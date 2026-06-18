https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/bm-uyardi-13-bolgede-milyonlarca-kisi-aclik-tehlikesiyle-karsi-karsiya-1106620743.html
BM uyardı: 13 bölgede milyonlarca kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya
BM uyardı: 13 bölgede milyonlarca kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya
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Birleşmiş Milletler'e bağlı Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Dünya Gıda Programı (WFP), dünyanın çeşitli bölgelerinde açlığın daha da derinleşebileceği... 18.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-18T19:36+0300
2026-06-18T19:36+0300
2026-06-18T19:36+0300
dünya
yemen
filistin
somali
birleşmiş milletler gıda ve tarım örgütü (fao)
bm dünya gıda programı (wfp)
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
açlık
kıtlık
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Birleşmiş Milletlere bağlı Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından yayımlanan yeni rapora göre, Sudan, Güney Sudan, Yemen ve Filistin en kritik açlık noktaları arasında yer almayı sürdürürken, Nijerya ve Somali de en yüksek risk kategorisine yükseldi.Raporda, söz konusu bölgelerde yaşayan yaklaşık 266 milyon kişinin ciddi düzeyde gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.Uzmanlara göre çatışmalar, ekonomik sorunlar ve iklim kaynaklı olumsuzluklar milyonlarca insanın gıdaya erişimini zorlaştırıyor.Çatışmalar açlığı derinleştiriyorRaporda incelenen 13 kritik bölgenin 12'sinde açlığın temel nedeninin çatışmalar olduğu vurgulandı.Sudan'da Darfur ve Güney Kordofan'ın bazı bölgelerinde kıtlık riskinin 2027 yılının başlarına kadar devam edebileceği kaydedildi.Yemen'in dünyanın en ağır gıda krizlerinden biriyle karşı karşıya olduğu belirtilirken, Filistin'de özellikle Gazze'deki koşulların kırılganlığını koruduğu ifade edildi.Nijerya'nın Borno eyaletinin bazı bölgelerinde felaket seviyesinde açlık riski bulunduğu, Somali'de ise kuraklık, çatışmalar ve düşük tarımsal üretimin durumu daha da ağırlaştırdığı bildirildi.Yardım kaynakları azalırken risk büyüyorRapora göre gıda yardımları, acil tarım destekleri ve beslenme programlarına ayrılan kaynaklar 2022 ile 2025 yılları arasında yaklaşık yüzde 59 geriledi.FAO, tarımsal üretimin sürdürülmesine yönelik acil desteklerin, ailelerin kendi gıdalarını üretmeye devam etmesi ve yardımlara bağımlılığın azaltılması açısından en etkili yöntemlerden biri olduğuna dikkat çekti.Kuruluşlar ayrıca ekonomik şoklar, iklim değişikliğinin etkileri ve salgın hastalıkların da mevcut tabloyu daha da kötüleştirebileceği uyarısında bulundu.FAO ve WFP, açlığın daha da yayılmasını önlemek için hükümetlere ve uluslararası bağışçılara desteklerini artırma çağrısı yaptı.
yemen
filistin
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yemen, filistin, somali, birleşmiş milletler gıda ve tarım örgütü (fao), bm dünya gıda programı (wfp), birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, açlık, kıtlık
yemen, filistin, somali, birleşmiş milletler gıda ve tarım örgütü (fao), bm dünya gıda programı (wfp), birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, açlık, kıtlık
BM uyardı: 13 bölgede milyonlarca kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya
Birleşmiş Milletler'e bağlı Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Dünya Gıda Programı (WFP), dünyanın çeşitli bölgelerinde açlığın daha da derinleşebileceği uyarısında bulundu. Kuruluşlar, yaklaşık 266 milyon kişinin ciddi gıda güvensizliği yaşadığını belirterek acil destek çağrısı yaptı.
Birleşmiş Milletlere bağlı Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından yayımlanan yeni rapora göre, Sudan, Güney Sudan, Yemen ve Filistin en kritik açlık noktaları arasında yer almayı sürdürürken, Nijerya ve Somali de en yüksek risk kategorisine yükseldi.
Raporda, söz konusu bölgelerde yaşayan yaklaşık 266 milyon kişinin ciddi düzeyde gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.
Uzmanlara göre çatışmalar, ekonomik sorunlar ve iklim kaynaklı olumsuzluklar milyonlarca insanın gıdaya erişimini zorlaştırıyor.
Çatışmalar açlığı derinleştiriyor
Raporda incelenen 13 kritik bölgenin 12'sinde açlığın temel nedeninin çatışmalar olduğu vurgulandı.
Sudan'da Darfur ve Güney Kordofan'ın bazı bölgelerinde kıtlık riskinin 2027 yılının başlarına kadar devam edebileceği kaydedildi.
Yemen'in dünyanın en ağır gıda krizlerinden biriyle karşı karşıya olduğu belirtilirken, Filistin'de özellikle Gazze'deki koşulların kırılganlığını koruduğu ifade edildi.
Nijerya'nın Borno eyaletinin bazı bölgelerinde felaket seviyesinde açlık riski bulunduğu, Somali'de ise kuraklık, çatışmalar ve düşük tarımsal üretimin durumu daha da ağırlaştırdığı bildirildi.
Yardım kaynakları azalırken risk büyüyor
Rapora göre gıda yardımları, acil tarım destekleri ve beslenme programlarına ayrılan kaynaklar 2022 ile 2025 yılları arasında yaklaşık yüzde 59 geriledi.
FAO, tarımsal üretimin sürdürülmesine yönelik acil desteklerin, ailelerin kendi gıdalarını üretmeye devam etmesi ve yardımlara bağımlılığın azaltılması açısından en etkili yöntemlerden biri olduğuna dikkat çekti.
Kuruluşlar ayrıca ekonomik şoklar, iklim değişikliğinin etkileri ve salgın hastalıkların da mevcut tabloyu daha da kötüleştirebileceği uyarısında bulundu.
FAO ve WFP, açlığın daha da yayılmasını önlemek için hükümetlere ve uluslararası bağışçılara desteklerini artırma çağrısı yaptı.