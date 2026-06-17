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Sıcaklıklar yükseliyor: 4 bölgede kısa süreli sağanak etkili olacak
Sıcaklıklar yükseliyor: 4 bölgede kısa süreli sağanak etkili olacak
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Bugünkü hava durumu tahminlerine göre sıcaklıklar özellikle güney kıyılarında ve Güneydoğu Anadolu'nun güney bölgelerinde 40 derecelere yaklaşacak. Batı... 17.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-17T07:02+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 17 Haziran hava durumu tahminlerine göre Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Burdur ve Eskişehir çevreleri, Muğla, Antalya, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Sıcaklıklar özellikle Ege'nin güneyinde ve Güneydoğu Anadolu'nun güney bölgelerinde 40 derecelere yaklaşacak. MARMARAParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.EGEParçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Muğla'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AKDENİZParçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Burdur çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu, Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ORTA VE DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusunun çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
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Sıcaklıklar yükseliyor: 4 bölgede kısa süreli sağanak etkili olacak

07:02 17.06.2026
© AA / Dursun AydemirSıcak hava dalgası
Sıcak hava dalgası - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2026
© AA / Dursun Aydemir
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Bugünkü hava durumu tahminlerine göre sıcaklıklar özellikle güney kıyılarında ve Güneydoğu Anadolu'nun güney bölgelerinde 40 derecelere yaklaşacak. Batı Karadeniz, Doğu Anadolu, Burdur ve Eskişehir çevreleri, Muğla, Antalya, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ile Van’ın doğu kesimlerinde kısa süreli sağanak etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 17 Haziran hava durumu tahminlerine göre Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Burdur ve Eskişehir çevreleri, Muğla, Antalya, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıklar özellikle Ege'nin güneyinde ve Güneydoğu Anadolu'nun güney bölgelerinde 40 derecelere yaklaşacak.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Bursa - 33°C - Parçalı ve çok bulutlu
Çanakkale - 31°C - Parçalı ve çok bulutlu
İstanbul - 28°C - Parçalı ve çok bulutlu
Kırklareli - 30°C - Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Muğla'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Denizli - 36°C - Parçalı ve az bulutlu
İzmir - 33°C - Parçalı ve az bulutlu
Manisa - 36°C - Parçalı ve az bulutlu
Muğla - 34°C - Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Burdur çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Adana - 35°C - Parçalı ve az bulutlu
Antalya - 30°C - Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Burdur - 33°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Hatay - 32°C - Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu, Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara - 32°C - Parçalı ve çok bulutlu
Çankırı - 32°C - Parçalı ve çok bulutlu
Eskişehir - 33°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Konya - 32°C - Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu - 29°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Düzce - 29°C - Parçalı ve az bulutlu
Kastamonu - 30°C - Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Zonguldak - 25°C - Parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Amasya - 32°C - Parçalı ve az bulutlu
Rize - 26°C - Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun - 27°C - Parçalı ve az bulutlu
Trabzon - 25°C - Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusunun çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Erzurum - 26°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars - 25°C - Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya - 32°C - Parçalı ve az bulutlu
Van - 26°C - Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır - 37°C - Az bulutlu
Mardin - 36°C - Az bulutlu
Siirt - 36°C - Az bulutlu
Şanlıurfa - 38°C - Az bulutlu
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