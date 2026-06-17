https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/abd-senatosu-trumpin-irana-yonelik-askeri-yetkilerini-sinirlayan-tasariyi-engelledi-1106559678.html

ABD Senatosu, Trump’ın İran’a yönelik askeri yetkilerini sınırlayan tasarıyı engelledi

ABD Senatosu, Trump’ın İran’a yönelik askeri yetkilerini sınırlayan tasarıyı engelledi

Sputnik Türkiye

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump’ın İran’a yönelik askeri yetkilerini kısıtlamayı öngören ve ABD güçlerinin Kongre onayı olmadan yürüttüğü operasyonlardan... 17.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-17T00:53+0300

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ABD Senatosu, Başkan Donald Trump’ın İran’a yönelik askeri yetkilerini sınırlamayı amaçlayan karar tasarısını engelledi. Salı günü yapılan oylamanın sonuçlarına göre, tasarının Dış İlişkiler Komitesi’nden çıkarılarak genel kurulda oylanmasına 48 senatör karşı çıkarken, 47 senatör lehte oy kullandı.Karar tasarısının genel kurula getirilmesine karşı çıkanlar arasında Demokrat Partili Senatör John Fetterman da yer aldı. Tasarıya destek veren 47 senatör arasında ise Cumhuriyetçi senatörler Bill Cassidy, Susan Collins, Lisa Murkowski ve Rand Paul dikkat çekti.Senatör Raphael Warnock tarafından sunulan tasarı, ABD Silahlı Kuvvetlerinin Kongre tarafından yetkilendirilmemiş şekilde İran’da ya da İran’a karşı yürüttüğü tüm muharip operasyonlardan çekilmesini öngörüyordu. Tasarının engellenmesiyle, Trump dönemine ilişkin İran bağlamındaki askeri yetkilerin sınırlandırılması girişimi şimdilik sonuçsuz kaldı.

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abd senatosu, karar tasarısı, abd senatosu dış i̇lişkiler komitesi, donald trump, i̇ran, john fetterman, bill cassidy, susan collins