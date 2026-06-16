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Ukrayna’daki ABD biyolaboratuvarları: Tehlikeli patojenler ve bilinmeyen gerçekler
Ukrayna’daki ABD biyolaboratuvarları: Tehlikeli patojenler ve bilinmeyen gerçekler
Sputnik Türkiye
ABD Ulusal İstihbaratı’nın yeni açıklamalarına göre, Ukrayna’daki Amerikan finansmanlı biyolaboratuvarlarda şarbon, veba, Ebola, Marburg ve tüberküloz gibi... 16.06.2026, Sputnik Türkiye
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Ayrıca Ukrayna'da, mikroorganizmalara yapay yollarla yeni işlevler kazandırma deneyleri de dahil olmak üzere tehlikeli suşlar üzerinde araştırmaların sürdürüldüğü belirtildi. Bu laboratuvarların amacı, incelenen patojenler ve çalışmaların maaliyetlerine ilişkin bilgi, Sputnik'in videolu infografiğinde.
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Ukrayna’daki ABD biyolaboratuvarları: Tehlikeli patojenler ve bilinmeyen gerçekler
Sputnik Türkiye
Ukrayna’daki ABD biyolaboratuvarları: Tehlikeli patojenler ve bilinmeyen gerçekler
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i̇nfografi̇k, vi̇deo, abd, ukrayna, ebola, marburg virüsü, видео, biyolojik laboratuvar
i̇nfografi̇k, vi̇deo, abd, ukrayna, ebola, marburg virüsü, видео, biyolojik laboratuvar

Ukrayna’daki ABD biyolaboratuvarları: Tehlikeli patojenler ve bilinmeyen gerçekler

18:22 16.06.2026
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ABD Ulusal İstihbaratı’nın yeni açıklamalarına göre, Ukrayna’daki Amerikan finansmanlı biyolaboratuvarlarda şarbon, veba, Ebola, Marburg ve tüberküloz gibi tehlikeli patojenler üzerinde araştırmalar halen yürütülüyor.
Ayrıca Ukrayna'da, mikroorganizmalara yapay yollarla yeni işlevler kazandırma deneyleri de dahil olmak üzere tehlikeli suşlar üzerinde araştırmaların sürdürüldüğü belirtildi. Bu laboratuvarların amacı, incelenen patojenler ve çalışmaların maaliyetlerine ilişkin bilgi, Sputnik'in videolu infografiğinde.
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