https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/sicakliklar-yukseliyor-4-bolgede-kisa-sureli-saganak-etkili-olacak-1106560737.html

Sıcaklıklar yükseliyor: 4 bölgede kısa süreli sağanak etkili olacak

Sıcaklıklar yükseliyor: 4 bölgede kısa süreli sağanak etkili olacak

Sputnik Türkiye

Bugünkü hava durumu tahminlerine göre sıcaklıklar özellikle güney kıyılarında ve Güneydoğu Anadolu'nun güney bölgelerinde 40 derecelere yaklaşacak. Batı... 17.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-17T07:02+0300

2026-06-17T07:02+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 17 Haziran hava durumu tahminlerine göre Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Burdur ve Eskişehir çevreleri, Muğla, Antalya, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Sıcaklıklar özellikle Ege'nin güneyinde ve Güneydoğu Anadolu'nun güney bölgelerinde 40 derecelere yaklaşacak. MARMARAParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.EGEParçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Muğla'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AKDENİZParçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Burdur çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu, Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ORTA VE DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusunun çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/dunyadaki-cocuklarin-yarisi-en-az-uc-tehlikeyle-mucadele-ediyor-1106540715.html

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