Ali Çağatay: ABD bölgeden çekilirken yeni Ortadoğu jandarması olarak Suriye’yi öne çıkarıyor

“Trump daha önce bu bölgeden çekileceklerini ve bir daha geri dönmeyeceklerini söylemişti. Uçak gemilerinin bölgeden çekilmesi de bunun işaretlerinden biri olarak görülebilir. Çünkü bu tür askeri unsurların yeniden bölgeye sevk edilmesi hem maliyetli hem de zaman alan bir süreç. Bu nedenle ABD’nin savaştan ve bölgedeki doğrudan askeri angajmandan uzaklaşmaya çalıştığını düşünüyorum.”