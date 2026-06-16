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MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Haberler değişiyor, koşullar değişiyor, gündem değişiyor. Ekonomi, sağlık, eğitim, siyaset...Mustafa Hoş, hafta içi her gün 17.30 - 19.00 saatleri arasında gündemden haberlerle ve haftanın öne çıkan başlıklarıyla Radyo Sputnik'te dinleyicilerle buluşuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/ters-kelepceyle-gozaltina-alinan-ozel-sektor-ogretmenleri-sendikasi-baskani-o-anlari-anlatti-1106555143.html
Ters kelepçeyle gözaltına alınan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Başkanı o anları anlattı!
Ters kelepçeyle gözaltına alınan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Başkanı o anları anlattı!
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konuğu Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Başkanı Eren Edebali oldu. 16.06.2026, Sputnik Türkiye
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Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Başkanı Eren Edebali, özel sektör öğretmenleriyle birlikte mülakat mağduru öğretmenlerinin seslerini duyurmak için buluştuğu eylemde ters kelepçe ile gözaltına alındı. Edebali, gözaltına alınışını, öğretmenlerin taleplerini ve yaşadıklarını anlatttı.Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Başkanı Eren Edebali şunları söyledi:
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mustafa hoş, radyo sputnik, radyo, radyo, haberler, türkiye, ak parti
mustafa hoş, radyo sputnik, radyo, radyo, haberler, türkiye, ak parti

Ters kelepçeyle gözaltına alınan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Başkanı o anları anlattı!

18:55 16.06.2026
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Mustafa Hoş
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Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konuğu Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Başkanı Eren Edebali oldu.
Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Başkanı Eren Edebali, özel sektör öğretmenleriyle birlikte mülakat mağduru öğretmenlerinin seslerini duyurmak için buluştuğu eylemde ters kelepçe ile gözaltına alındı. Edebali, gözaltına alınışını, öğretmenlerin taleplerini ve yaşadıklarını anlatttı.
Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Başkanı Eren Edebali şunları söyledi:
Biz bir suç işlemedik, biz bize verilen sözlerin peşi sıra aslında buradayız. Çünkü görüşme taleplerimizin yerine getirilmiyor.Bize devlet tarafında, yani Bakanlıklar Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafında verilen retvi sözler, yani ağızdan çıkan değil sadece, yazılı hale gelen meclisin sunatlarında hala bulunan sözler tutulmamış durumda. Biz de bu sözleri hatırlatan bir şekilde burada olmak istedik. Milakat mağduru öğretmenler, Özel Öğretim Kurulu'na çalışan öğretmenler olarak bu demokratik hakkımızı, anayasal hakkımızı kullanmak istedik ve buna izin verilmedi.Verilmiyor. Üç gündür izin verilmiyor. İki gün boyunca işte eylemlerimize müdahale edildi.Bununla birlikte işte kaldığımız arkadaşlarımızın, ailelerimizin kaldığı avukatına alındı. Yani bu çok zor bir koşul altında bir mücadele vermek istiyoruz. Açıkçası yani bunun için de taleplerimiz gerçekten net.Devlet bu anlamıyla bu talepleri yerine getirmek. Biz 1965'ten 2014 yılına kadar uygulanan taban maaşı hakkının tekrar uygulanması kanuna geçmesini istiyoruz. Bununla birlikte süreli iç sözleşmesiyle çalışıyoruz.Süresiz sözleşme talep ediyoruz. Çünkü 10 aylık 12 aylık sözleşmelerle yaz maaş alamadan işsizlik tehdidi altında çalışıyoruz. Mahkemeler dahi bizim işten çıkartıldığımızı kabul etmiyor.Bunun son bulmasını istiyoruz. Bununla birlikte özlük haklarımızı istiyoruz. Mülakat mağdurları da tabii ki adaletsizlik yaşadılar.Bu adaletin son bulmasını istiyor. Bir kanun teklifi var hazırlanan Milliyetçi Hareket Partisi tarafından da bu kanun teklifi bu bu kanun teklifi Milliyetçi Hareket Partisi tarafından hazırlanmış olmasına rağmen geçirilmiyor. Burada Yusuf Tekin belirleyici faktör yani engelliyor.Hem taban maaşı engelliyor, hem bu mülakat mağdurlarının aslında çözecek olan adalette son verecek olan kontekstin geçmesini engelliyor. AK Parti burada tek başına kaldı. Yani diğer bütün partiler bizim taleplerimizi destekliyor.Ama bir tek AK Parti desteklemiyor ve bu sorunu çözmüyor. Bunu da anlamsız buluyoruz. Bu siyasi partiler arasında bir rekabet değil ama açıkça görünen şey şu oluyor.Bu şekilde de öğretmenler bu şekilde ucuz ışkıcı olarak değerlendirilsin istiyor AK Parti demek ki. Patronlar büyüsün istiyor. Biz de bunu kabullenmek istemiyoruz.Yani onu söylemek isterim. Arkadaşlarımızın düşünceleri bu şekilde. Ailelerimiz burada.Çocuklar burada. İki üç günden beri biz yani annelerimiz sürüklendi. Biz gözaltına alındık.Ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Milliyetim komisyonundan toplanmasını bekliyoruz. Yani beklediğimiz bu kanun teklifinin geçmesini oradan bu sorunun çözmesini bekliyoruz.
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