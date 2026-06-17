CHP üyeliği bitirilen Umut Akdoğan: Bizim suçumuz değişim yapıp yerel seçimi kazanmak!

Ben partisiz kalmadım. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili denemeyebilir benim için.Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'la yayın yapmıyor olabilirsiniz. Ama Cumhuriyet Halk Partili Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'la yayın yapıyorsunuz. Çok azın değil mi bunu açıklamak zorunda kalmak? Evet, çok ayıp, çok yanlış.Bunun toplumda bir karşılığı yok. Parti örgütünde bir karşılığı yok. Ankara halkının nevzinde bir karşılığı yok.Yok da yok. Geçen gün bir uçağa bindim. Evvelsi gün İstanbul'a giderken.Uçaktaki yolcuların, bazılarının böyle yüksek teveccühünü görünce aklıma şu geldi. Acaba acil bir durum olsa bu butlan kararı ile CHP yönetimine gelen kayyum heyetinin, kayyum yönetiminin uçağa binme şansı olur mu diye? İnanın olmaz. Bir sokakta yürüyemiyorsanız, evinizden genel merkeze, genel merkezden evinize mekik dokuyorsanız, siz Umut Akdoğan'ı partiden atsanız ne olur, atmasanız ne olur? Siz 9 milletvekilini ihraç etseniz ne olur, etmeseniz ne olur? CHP Ankara milletvekili Umut Akdoğan demeyelim de, CHP'li Ankara milletvekili diyelim.Ben CHP'liyim. Benim Cumhuriyet Halk Partili'liğimi kimse elimden alamaz. Benim rozetimi kimse yakamdan çıkartamaz.CHP'nin içinde arkalarına aldıkları yargı gücüyle bizim ilk önceliğimiz olan yurttaşlarımıza hizmet verme olanağını bırakmıyorlarsa, o zaman da ne yapacağımızı yine o yurttaşlarımızla kararlaştırır. Yol haritamızı ona göre belirlenir. Biz bunları partiden atalım.Atın abicim, atın. Ha şimdi bugün bir de başka bir şey çıktı biliyorsunuz. Sabah kalktım, ya dedim şu şeye bir gireyim. E-Devlet'e bir gireyim, bir bakayım bizim durumumuzla ilgili bunlar bir şey yapmış olabilir. Sanki içime doğmuş gibi. E-Devlet'e girdim, Siyasal Parti Üyeliği kısmına girdim. Bir bakarım ki Siyasal Parti Üyeliğiniz sonlandırılmıştır. Ya nasıl olur böyle bir şey? Benim hakkımda bir karar vermemişsin güzel kardeşim. Evet, ben seni partiden attım. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sitesinden de seni sildim. Ya olmaz böyle bir şey. Peki bu ne acele? Siz de sormuşsunuz yani bu acele niye? Beni partiden atıp ne yapacaksın? İki, yani bizi dokuz kişi için söylüyorum. Bu acele niye biliyor musunuz? Bu acele niye biliyor musunuz? Bu acelenin sebebi o hırsı alamamak. En ufak bir kusur yapmak. Bizim kusurumuz ne biliyor musunuz? Bizim kusurumuz olmaz demek.Bizim kusurumuz kurultayı istemek. Bizim kusurumuz kurultayı kazanmak. Bizim kusurumuz değişim yapmak.Bizim kusurumuz değişimin sonucunda yerel seçim zaferini yaşamak.