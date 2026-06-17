Ali Çağatay: ABD bölgeden çekilirken yeni Ortadoğu jandarması olarak Suriye’yi öne çıkarıyor
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Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’teki Seyir Hali programında İsrail-İran hattındaki gelişmeleri ve ABD’nin bölge politikalarını değerlendirdi. Çağatay, İsrail ile İran arasında sağlanan ateşkesin kalıcı olmayacağını savunurken, Washington’ın bölgede yeni bir güvenlik düzeni kurmaya çalıştığını söyledi.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında Orta Doğu’daki son gelişmeleri yorumladı. İsrail’in uzun vadede ateşkesi bozacağını öne süren Çağatay, ABD’nin bölgedeki askeri varlığını azaltırken yeni bir güç merkezi oluşturduğunu ve bu süreçte Suriye yönetimine önemli roller verildiğini iddia etti.
‘Orta Doğu’da kalıcı barış istenmiyor’
İsrail ile İran arasında sağlanan ateşkesin uzun ömürlü olmayacağını söyleyen Çağatay, şu değerlendirmede bulundu:
“İsrail tarihini biraz bilen herkes bu barışın çok uzun sürmeyeceğini anlayabilir. Netanyahu’nun mesajlarından ve hükümet üyelerinin açıklamalarından bunu görmek mümkün. İsrail tekrar saldıracak ve bu ateşkesi bozacaktır. Çünkü Orta Doğu’da kalıcı barış istenmiyor. Bu bölgenin uzun yıllardır sürekli kriz üreten bir yapıda kalması tercih ediliyor.İsrail ana muhalefet lideri Yair Lapid, Netanyahu’nun savaşı kaybettiğini söylüyor. İran cephesinde yaşananların Netanyahu açısından tarihi bir başarısızlık olduğunu ifade ediyor. Bu açıklamalar İsrail kamuoyunda da ciddi bir sorgulamanın başladığını gösteriyor.”
‘ABD savaştan elini çekiyor’
ABD’nin bölgedeki askeri pozisyonunda değişikliğe gittiğini savunan Çağatay, şöyle konuştu:
“Trump daha önce bu bölgeden çekileceklerini ve bir daha geri dönmeyeceklerini söylemişti. Uçak gemilerinin bölgeden çekilmesi de bunun işaretlerinden biri olarak görülebilir. Çünkü bu tür askeri unsurların yeniden bölgeye sevk edilmesi hem maliyetli hem de zaman alan bir süreç. Bu nedenle ABD’nin savaştan ve bölgedeki doğrudan askeri angajmandan uzaklaşmaya çalıştığını düşünüyorum.”
‘Washington yeni bir bölgesel aktör oluşturuyor’
ABD’nin bölgeden tamamen çekilmediğini, ancak yeni bir güvenlik mimarisi kurmaya çalıştığını öne süren Çağatay, şu ifadeleri kullandı:
“Amerika bölgeden elini çekiyor gibi görünse de yeni bir düzenleme yapıyor. Bu çerçevede yeni bir bölgesel aktör oluşturulmaya çalışılıyor. Trump’ın açıklamalarına baktığımızda Suriye yönetimine önemli görevler yüklendiğini görüyoruz. Özellikle Lübnan ve Hizbullah meselesinde Suriye’nin daha fazla sorumluluk üstlenmesinin beklendiği anlaşılıyor.”
‘Yeni Ortadoğu jandarması olarak Suriye öne çıkıyor’
Bölgedeki yeni güç dengelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çağatay, Suriye’nin rolünün giderek arttığını savundu:
“Bugün gelinen noktada ABD’nin bölgesel güvenlik ve istikrar konusunda Suriye’ye daha fazla alan açtığını görüyoruz. Ürdün’den Lübnan’a kadar uzanan hatta Suriye’nin etkisinin artırılmaya çalışıldığı anlaşılıyor. Bu nedenle yeni dönemde Orta Doğu’daki güç dengeleri yeniden şekillenirken Suriye’nin çok daha merkezi bir rol üstlenmesi beklenebilir.”