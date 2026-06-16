https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/yks-sinaviyla-ilgili-dikkat-ceken-veriler-87-yasindaki-aday-da-yarisacak-1106554687.html

YKS sınavıyla ilgili dikkat çeken veriler: 87 yaşındaki aday da yarışacak

YKS sınavıyla ilgili dikkat çeken veriler: 87 yaşındaki aday da yarışacak

Sputnik Türkiye

Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, bu hafta sonu gerçekleştirilecek YKS sınavıyla ilgili bilgiler paylaştı. Aslan’ın aktardığı bilgilere göre sınava 2,4... 16.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-16T18:49+0300

2026-06-16T18:49+0300

2026-06-16T18:49+0300

okan aslan i̇le gün ortasi

radyo sputnik

radyo

radyo

yök

alan yeterlilik testi (ayt)

yabancı dil testi (ydt)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_17ed9bcc82de9ce349b8169b44872917.jpg

Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda 20-21 Haziran’da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) aday profiliyle ilgili dikkat çeken detaylar paylaştı.20 Haziran Cumartesi günü TYT, 21 Haziran Pazar günü ise AYT ve YDT oturumları yapılacak sınavda 2,4 milyon adayın ter dökeceğini belirten Aslan, şu bilgileri aktardı:Sınava tekrar başvuranların sayısı dikkat çektiSınava beş ve daha fazla kez başvuran aday sayısının dikkat çektiğini belirten Aslan, “Adayların 921 bin 248’i sınava ilk kez girecek, tekrar başvuranların sayısı ise 193 bin 296 oldu. Antalya Gazipaşa, Konya Ilgın, Aydın Kuşadası ve Trabzon Of’ta ilk kez YKS sınavı gerçekleştirilecek. Sınavın sağlıklı yürütülmesi için 3 oturumda toplam 600 binin üzerinde sınav görevlisi ve emniyeti sağlamak üzere sahada 50 bin kolluk personeli görev alacak” dedi.Aslan, adayların sınava giderken giriş belgelerini, fotoğraflı ve geçerli kimlik kartlarını yanlarına almaları konusunda uyarıda bulundu. Farklı oturumlarda adayların sınav binalarının ve salonlarının değişiklik gösterebileceğini, bu nedenle sınav yerlerine erken gitmeleri gerektiğini söyledi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

radyo sputnik, radyo, radyo, yök, alan yeterlilik testi (ayt), yabancı dil testi (ydt)