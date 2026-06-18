https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/bm-uyardi-13-bolgede-milyonlarca-kisi-aclik-tehlikesiyle-karsi-karsiya-1106620743.html

BM uyardı: 13 bölgede milyonlarca kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya

BM uyardı: 13 bölgede milyonlarca kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler'e bağlı Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Dünya Gıda Programı (WFP), dünyanın çeşitli bölgelerinde açlığın daha da derinleşebileceği... 18.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-18T19:36+0300

2026-06-18T19:36+0300

2026-06-18T19:36+0300

dünya

yemen

filistin

somali

birleşmiş milletler gıda ve tarım örgütü (fao)

bm dünya gıda programı (wfp)

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

açlık

kıtlık

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Birleşmiş Milletlere bağlı Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından yayımlanan yeni rapora göre, Sudan, Güney Sudan, Yemen ve Filistin en kritik açlık noktaları arasında yer almayı sürdürürken, Nijerya ve Somali de en yüksek risk kategorisine yükseldi.Raporda, söz konusu bölgelerde yaşayan yaklaşık 266 milyon kişinin ciddi düzeyde gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.Uzmanlara göre çatışmalar, ekonomik sorunlar ve iklim kaynaklı olumsuzluklar milyonlarca insanın gıdaya erişimini zorlaştırıyor.Çatışmalar açlığı derinleştiriyorRaporda incelenen 13 kritik bölgenin 12'sinde açlığın temel nedeninin çatışmalar olduğu vurgulandı.Sudan'da Darfur ve Güney Kordofan'ın bazı bölgelerinde kıtlık riskinin 2027 yılının başlarına kadar devam edebileceği kaydedildi.Yemen'in dünyanın en ağır gıda krizlerinden biriyle karşı karşıya olduğu belirtilirken, Filistin'de özellikle Gazze'deki koşulların kırılganlığını koruduğu ifade edildi.Nijerya'nın Borno eyaletinin bazı bölgelerinde felaket seviyesinde açlık riski bulunduğu, Somali'de ise kuraklık, çatışmalar ve düşük tarımsal üretimin durumu daha da ağırlaştırdığı bildirildi.Yardım kaynakları azalırken risk büyüyorRapora göre gıda yardımları, acil tarım destekleri ve beslenme programlarına ayrılan kaynaklar 2022 ile 2025 yılları arasında yaklaşık yüzde 59 geriledi.FAO, tarımsal üretimin sürdürülmesine yönelik acil desteklerin, ailelerin kendi gıdalarını üretmeye devam etmesi ve yardımlara bağımlılığın azaltılması açısından en etkili yöntemlerden biri olduğuna dikkat çekti.Kuruluşlar ayrıca ekonomik şoklar, iklim değişikliğinin etkileri ve salgın hastalıkların da mevcut tabloyu daha da kötüleştirebileceği uyarısında bulundu.FAO ve WFP, açlığın daha da yayılmasını önlemek için hükümetlere ve uluslararası bağışçılara desteklerini artırma çağrısı yaptı.

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filistin

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yemen, filistin, somali, birleşmiş milletler gıda ve tarım örgütü (fao), bm dünya gıda programı (wfp), birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, açlık, kıtlık