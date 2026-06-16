https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/vucudumuz-30lu-yaslar-itibariyla-uretiyor-yaslilik-kokusu-nedir--1106537905.html
Vücudumuz 30’lu yaşlar itibarıyla üretiyor: Yaşlılık kokusu nedir?
Vücudumuz 30’lu yaşlar itibarıyla üretiyor: Yaşlılık kokusu nedir?
Sputnik Türkiye
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda 30’lu yaşlardan sonra vücudun ürettiği kokunun vücuttan söküp atılamadığını belirtti. Aslan, Japonya’da bu... 16.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-16T11:49+0300
2026-06-16T11:49+0300
2026-06-16T11:49+0300
okan aslan i̇le gün ortasi
radyo sputnik
radyo
radyo
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_17ed9bcc82de9ce349b8169b44872917.jpg
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda 30’lu yaşlardan sonra vücudun ürettiği ve ‘yaşlılık kokusu’ olarak adlandırılan kokuya ilişkin bilgiler verdi. Aslan, bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımıyla gündeme gelen kokuya ilişkin 2001’de Japon bilim insanları tarafından yapılan araştırmaya değindi. Aslan, “Yaşlılık kokusunun en çok ense ve boyunda biriktiği bilgisi var” dedi.“2001’de Japon bilim insanları tarafından yapılan araştırma insan vücudunun yaşlandıkça kimyasal bir değişim geçirdiğini kanıtlıyor” diyen Aslan, kokunun neyden kaynaklandığıyla ilgili konuştu. Aslan, “Yaş ilerledikçe cilt daha az antioksidan üretiyor ve yağ asitleri dalgası değişiyor. Ciltteki omega 7 asitleri oksitlendiğinde de ortaya iki nonenal adı verilen kimyasal çıkıyor. Vücut bu kimyasalı üretmeye 30 ve 40’lı yaşlarda başlıyor. Yaşlandıkça üretim miktarı katlanarak artıyor” ifadelerini kullandı.“Hurma özlü, yeşil çaylı sabunlar kokuyu giderebiliyor”Vücudun genç yaşlarda bu oksidasyonu kendi oksidasyonlarıyla baskılayabildiğini ancak 30’lu yaşlardan sonra savunma hattının zayıfladığını kaydeden Aslan, şunları söyledi:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3e98454401aff24d756249b928f9dad4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, haberler
radyo sputnik, radyo, radyo, haberler
Vücudumuz 30’lu yaşlar itibarıyla üretiyor: Yaşlılık kokusu nedir?
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda 30’lu yaşlardan sonra vücudun ürettiği kokunun vücuttan söküp atılamadığını belirtti. Aslan, Japonya’da bu kokunun giderilmesi için özel sabunlar üretildiğini söyledi.
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda 30’lu yaşlardan sonra vücudun ürettiği ve ‘yaşlılık kokusu’ olarak adlandırılan kokuya ilişkin bilgiler verdi. Aslan, bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımıyla gündeme gelen kokuya ilişkin 2001’de Japon bilim insanları tarafından yapılan araştırmaya değindi. Aslan, “Yaşlılık kokusunun en çok ense ve boyunda biriktiği bilgisi var” dedi.
“2001’de Japon bilim insanları tarafından yapılan araştırma insan vücudunun yaşlandıkça kimyasal bir değişim geçirdiğini kanıtlıyor” diyen Aslan, kokunun neyden kaynaklandığıyla ilgili konuştu. Aslan, “Yaş ilerledikçe cilt daha az antioksidan üretiyor ve yağ asitleri dalgası değişiyor. Ciltteki omega 7 asitleri oksitlendiğinde de ortaya iki nonenal adı verilen kimyasal çıkıyor. Vücut bu kimyasalı üretmeye 30 ve 40’lı yaşlarda başlıyor. Yaşlandıkça üretim miktarı katlanarak artıyor” ifadelerini kullandı.
“Hurma özlü, yeşil çaylı sabunlar kokuyu giderebiliyor”
Vücudun genç yaşlarda bu oksidasyonu kendi oksidasyonlarıyla baskılayabildiğini ancak 30’lu yaşlardan sonra savunma hattının zayıfladığını kaydeden Aslan, şunları söyledi:
“Bu koku suda çözülmüyor. Nonenal bileşiği ciltten tamamen söküp atmak mümkün değil. Bu kokuyu durdurmanın yollarından biri hurma özlü ve yeşil çaylı sabunlar. Japonya’da bu koku bir tabu olduğu için özel sabunlar üretilmiş. Sıradan bir jel kullanmak yerine ense, kulak arkası ve boyun bölgesine uygulanan antioksidan içerikli temizleyiciler kullanmak gerekiyor. Yeşil çay ve taze sebzeler tercih etmek gerek. Kıyafetlerin havalandırılması gerekiyor”