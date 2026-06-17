https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/mitten-nokta-operasyonu-isidin-medya-sorumlusu-yakalandi--1106568433.html
MİT'ten nokta operasyonu: IŞİD'in medya sorumlusu yakalandı
MİT'ten nokta operasyonu: IŞİD'in medya sorumlusu yakalandı
Sputnik Türkiye
MİT tarafından yapılan operasyonda, IŞİD'in Türk Medya Sorumlusu Ahmet Kazancı yakalandı. 17.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-17T10:48+0300
2026-06-17T10:48+0300
2026-06-17T10:48+0300
türki̇ye
işi̇d
mi̇t
milli i̇stihbarat teşkilatı
deaş
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), IŞİD terör örgütünün sözde Horasan Vilayeti'nin medya yapılanmasına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda Abu Ubeyde ve Abu İbrahim kod isimli Ahmet Kazancı'yı yakaladı. Kazancı'nın, IŞİD'in Türk Medya Sorumlusu Abu Yasir Al Turki kod isimli Özgür Altun'un yerine geçen kişi olduğu ortaya çıktı.
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işi̇d, mi̇t, milli i̇stihbarat teşkilatı, deaş
işi̇d, mi̇t, milli i̇stihbarat teşkilatı, deaş
MİT'ten nokta operasyonu: IŞİD'in medya sorumlusu yakalandı
MİT tarafından yapılan operasyonda, IŞİD'in Türk Medya Sorumlusu Ahmet Kazancı yakalandı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), IŞİD terör örgütünün sözde Horasan Vilayeti'nin medya yapılanmasına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda Abu Ubeyde ve Abu İbrahim kod isimli Ahmet Kazancı'yı yakaladı. Kazancı'nın, IŞİD'in Türk Medya Sorumlusu Abu Yasir Al Turki kod isimli Özgür Altun'un yerine geçen kişi olduğu ortaya çıktı.