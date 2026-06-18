Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/brezilya-devlet-baskani-luladan-trumpa-uyari-secimlerimize-karismayin-1106612134.html
Brezilya Devlet Başkanı Lula'dan Trump'a uyarı: 'Seçimlerimize karışmayın'
Brezilya Devlet Başkanı Lula'dan Trump'a uyarı: 'Seçimlerimize karışmayın'
Sputnik Türkiye
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump'a ülkesindeki seçimlere dahil olmaması uyarısı yaptı. 18.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-18T13:15+0300
2026-06-18T13:15+0300
dünya
lula da silva
donald trump
brezilya devlet başkanı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0a/1097772800_0:0:2830:1592_1920x0_80_0_0_b3ae04da3a163007f1b1de8a91282a25.png
ABD basınına göre Lula da Silva, Fransa'daki G7 Zirvesi sonrası gazetecilere açıklama yaptı.Lula da Silva, "Brezilya seçimlerine karışmayın çünkü Brezilya seçimleri, Brezilya'nın sorunudur." ifadesini kullandı.Trump'ın kendi kişisel ve ideolojik seçimlerinin olabileceğine işaret eden Lula da Silva, ulusların birbirlerinin egemenliğine saygı duymaları gerektiğini vurguladı.Brezilya'da genel seçimlerin 4 Ekim'de düzenlenmesi planlanıyor.Brezilya'daki olaylarBrezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen devlet başkanı seçiminin ikinci turunda sol görüşlü Devlet Başkanı Lula da Silva, eski Devlet Başkanı Bolsonaro'yu koltuğundan etmişti. Seçimleri kazanan Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin ederek göreve başlamıştı.Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri, önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, 8 Ocak 2023'te ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasını basmıştı.Brezilya Federal Polisi, 26 Kasım 2024'te Bolsonaro'nun, Lula da Silva hükümetine yönelik planlanan darbe girişimine dahil olduğunu iddia etmiş, Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi de 26 Mart'ta savcılığın Bolsonaro dahil 7 kişi hakkında hazırladığı darbe girişimi iddianamesini oy birliğiyle kabul etmişti.ABD Başkanı Donald Trump, 9 Temmuz 2025'te Lula da Silva'ya gönderdiği mektupta, Bolsonaro'ya karşı açılan davanın sonlandırılmaması halinde 1 Ağustos'tan itibaren Brezilya'ya yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağı tehdidinde bulunmuştu.Brezilya Yüksek Mahkemesi, dün eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Eduardo Bolsonaro'ya, geçen yıl babası hakkında yürütülen darbe girişimine ilişkin davanın durdurulması için ABD yönetimini sürece müdahil etmeye çalıştığı gerekçesiyle verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasını onaylamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260414/eski-brezilya-istihbarat-servisi-baskani-ice-ekiplerince-gozaltina-alindi-1105001359.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0a/1097772800_60:0:2789:2047_1920x0_80_0_0_7a71371550b25ea6077ece22ef9198e5.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
lula da silva, donald trump, brezilya devlet başkanı
lula da silva, donald trump, brezilya devlet başkanı

Brezilya Devlet Başkanı Lula'dan Trump'a uyarı: 'Seçimlerimize karışmayın'

13:15 18.06.2026
Brezilya’dan Trump’ın vergi kararına sert yanıt: Lula misilleme sözü verdi
Brezilya’dan Trump’ın vergi kararına sert yanıt: Lula misilleme sözü verdi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2026
Abone ol
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump'a ülkesindeki seçimlere dahil olmaması uyarısı yaptı.
ABD basınına göre Lula da Silva, Fransa'daki G7 Zirvesi sonrası gazetecilere açıklama yaptı.
Lula da Silva, "Brezilya seçimlerine karışmayın çünkü Brezilya seçimleri, Brezilya'nın sorunudur." ifadesini kullandı.
Trump'ın kendi kişisel ve ideolojik seçimlerinin olabileceğine işaret eden Lula da Silva, ulusların birbirlerinin egemenliğine saygı duymaları gerektiğini vurguladı.
Brezilya'da genel seçimlerin 4 Ekim'de düzenlenmesi planlanıyor.

Brezilya'daki olaylar

Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen devlet başkanı seçiminin ikinci turunda sol görüşlü Devlet Başkanı Lula da Silva, eski Devlet Başkanı Bolsonaro'yu koltuğundan etmişti. Seçimleri kazanan Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin ederek göreve başlamıştı.
Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri, önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, 8 Ocak 2023'te ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasını basmıştı.
Brezilya Federal Polisi, 26 Kasım 2024'te Bolsonaro'nun, Lula da Silva hükümetine yönelik planlanan darbe girişimine dahil olduğunu iddia etmiş, Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi de 26 Mart'ta savcılığın Bolsonaro dahil 7 kişi hakkında hazırladığı darbe girişimi iddianamesini oy birliğiyle kabul etmişti.
ABD Başkanı Donald Trump, 9 Temmuz 2025'te Lula da Silva'ya gönderdiği mektupta, Bolsonaro'ya karşı açılan davanın sonlandırılmaması halinde 1 Ağustos'tan itibaren Brezilya'ya yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağı tehdidinde bulunmuştu.
Brezilya Yüksek Mahkemesi, dün eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Eduardo Bolsonaro'ya, geçen yıl babası hakkında yürütülen darbe girişimine ilişkin davanın durdurulması için ABD yönetimini sürece müdahil etmeye çalıştığı gerekçesiyle verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasını onaylamıştı.
Alexandre Ramagem - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2026
DÜNYA
Eski Brezilya istihbarat servisi başkanı ICE ekiplerince gözaltına alındı
14 Nisan, 13:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала