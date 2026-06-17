“Savaş ABD lehine bitmedi, ‘Suriye’ söylemi yeni bir durum yaratabilir”

“60 günlük müzakerede ne ölçüde uzlaşılır bunu göreceğiz. Nükleer silah konusu can alıcı. Bunun tasfiyesi, ortadan kaldırılması ne olacak belli değil. Nerede hangi seviyede imha edilecek bu meçhul. Bu önümüzde Lübnan ayağıyla beraber önümüzde çıkacak. Hizbullah meselesi anlaşmanın önünde en büyük engel. Bir diğer ifadeyle anlaşmanın ilerletilmesinde İran'ın elinde en büyük koz olmaya devam edecek. İran uzlaşmada ilerlemeye çalışıyor. İç kırılganlığını en aza indirmek istiyorlar. İsrail de bunu görüyor. Sınırlarına yaklaşmayı istemiyor. Haşdi Şabi üzerinde de çalışılıyor. İran endişelere rağmen bu anlaşmada ne kadar adım atmak isteyecek bütün mesele bu. Bu savaş ABD'nin lehine bitmedi. Bu da İsrail'in de lehine bitmediği anlamına geliyor. Bu da kırılganlığı artırıyor. İran'ın talepleri değil sadece mesele. Netanyahu buna sıcak bakmıyor. İran ağır hasar aldı. Siyasi dönüşümü sağlanamadı, rejim ortadan kalkmadı. Dolayısıyla 60 günlük bir oyalama taktiği olabilir. Savaş dondurulmuş vaziyette. “İran'a dönük yarım kalan savaşın tamamlanması gerekiyor” bakış açısına sahip bir Netanyahu var. 60 gün daha uzatılması tartışılıyor. Uzatmalardan sonra ortaya çıkacak tablo, ABD-İran’ı özellikle İsrail'i ne kadar tatmin edecek? İsrail'in derdi Hizbullah'ın ortadan kaldırılması. Lübnan’ı tehdit olarak görmek istemiyorlar. İran ise bundan asla vazgeçmeyeceğini söylüyor. İsrail'in direttiği bir konuda 60 gün daha uzatılınca çözülebileceği ne kadar gerçekçi? Anlaşmada İsrail’in imzası yok. İsrail bir taraf değil gibi duruyor ancak anlaşmanın göbeğinde. İmzalama meselesi tarafların birbirini tanımasıyla da ilgili. İsrail bu savaşta güvenlik mimarisinde karizmasını çizdirdi. Bu hem kamuoyu nezdinde hem de siyaseten bir endişe yaratıyor. İsrail’in gelecekteki güvenliğinin ne kadar sağlam olduğu meselesi tartışılıyor. İsrail bir sorgulamaya girecek. İran, İsrail için eğitici, öğretici olmuş gibi gözüküyor. İçerde sert çıkışlar yapan isimler var. Bunlar da bir ayrışma yaşıyor. İsrail’de ne kadar iktidar değişikliği olsa da onların birinci önceliği her zaman kendi varoluşsal güvenliği. Halk da bunu benimsediği için İran’ın yaratacağı tehdide yönelik refleks göstermek isteyeceklerdir. Amerika olmadan İsrail orada var olamaz. Ekimdeki İsrail ve kasımdaki ABD seçimlerinden sonra “Kaldığımız yerden devam eder hesabımızı tamamlarız” diyen bir Netanyahu yönetimi var.”