvenligine-iliskin-tedbirlere-devam-edilecek-1104871317.html
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cumhurbaşkanlığı külliyesi, milli güvenlik kurulu (mgk), mgk, recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanlığı külliyesi, milli güvenlik kurulu (mgk), mgk, recep tayyip erdoğan

Milli Güvenlik Kurulu toplandı

17:32 18.06.2026
© AA / TCCB / Murat ÇetinmühürdarMilli Güvenlik Kurumu toplandı
Milli Güvenlik Kurumu toplandı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2026
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
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Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı, saat 16.45'te başladı.
Toplantıda, Türkiye'nin milli güvenliğini ilgilendiren güncel konuların yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin değerlendirilmesi öngörülüyor.
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2026
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MGK toplantısı sona erdi: 'Hudutların güvenliğine ilişkin tedbirlere devam edilecek'
8 Nisan, 19:59
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