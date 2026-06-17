https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/mitten-nokta-operasyonu-isidin-medya-sorumlusu-yakalandi--1106568433.html

MİT'ten nokta operasyonu: IŞİD'in medya sorumlusu yakalandı

MİT'ten nokta operasyonu: IŞİD'in medya sorumlusu yakalandı

Sputnik Türkiye

MİT tarafından yapılan operasyonda, IŞİD'in Türk Medya Sorumlusu Ahmet Kazancı yakalandı. 17.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-17T10:48+0300

2026-06-17T10:48+0300

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), IŞİD terör örgütünün sözde Horasan Vilayeti'nin medya yapılanmasına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda Abu Ubeyde ve Abu İbrahim kod isimli Ahmet Kazancı'yı yakaladı. Kazancı'nın, IŞİD'in Türk Medya Sorumlusu Abu Yasir Al Turki kod isimli Özgür Altun'un yerine geçen kişi olduğu ortaya çıktı.

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