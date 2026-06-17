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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/abddeki-halkbank-davasi-kapandi--1106582525.html
ABD'deki Halkbank davası kapandı : 9 yıldır sürüyordu
ABD'deki Halkbank davası kapandı : 9 yıldır sürüyordu
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ABD'de Halkbank aleyhinde 9 yıldır süren ceza davası mahkeme onayıyla son buldu. 17.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-17T16:48+0300
2026-06-17T17:01+0300
halkbank
abd
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ABD’de 2019'da Halkbank hakkında açılan dava, Manhattan Federal Mahkemesi Yargıcı kararıyla düşürüldü. Konuyla ilgili Halkbank tarafından KAP'a yapılan açıklamada "Bankamız hakkında ABD'de yıllardır devam eden ceza davası kesin ve nihai olarak kapanmıştır" denildi. Halkbank tarafından yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şu şekilde oldu:“ABD Güney New York Bölge Mahkemesinde 17 Haziran 2026 Çarşamba günü (bugün) gerçekleşen duruşma neticesinde Mahkeme tarafından Bankamızın ABD'deki ceza davasının düşürülmesi onaylanmıştır. Böylece Bankamız hakkında ABD'de yıllardır devam eden ceza davası kesin ve nihai olarak kapanmıştır. Kararın Bankamıza, yatırımcılarımıza, müşterilerimize ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını dileriz.Ülkemiz ekonomisine 88 yıldır hizmet sunan Bankamız, faaliyetlerini geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de tüm ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun, güçlü, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde sürdürecek olup hem bankacılık sektörünün hem de ülke ekonomisinin büyümesine katkı sağlamaya devam edecektir.”Hisseler yükseldiKarar, ABD Adalet Bakanlığı ile varılan anlaşma sonrasında alınırken, süreç kapsamında bankanın suç kabul etmediği ve para cezası ödemediği belirtildi.Kararın duyulması sonrasında Halkbank hisseleri sert yükseldi. Karar öncesinde 48,22 TL’de seyreden HALKB hisseleri dakikalar içinde 52,2 TL seviyesine kadar çıktı.
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halkbank, abd, dava
halkbank, abd, dava

ABD'deki Halkbank davası kapandı : 9 yıldır sürüyordu

16:48 17.06.2026 (güncellendi: 17:01 17.06.2026)
© AFP 2023 / OZAN KOSE Halkbank
Halkbank - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2026
© AFP 2023 / OZAN KOSE
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ABD'de Halkbank aleyhinde 9 yıldır süren ceza davası mahkeme onayıyla son buldu.
ABD’de 2019'da Halkbank hakkında açılan dava, Manhattan Federal Mahkemesi Yargıcı kararıyla düşürüldü. Konuyla ilgili Halkbank tarafından KAP'a yapılan açıklamada "Bankamız hakkında ABD'de yıllardır devam eden ceza davası kesin ve nihai olarak kapanmıştır" denildi.
Halkbank tarafından yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şu şekilde oldu:
“ABD Güney New York Bölge Mahkemesinde 17 Haziran 2026 Çarşamba günü (bugün) gerçekleşen duruşma neticesinde Mahkeme tarafından Bankamızın ABD'deki ceza davasının düşürülmesi onaylanmıştır. Böylece Bankamız hakkında ABD'de yıllardır devam eden ceza davası kesin ve nihai olarak kapanmıştır. Kararın Bankamıza, yatırımcılarımıza, müşterilerimize ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını dileriz.
Ülkemiz ekonomisine 88 yıldır hizmet sunan Bankamız, faaliyetlerini geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de tüm ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun, güçlü, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde sürdürecek olup hem bankacılık sektörünün hem de ülke ekonomisinin büyümesine katkı sağlamaya devam edecektir.”

Hisseler yükseldi

Karar, ABD Adalet Bakanlığı ile varılan anlaşma sonrasında alınırken, süreç kapsamında bankanın suç kabul etmediği ve para cezası ödemediği belirtildi.
Kararın duyulması sonrasında Halkbank hisseleri sert yükseldi. Karar öncesinde 48,22 TL’de seyreden HALKB hisseleri dakikalar içinde 52,2 TL seviyesine kadar çıktı.
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