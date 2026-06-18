“Hürmüz’de İran egemenliği onaylandı, Amerika baskılanmış halde”

“İran zaten başından beri nükleere karşı netti. Trump’ın çekildiği anlaşmada da bu garanti ediliyordu. İran’ın nükleer silah kullanma yönünde bir niyeti olursa bunu yapabilecek teknolojiye de iradeye de sahip. İran’ın petrolünü satabilmesindeki engellerin ortadan kaldırılması söz konusu. İran petrol satıyor ancak para alamıyor. Uluslararası bankacılık sistemi içinden paralarını basit ve olağan yollarla alamıyor. İran İslam Cumhuriyeti’nin en makul kazanımı siyonist rejimle Amerika arasında bir çatlak oluşturulması olabilir. Lübnan ısrarla mutabakat metninde geçirilmiş durumda. Amerika’nın bölgedeki ordusu siyonist rejimi ne düzeyde terk edeceğini bilemiyoruz. Mutabakat metninde bunun böyle olması Amerika’daki iç süreçler açısından da aynı neticeyi doğuracağı anlamına gelmiyor. Amerika’da kongre var, başkanın yetkilerinin sınırlandırılması gündemi var. Nihayetinde İran, Amerika’yı İsrail konusunda baskılamayı başarmış halde. Bugün bu mutabakata dayanarak İran, Lübnan’a dönük saldırıların devam etmesi halinde Amerika’nın resmi kuvvetlerine bir şey yapmadan Siyonist rejimi bombalasa mutabakat metninin dışına çıkmamış oluyor. İran, Amerika’ya ‘Ben mutabakata razıyım ancak Lübnan özel bir yere sahip ve Siyonist rejim mutabakatın dolaylı bir unsuru. Bizim mutabakat çerçevesinde müdahale etme hakkımız, Lübnan’ın egemenliğini ve Hizbullah’ı koruma hakkımız doğmuştur’ diyebilir. İran’ın hukuki bir zemini olmuş olacak. Ayrıca İslam İnkılabı için Lübnan’ın yeri sadece bir siyaset konusu değil. Hizbullah meselesi sadece siyasi değil. Hizbullah itikadi olarak Şii inancı olarak Veli-i Fakih’e bağlı olduğunu ilan etmiş olan bir örgüt. İslam İnkılabı ve Şii düşüncesinin içinde İslam Muhafızları Ordusu neyse Hizbullah da odur. İran’ın Hizbullah’ı terk etmesi kırılmadır. Bu olmayacak bir şey. Kimileri İran Hizbullah’ı terk eder diye tartışıyor. Ancak bunlar söz konusu olmayacak şeyler. Mevcut halde hala bu İran içinde de tartışılan bir mutabakat. Savaşa ara verilmesi açısından olumlu buluyorum.”