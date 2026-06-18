https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/emniyetten-yks-onlemleri-gurultu-ve-trafikle-ilgili-tum-tedbirler-uygulanacak-1106617848.html

Emniyet'ten YKS önlemleri: 'Gürültü ve trafikle ilgili tüm tedbirler uygulanacak'

Emniyet'ten YKS önlemleri: 'Gürültü ve trafikle ilgili tüm tedbirler uygulanacak'

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yönelik tedbirler kapsamında yurt genelinde 11 bin 883 okulda 44 bin 886 personel ve 6... 18.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-18T15:53+0300

2026-06-18T15:53+0300

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yks 2025

sınav

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üniversite

i̇çişleri bakanlığı

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Bakan Çiftçi, 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek YKS'ye yönelik alınan tedbirler ve gerçekleştirilecek çalışmalara ilişkin NSosyal hesabından açıklamada bulundu.Sınava 2 milyon 425 bin 560 kişinin katılacağını hatırlatan Çiftçi, huzur ve güven içerisinde sınava girebilmesi için Bakanlığın tüm birimleriyle hazırlıklarını tamamladıklarını ve gerekli tedbirleri aldıklarını vurguladı.Çiftçi, "Ülke genelinde 11 bin 883 okulda, 44 bin 886 personelimiz ve 6 bin 907 ekibimiz görev yapacak. Sınav merkezleri sınavdan bir gün önce başlayarak ekip marifetiyle kontrol edilecek, sınav binaları ve çevresinde güvenlik, trafik ve gürültüye ilişkin tüm tedbirler titizlikle uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.'Geç kalma riski bulunan adaylara gerekli destek sağlanacak'Hazır kuvvet ve takviye ekiplerinin ihtiyaç duyulan noktalarda görevlendirileceğini bildiren Çiftçi, sınava geç kalma riski bulunan adaylara gerekli desteğin sağlanacağını dile getirdi.Bakan Çiftçi, organize kopya girişimleriyle sınav düzenini bozabilecek her türlü olumsuzluğa karşı istihbari, teknik ve önleyici tedbirlerin en üst seviyede uygulanacağını belirterek, şunları kaydetti:

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Sputnik Türkiye

yks 2025, sınav, lise, üniversite, i̇çişleri bakanlığı