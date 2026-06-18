ABD’nin biyolojik laboratuvarları ve askeri antropoloji programı
bölgenin kalbi
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Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Bölgenin Kalbi’nde ABD’nin biyolojik laboratuvarlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bozkurt, “Tulsi Gabbard, ‘ABD’nin 120’den fazla biyolojik laboratuvarı var’ dedi. Şimdi de dünya çapında askeri antropoloji programları başlattılar” ifadelerini kullandı.
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Radyo Sputnik’te yayınlanan Bölgenin Kalbi programında ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevinden istifa eden Tulsi Gabbard’ın sözleri üzerinden biyolojik laboratuvarlarla ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Tulsi Gabbard’ın İran savaşının karşısında yer aldığını belirten Bozkurt, Gabbard ile ilgili şunları söyledi:
“Gabbard 1981’de Samoa’da dünyaya geliyor. 1999’da Demokrat Partisi üyesi oluyor. Yıllarca Demokrat Parti’de görev yapıyor. Ardından Ulusal Muhafızlara katılırak, Irak’ta sağlık birliğinde görev yapıyor, subay eğitim okulundan dereceyle mezun oluyor, Kuveyt’de terörle mücadele birimlerini eğitiyor. 2022’de Demokrat Parti’den istifa ediyor. 2024 seçimlerinde Donald Trump’ı destekleyerek Cumhuriyetçi Parti’ye katılıyor. ABD’nin kritik görevlerinden birini üstlenen Tulsi Gabbard dedi ki; “120’den fazla ABD destekli biyoloji laboratuvarı var”. Gürcistan’da, Ukrayna’da biyolojik silah yapıyorlar. ABD’nin Ukrayna’da 40’dan fazla biyolojik laboratuvarı var.”
‘ABD dünya çapında askeri antropoloji programları başlattı’
ABD'nin farklı genetiklere göre silahlar ürettiğini vurgulayan Bozkurt, şöyle konuştu:
"Bu biyoloji laboratuvarları önemli. Ulusal Biyoteknoloji Bilgi Merkezi, Pentagon ile yakın iş birliği içinde dünya çapında askeri antropoloji programları başlatmış. Bu Pentagon’la bağlantılı teknoloji laboratuvarlarında farklı farklı genetiklere göre silahlar üretiliyor. Güney Afrika’da da çalışıyorlar bu arada, Afrika kıtasında ciddi çalışmaları var. Güney Afrika’nın mevcut başkanıyla, Trump’ın arası iyi değil ama Pentagon çalışmalarını sürdürüyor olabilir. ABD, 1970’lerin sonunda Güney Afrika sahil projesi kapsamında siyahi insanları hedef alan ‘ırksal olarak hedefli’ biyolojik silahlar geliştirdi. Yani bu silah beyazları etkilemiyor, siyahileri etkiliyor."