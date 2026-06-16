https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/yks-sinaviyla-ilgili-dikkat-ceken-veriler-87-yasindaki-aday-da-yarisacak-1106554687.html
YKS sınavıyla ilgili dikkat çeken veriler: 87 yaşındaki aday da yarışacak
YKS sınavıyla ilgili dikkat çeken veriler: 87 yaşındaki aday da yarışacak
Sputnik Türkiye
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, bu hafta sonu gerçekleştirilecek YKS sınavıyla ilgili bilgiler paylaştı. Aslan’ın aktardığı bilgilere göre sınava 2,4... 16.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-16T18:49+0300
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2026-06-16T18:49+0300
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Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda 20-21 Haziran’da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) aday profiliyle ilgili dikkat çeken detaylar paylaştı.20 Haziran Cumartesi günü TYT, 21 Haziran Pazar günü ise AYT ve YDT oturumları yapılacak sınavda 2,4 milyon adayın ter dökeceğini belirten Aslan, şu bilgileri aktardı:Sınava tekrar başvuranların sayısı dikkat çektiSınava beş ve daha fazla kez başvuran aday sayısının dikkat çektiğini belirten Aslan, “Adayların 921 bin 248’i sınava ilk kez girecek, tekrar başvuranların sayısı ise 193 bin 296 oldu. Antalya Gazipaşa, Konya Ilgın, Aydın Kuşadası ve Trabzon Of’ta ilk kez YKS sınavı gerçekleştirilecek. Sınavın sağlıklı yürütülmesi için 3 oturumda toplam 600 binin üzerinde sınav görevlisi ve emniyeti sağlamak üzere sahada 50 bin kolluk personeli görev alacak” dedi.Aslan, adayların sınava giderken giriş belgelerini, fotoğraflı ve geçerli kimlik kartlarını yanlarına almaları konusunda uyarıda bulundu. Farklı oturumlarda adayların sınav binalarının ve salonlarının değişiklik gösterebileceğini, bu nedenle sınav yerlerine erken gitmeleri gerektiğini söyledi.
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Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
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YKS sınavıyla ilgili dikkat çeken veriler: 87 yaşındaki aday da yarışacak
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, bu hafta sonu gerçekleştirilecek YKS sınavıyla ilgili bilgiler paylaştı. Aslan’ın aktardığı bilgilere göre sınava 2,4 milyon aday katılacak. En genç adayın16, en yaşlı adayın ise 87 yaşında olduğunu aktaran Aslan, 50 yaş üstü 20 binden fazla kişinin başvuru yapmasına da dikkat çekti.
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda 20-21 Haziran’da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) aday profiliyle ilgili dikkat çeken detaylar paylaştı.
20 Haziran Cumartesi günü TYT, 21 Haziran Pazar günü ise AYT ve YDT oturumları yapılacak sınavda 2,4 milyon adayın ter dökeceğini belirten Aslan, şu bilgileri aktardı:
“Sınavın en genç adayı 16, en yaşlı adayı ise 87 yaşında. 50 yaş ve üzeri toplam 20 bin 158 aday başvuru yaptı. Adayların 1 milyon 324 bin 509’u kadın. 1 milyon 101 bin 109’u erkek. YÖK’ün 34 yaş üzeri kadın kontenjanından yararlanmak isteyenlerin sayısı 83 bin 741. 10 bin şehit ve gazi yakını sınav ücretinden muaf tutuldu. Ayrıca 15 bin 365 engelli adayın konforu için ek süre ve yardımcı personel tedbirleri planlandı.”
Sınava tekrar başvuranların sayısı dikkat çekti
Sınava beş ve daha fazla kez başvuran aday sayısının dikkat çektiğini belirten Aslan, “Adayların 921 bin 248’i sınava ilk kez girecek, tekrar başvuranların sayısı ise 193 bin 296 oldu. Antalya Gazipaşa, Konya Ilgın, Aydın Kuşadası ve Trabzon Of’ta ilk kez YKS sınavı gerçekleştirilecek. Sınavın sağlıklı yürütülmesi için 3 oturumda toplam 600 binin üzerinde sınav görevlisi ve emniyeti sağlamak üzere sahada 50 bin kolluk personeli görev alacak” dedi.
Aslan, adayların sınava giderken giriş belgelerini, fotoğraflı ve geçerli kimlik kartlarını yanlarına almaları konusunda uyarıda bulundu. Farklı oturumlarda adayların sınav binalarının ve salonlarının değişiklik gösterebileceğini, bu nedenle sınav yerlerine erken gitmeleri gerektiğini söyledi.