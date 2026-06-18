Dünyada üretilen her iki otomobilden biri Çin’den çıkıyor
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Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’teki Seyir Hali programında Çin’in küresel üretimde ulaştığı büyüklüğü değerlendirdi. Çağatay, Çin’in yalnızca otomotiv sektöründe değil, beyaz eşyadan elektroniğe kadar birçok alanda dünyanın en büyük üreticisi haline geldiğini söyledi.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’teki Seyir Hali programında Çin’in küresel ekonomideki yükselişine dikkat çekti. Dünya otomotiv üretiminin yarısından fazlasının Çin tarafından gerçekleştirildiğini belirten Çağatay, Çin’in birçok sektörde rakiplerinin önüne geçtiğini ifade etti.
Çin’in üretim kapasitesinin küresel ölçekte belirleyici hale geldiğini söyleyen Çağatay, otomotiv sektöründeki dönüşümün bu değişimin en somut örneklerinden biri olduğunu belirtti.
‘Dünyada üretilen her iki otomobilden biri Çin’den çıkıyor’
Çin’in otomobil üretimindeki ağırlığına dikkat çeken Çağatay, şu ifadeleri kullandı:
“2026 itibarıyla dünyada üretilen her 100 otomobilin yarısından fazlasını Çin tek başına üretiyor. Amerika'nın, Almanya'nın, Japonya'nın, Güney Kore'nin, Hindistan'ın, Malezya'nın, Endonezya'nın ve Türkiye'nin ürettiği otomobillerin toplamından daha fazla üretim gerçekleştiriyor. Sokaklarda ve caddelerde gördüğünüz her iki otomobilden biri Çin üretimi.” Bir dönem Amerikan otomobilleri dünyaya hâkimdi. Daha sonra İngiliz markaları lüks segmentte öne çıktı. Ardından Alman üreticiler BMW, Mercedes ve Audi gibi markalarla liderliği ele geçirdi. 1970’li yıllarda ise Japon üreticiler şehirleşmenin hızlanmasını doğru okuyarak daha küçük ve pratik araçlar üretmeye başladı. Bu sayede dünya pazarında önemli bir üstünlük sağladılar.”
‘Çin yeni dönemin ihtiyaçlarını doğru okudu’
Çin’in başarısının arkasında değişen tüketici taleplerini doğru analiz etmesinin bulunduğunu ifade eden Çağatay, şöyle devam etti:
“Japonya küçük otomobille dünyayı fethetti. Çin ise elektrikli, ekonomik ve kompakt araçlar üreterek benzer bir başarı yakaladı. Şu anda otomotiv sektöründe dünyanın en güçlü oyuncusu haline gelmiş durumda.”
‘Sadece otomobilde değil, birçok sektörde zirvede’
Çin’in küresel üretimde yalnızca otomotivle sınırlı olmayan bir üstünlük kurduğunu vurgulayan Çağatay, şu değerlendirmede bulundu:
“Çin beyaz eşyada da, bilgisayarda da, cep telefonunda da, tablette de dünyanın en büyük üreticilerinden biri. Çimentodan demire, birçok temel sanayi ürününde küresel üretimin çok büyük bölümünü gerçekleştiriyor. Çin’in ulaştığı üretim kapasitesi artık dünya ekonomisinin yönünü belirleyen temel unsurlardan biri haline geldi. Dünyada pek çok üründe üretimin yarısından fazlasını Çin gerçekleştiriyor. Küresel ekonomide öyle bir noktaya doğru gidiyoruz ki, Çin’in üretim kapasitesi karşısında rekabet etmek her geçen gün daha da zorlaşıyor. Çin’in önünde durulamaz.”