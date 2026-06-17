https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/istanbullular-dikkat-5-ilcede-10-saat-su-kesintisi-yapilacak-1106577719.html

İstanbullular dikkat: 5 ilçede 10 saat su kesintisi yapılacak

İstanbullular dikkat: 5 ilçede 10 saat su kesintisi yapılacak

Sputnik Türkiye

İstanbul'da 5 ilçedeki bazı mahallelere 10 saat su verilemeyecek 17.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-17T14:55+0300

2026-06-17T14:55+0300

2026-06-17T14:55+0300

yaşam

i̇stanbul

su kesintisi

i̇ett

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince (İSKİ), Kağıthane–Münzevi Tünel Hattı'ndaki çalışmalar nedeniyle bugün saat 21.00'den itibaren 5 ilçedeki bazı mahallelere 10 saat süreyle su verilemeyeceği bildirildi.İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Kağıthane–Münzevi Tünel Hattı üzerinde bağlantı çalışmaları yapılacak.Bu kapsamda, bugün saat 21.00 ile yarın saat 07.00 arasında Fatih, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Esenler ve Zeytinburnu'nun bazı mahallelerinde su kesintisi yapılacak.Su kesintisi yapılacak yerler şu şekilde:İlgili mahalleler ilçelere göre şu şekildedir:

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Sputnik Türkiye

i̇stanbul, su kesintisi, i̇ett