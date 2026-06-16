https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/ukraynadaki-abd-biyolaboratuvarlari-tehlikeli-patojenler-ve-bilinmeyen-gercekler-1106552058.html
Ukrayna’daki ABD biyolaboratuvarları: Tehlikeli patojenler ve bilinmeyen gerçekler
Ukrayna’daki ABD biyolaboratuvarları: Tehlikeli patojenler ve bilinmeyen gerçekler
Sputnik Türkiye
ABD Ulusal İstihbaratı’nın yeni açıklamalarına göre, Ukrayna’daki Amerikan finansmanlı biyolaboratuvarlarda şarbon, veba, Ebola, Marburg ve tüberküloz gibi... 16.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-16T18:22+0300
2026-06-16T18:22+0300
2026-06-16T18:22+0300
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i̇nfografi̇k
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ebola
marburg virüsü
biyolojik laboratuvar
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Ayrıca Ukrayna'da, mikroorganizmalara yapay yollarla yeni işlevler kazandırma deneyleri de dahil olmak üzere tehlikeli suşlar üzerinde araştırmaların sürdürüldüğü belirtildi. Bu laboratuvarların amacı, incelenen patojenler ve çalışmaların maaliyetlerine ilişkin bilgi, Sputnik'in videolu infografiğinde.
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Ukrayna’daki ABD biyolaboratuvarları: Tehlikeli patojenler ve bilinmeyen gerçekler
Sputnik Türkiye
Ukrayna’daki ABD biyolaboratuvarları: Tehlikeli patojenler ve bilinmeyen gerçekler
2026-06-16T18:22+0300
true
PT0M51S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
i̇nfografi̇k, vi̇deo, abd, ukrayna, ebola, marburg virüsü, видео, biyolojik laboratuvar
i̇nfografi̇k, vi̇deo, abd, ukrayna, ebola, marburg virüsü, видео, biyolojik laboratuvar
Ukrayna’daki ABD biyolaboratuvarları: Tehlikeli patojenler ve bilinmeyen gerçekler
ABD Ulusal İstihbaratı’nın yeni açıklamalarına göre, Ukrayna’daki Amerikan finansmanlı biyolaboratuvarlarda şarbon, veba, Ebola, Marburg ve tüberküloz gibi tehlikeli patojenler üzerinde araştırmalar halen yürütülüyor.
Ayrıca Ukrayna'da, mikroorganizmalara yapay yollarla yeni işlevler kazandırma deneyleri de dahil olmak üzere tehlikeli suşlar üzerinde araştırmaların sürdürüldüğü belirtildi. Bu laboratuvarların amacı, incelenen patojenler ve çalışmaların maaliyetlerine ilişkin bilgi, Sputnik'in videolu infografiğinde.