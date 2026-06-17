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İstanbullular dikkat: 5 ilçede 10 saat su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: 5 ilçede 10 saat su kesintisi yapılacak
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İstanbul'da 5 ilçedeki bazı mahallelere 10 saat su verilemeyecek 17.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-17T14:55+0300
2026-06-17T14:55+0300
yaşam
i̇stanbul
su kesintisi
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince (İSKİ), Kağıthane–Münzevi Tünel Hattı'ndaki çalışmalar nedeniyle bugün saat 21.00'den itibaren 5 ilçedeki bazı mahallelere 10 saat süreyle su verilemeyeceği bildirildi.İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Kağıthane–Münzevi Tünel Hattı üzerinde bağlantı çalışmaları yapılacak.Bu kapsamda, bugün saat 21.00 ile yarın saat 07.00 arasında Fatih, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Esenler ve Zeytinburnu'nun bazı mahallelerinde su kesintisi yapılacak.Su kesintisi yapılacak yerler şu şekilde:İlgili mahalleler ilçelere göre şu şekildedir:
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i̇stanbul, su kesintisi, i̇ett
i̇stanbul, su kesintisi, i̇ett

İstanbullular dikkat: 5 ilçede 10 saat su kesintisi yapılacak

14:55 17.06.2026
© Mahmut Serdar Alakuşsusuzluk
susuzluk - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2026
© Mahmut Serdar Alakuş
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İstanbul'da 5 ilçedeki bazı mahallelere 10 saat su verilemeyecek
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince (İSKİ), Kağıthane–Münzevi Tünel Hattı'ndaki çalışmalar nedeniyle bugün saat 21.00'den itibaren 5 ilçedeki bazı mahallelere 10 saat süreyle su verilemeyeceği bildirildi.
İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Kağıthane–Münzevi Tünel Hattı üzerinde bağlantı çalışmaları yapılacak.
Bu kapsamda, bugün saat 21.00 ile yarın saat 07.00 arasında Fatih, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Esenler ve Zeytinburnu'nun bazı mahallelerinde su kesintisi yapılacak.
Su kesintisi yapılacak yerler şu şekilde:
İlgili mahalleler ilçelere göre şu şekildedir:
Fatih:
Ayvansaray
Derviş Ali
Balat
Atik Ali
Karagümrük
Hırka-i Şerif
Ali Kuşçu
Akşemsettin
Topkapı
Molla Gürani
İskenderpaşa
Zeyrek
Cibali
Yavuz Sultan Selim
Hacı Kadın
Hoca Gıyaseddin
Molla Hüsrev
Kalenderhane
Süleymaniye
Kemalpaşa
Balabanağa
Beyazıt
Haseki Sultan
Seyyid Ömer
Şehremini
Mevlanakapı
Eyüpsultan:
Defterdar Mahallesi
Nişancı Mahallesi
İETT Edirnekapı otobüs garajı ve çevresi
Bayrampaşa:
Merkez Mahallesi
Orta Mahallesi
Yenidoğan Mahallesi
Vatan Mahallesi
Terazidere Mahallesi
Esenler:
Namık Kemal Mahallesi
Davutpaşa Mahallesi
Yavuz Selim Mahallesi
Çiftehavuzlar Mahallesi
Mimar Sinan Mahallesi
Nene Hatun Mahallesi
Fevzi Çakmak Mahallesi
Menderes Mahallesi
Zeytinburnu:
Maltepe Mahallesi (bir kısmı)
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