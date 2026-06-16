https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/ukraynadaki-abd-biyolaboratuvarlari-tehlikeli-patojenler-ve-bilinmeyen-gercekler-1106552058.html

Ukrayna’daki ABD biyolaboratuvarları: Tehlikeli patojenler ve bilinmeyen gerçekler

Ukrayna’daki ABD biyolaboratuvarları: Tehlikeli patojenler ve bilinmeyen gerçekler

Sputnik Türkiye

ABD Ulusal İstihbaratı’nın yeni açıklamalarına göre, Ukrayna’daki Amerikan finansmanlı biyolaboratuvarlarda şarbon, veba, Ebola, Marburg ve tüberküloz gibi... 16.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-16T18:22+0300

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Ayrıca Ukrayna'da, mikroorganizmalara yapay yollarla yeni işlevler kazandırma deneyleri de dahil olmak üzere tehlikeli suşlar üzerinde araştırmaların sürdürüldüğü belirtildi. Bu laboratuvarların amacı, incelenen patojenler ve çalışmaların maaliyetlerine ilişkin bilgi, Sputnik'in videolu infografiğinde.

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Ukrayna’daki ABD biyolaboratuvarları: Tehlikeli patojenler ve bilinmeyen gerçekler Sputnik Türkiye Ukrayna’daki ABD biyolaboratuvarları: Tehlikeli patojenler ve bilinmeyen gerçekler 2026-06-16T18:22+0300 true PT0M51S

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i̇nfografi̇k, vi̇deo, abd, ukrayna, ebola, marburg virüsü, видео, biyolojik laboratuvar