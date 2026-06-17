https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/ibb-davasinda-kimler-ifadelerini-hangi-gerekceyle-geri-cekti-1106571753.html
İBB davasında kimler ifadelerini hangi gerekçeyle geri çekti?
İBB davasında kimler ifadelerini hangi gerekçeyle geri çekti?
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu, İBB davasında tutuklu olarak yargılanan İPA Başkanı Buğra Gökçe’nin... 17.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-17T12:16+0300
2026-06-17T12:16+0300
2026-06-17T12:16+0300
yeri̇ ve zamani
radyo sputnik
radyo
radyo
buğra gökçe
güçlü özgan
çağlayan adliyesi
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
murat kapki
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098660362_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_b51ca9d71cb9608b17ba3bf6a5bc74c6.jpg
İBB davasında tutuklu yargılanan İPA Başkanı Buğra Gökçe’nin savunması ve davada etkin pişmanlık kapsamında ifade veren bazı isimlerin beyanlarını geri çekmesi, yargılama sürecine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Yeri ve Zamanı’nda Gökçe’nin savunmasını ve ifadesini geri çekenlerin gerekçelerini değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, süreci şöyle aktardı:
çağlayan adliyesi
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MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Güçlü Özgan
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Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, buğra gökçe, güçlü özgan, çağlayan adliyesi, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), murat kapki
radyo sputnik, radyo, radyo, buğra gökçe, güçlü özgan, çağlayan adliyesi, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), murat kapki
İBB davasında kimler ifadelerini hangi gerekçeyle geri çekti?
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu, İBB davasında tutuklu olarak yargılanan İPA Başkanı Buğra Gökçe’nin savunması ve davada ifadelerini geri çekenler oldu. Özgan, “Hayret sınırlarını da aşan bir tabloyla karşı karşıyayız” dedi.
İBB davasında tutuklu yargılanan İPA Başkanı Buğra Gökçe’nin savunması ve davada etkin pişmanlık kapsamında ifade veren bazı isimlerin beyanlarını geri çekmesi, yargılama sürecine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.
Yeri ve Zamanı’nda Gökçe’nin savunmasını ve ifadesini geri çekenlerin gerekçelerini değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, süreci şöyle aktardı:
“Buğra Gökçe, valiliğin sorumluluk yok diyerek hakkında soruşturma izni vermediğini, oysa aynı konuda iddianamede sorumlu tutulduğunu söyledi. Gökçe, “İsterseniz valiyi de çağırın, ben soruşturma izni verilmeyecek bir konu nedeniyle 16 aydır hapisteyim” dedi. Burada gözaltı sürecine dair ilginç bir iddiası var Gökçe’nin. Dedi ki “Emniyete girişim polis eşliğinde görüntülenmediği için bir yakalama görüntüsüne ihtiyaç duyduklarını söylediler. İtiraz etmeyeceğimi söyledim. Dışarıya çıkarıldık, fotoğraf çekildi, tekrar nezarethaneye konuldum. Fotoğraf olmamış dikey çekilmiş yatay çekilmesi gerekiyor denilerek üçüncü kez dışarı çıkarıldım. Bu görüntüler için üç kez polis eşliğinde emniyete giriş çıkış yaptım”. Bu iddialar gerçekse hayret sınırlarını da aşan bir tabloyla karşı karşıyayız. İBB davasında etkin pişmanlık ifadelerini geri çekenlerin bu ifadeleri geri çekme nedenleri çok enteresan. Mesela Elif Güven “Hastaneye götürülüyoruz denilerek Çağlayan Adliyesi’ne getirildim ve itirafçı yapılmak istendim” dedi. Yine Taner Çetin “İtirafçı ol seni serbest bırakalım vaatleri bana yöneltilmişti” dedi. Ümit Polat ifadelerini ruh halinin bozuk olduğu dönemde verdiğini belirterek ifadesini geri çekti. Murat Kapki tahliye vaadiyle özgür iradesi dışında ifade verdiğini söyledi. Vedat Şahin eşinin de tutuklanacağı tehdidiyle ifade verdiğini iddia etti. Enteresan bir dava süreci ilerliyor.”