Prof. Dr. Onur Candan: Deniz kaplumbağalarını korumak, tüm ekosistemi korumak anlamına geliyor

“Bu çalışma sadece kumsalda yürüyüp yuva bulmaktan ibaret değil. Kaplumbağaları uydu vericileri ve GPS sistemleriyle izliyoruz. Arazi araçları ve gece görüş ekipmanları kullanıyoruz. Dolayısıyla oldukça teknik ve maliyetli bir çalışma yürütüyoruz. Biz aslında 2008 yılında bölgede düzenli çalışmalar yürütmeye başlamıştık. Ancak zamanla kampı kendi imkânlarımızla sürdüremeyecek noktaya geldik. TÜPRAŞ’ın desteğiyle hem kamp alanımızı geliştirdik hem de ihtiyaç duyduğumuz teknik ekipmanlara erişim sağladık. Bu sayede çalışmalarımızı daha kapsamlı şekilde sürdürebiliyoruz.”