https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/vucudumuz-30lu-yaslar-itibariyla-uretiyor-yaslilik-kokusu-nedir--1106537905.html

Vücudumuz 30’lu yaşlar itibarıyla üretiyor: Yaşlılık kokusu nedir?

Vücudumuz 30’lu yaşlar itibarıyla üretiyor: Yaşlılık kokusu nedir?

Sputnik Türkiye

Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda 30’lu yaşlardan sonra vücudun ürettiği kokunun vücuttan söküp atılamadığını belirtti. Aslan, Japonya’da bu... 16.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-16T11:49+0300

2026-06-16T11:49+0300

2026-06-16T11:49+0300

okan aslan i̇le gün ortasi

radyo sputnik

radyo

radyo

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_17ed9bcc82de9ce349b8169b44872917.jpg

Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda 30’lu yaşlardan sonra vücudun ürettiği ve ‘yaşlılık kokusu’ olarak adlandırılan kokuya ilişkin bilgiler verdi. Aslan, bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımıyla gündeme gelen kokuya ilişkin 2001’de Japon bilim insanları tarafından yapılan araştırmaya değindi. Aslan, “Yaşlılık kokusunun en çok ense ve boyunda biriktiği bilgisi var” dedi.“2001’de Japon bilim insanları tarafından yapılan araştırma insan vücudunun yaşlandıkça kimyasal bir değişim geçirdiğini kanıtlıyor” diyen Aslan, kokunun neyden kaynaklandığıyla ilgili konuştu. Aslan, “Yaş ilerledikçe cilt daha az antioksidan üretiyor ve yağ asitleri dalgası değişiyor. Ciltteki omega 7 asitleri oksitlendiğinde de ortaya iki nonenal adı verilen kimyasal çıkıyor. Vücut bu kimyasalı üretmeye 30 ve 40’lı yaşlarda başlıyor. Yaşlandıkça üretim miktarı katlanarak artıyor” ifadelerini kullandı.“Hurma özlü, yeşil çaylı sabunlar kokuyu giderebiliyor”Vücudun genç yaşlarda bu oksidasyonu kendi oksidasyonlarıyla baskılayabildiğini ancak 30’lu yaşlardan sonra savunma hattının zayıfladığını kaydeden Aslan, şunları söyledi:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

radyo sputnik, radyo, radyo, haberler