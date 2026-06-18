https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/dunyada-uretilen-her-iki-otomobilden-biri-cinden-cikiyor-1106602973.html

Dünyada üretilen her iki otomobilden biri Çin’den çıkıyor

Dünyada üretilen her iki otomobilden biri Çin’den çıkıyor

Sputnik Türkiye

Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’teki Seyir Hali programında Çin’in küresel üretimde ulaştığı büyüklüğü değerlendirdi. Çağatay, Çin’in yalnızca otomotiv... 18.06.2026, Sputnik Türkiye

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Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’teki Seyir Hali programında Çin’in küresel ekonomideki yükselişine dikkat çekti. Dünya otomotiv üretiminin yarısından fazlasının Çin tarafından gerçekleştirildiğini belirten Çağatay, Çin’in birçok sektörde rakiplerinin önüne geçtiğini ifade etti.Çin’in üretim kapasitesinin küresel ölçekte belirleyici hale geldiğini söyleyen Çağatay, otomotiv sektöründeki dönüşümün bu değişimin en somut örneklerinden biri olduğunu belirtti.‘Dünyada üretilen her iki otomobilden biri Çin’den çıkıyor’Çin’in otomobil üretimindeki ağırlığına dikkat çeken Çağatay, şu ifadeleri kullandı:‘Çin yeni dönemin ihtiyaçlarını doğru okudu’Çin’in başarısının arkasında değişen tüketici taleplerini doğru analiz etmesinin bulunduğunu ifade eden Çağatay, şöyle devam etti:‘Sadece otomobilde değil, birçok sektörde zirvede’Çin’in küresel üretimde yalnızca otomotivle sınırlı olmayan bir üstünlük kurduğunu vurgulayan Çağatay, şu değerlendirmede bulundu:

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2026

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