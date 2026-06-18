ABD’nin biyolojik laboratuvarları ve askeri antropoloji programı

"Bu biyoloji laboratuvarları önemli. Ulusal Biyoteknoloji Bilgi Merkezi, Pentagon ile yakın iş birliği içinde dünya çapında askeri antropoloji programları başlatmış. Bu Pentagon’la bağlantılı teknoloji laboratuvarlarında farklı farklı genetiklere göre silahlar üretiliyor. Güney Afrika’da da çalışıyorlar bu arada, Afrika kıtasında ciddi çalışmaları var. Güney Afrika’nın mevcut başkanıyla, Trump’ın arası iyi değil ama Pentagon çalışmalarını sürdürüyor olabilir. ABD, 1970’lerin sonunda Güney Afrika sahil projesi kapsamında siyahi insanları hedef alan ‘ırksal olarak hedefli’ biyolojik silahlar geliştirdi. Yani bu silah beyazları etkilemiyor, siyahileri etkiliyor."