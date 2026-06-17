İBB davasında kimler ifadelerini hangi gerekçeyle geri çekti?

“Buğra Gökçe, valiliğin sorumluluk yok diyerek hakkında soruşturma izni vermediğini, oysa aynı konuda iddianamede sorumlu tutulduğunu söyledi. Gökçe, “İsterseniz valiyi de çağırın, ben soruşturma izni verilmeyecek bir konu nedeniyle 16 aydır hapisteyim” dedi. Burada gözaltı sürecine dair ilginç bir iddiası var Gökçe’nin. Dedi ki “Emniyete girişim polis eşliğinde görüntülenmediği için bir yakalama görüntüsüne ihtiyaç duyduklarını söylediler. İtiraz etmeyeceğimi söyledim. Dışarıya çıkarıldık, fotoğraf çekildi, tekrar nezarethaneye konuldum. Fotoğraf olmamış dikey çekilmiş yatay çekilmesi gerekiyor denilerek üçüncü kez dışarı çıkarıldım. Bu görüntüler için üç kez polis eşliğinde emniyete giriş çıkış yaptım”. Bu iddialar gerçekse hayret sınırlarını da aşan bir tabloyla karşı karşıyayız. İBB davasında etkin pişmanlık ifadelerini geri çekenlerin bu ifadeleri geri çekme nedenleri çok enteresan. Mesela Elif Güven “Hastaneye götürülüyoruz denilerek Çağlayan Adliyesi’ne getirildim ve itirafçı yapılmak istendim” dedi. Yine Taner Çetin “İtirafçı ol seni serbest bırakalım vaatleri bana yöneltilmişti” dedi. Ümit Polat ifadelerini ruh halinin bozuk olduğu dönemde verdiğini belirterek ifadesini geri çekti. Murat Kapki tahliye vaadiyle özgür iradesi dışında ifade verdiğini söyledi. Vedat Şahin eşinin de tutuklanacağı tehdidiyle ifade verdiğini iddia etti. Enteresan bir dava süreci ilerliyor.”