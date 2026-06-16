https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/petrol-fiyatlari-sert-dustu-brent-3-ayin-en-dusuk-seviyesine-geriledi-1106558721.html
Petrol fiyatları sert düştü: Brent, 3 ayın en düşük seviyesine geriledi
Petrol fiyatları sert düştü: Brent, 3 ayın en düşük seviyesine geriledi
Sputnik Türkiye
Orta Doğu'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik geçici anlaşmanın detaylarının ortaya çıkmasının ardından petrol fiyatları, 3 ayın en düşük seviyesine... 16.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-16T23:40+0300
2026-06-16T23:40+0300
2026-06-16T23:40+0300
ekonomi̇
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petrol boru hattı
petrol rafinerisi
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Küresel petrol ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağı ve İran'ın petrol satışına izin verileceği beklentisiyle Brent petrol yüzde 5.1 düşüşle varil başına 78.96 dolara düştü.ABD-İran savaşının başlamasından bu yana Brent petrol fiyatlarında 3 ayın en düşük seviyesi görüldü. Savaş öncesinde Brent petrolün varil fiyatı 72.48 dolar seviyesindeydi.Uzmanlar, savaş öncesinde dünya petrol arzının yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nın yeniden faaliyete geçmesinin piyasadaki arz endişelerini azalttığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/abd-iran-mutabakat-zapti-ortaya-cikti-1106557965.html
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abd, i̇ran, petrol, brent petrol, küresel petrol talebi, petrol üretimi, petrol boru hattı, petrol rafinerisi
abd, i̇ran, petrol, brent petrol, küresel petrol talebi, petrol üretimi, petrol boru hattı, petrol rafinerisi
Petrol fiyatları sert düştü: Brent, 3 ayın en düşük seviyesine geriledi
Orta Doğu'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik geçici anlaşmanın detaylarının ortaya çıkmasının ardından petrol fiyatları, 3 ayın en düşük seviyesine geriledi.
Küresel petrol ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağı ve İran'ın petrol satışına izin verileceği beklentisiyle Brent petrol yüzde 5.1 düşüşle varil başına 78.96 dolara düştü.
ABD-İran savaşının başlamasından bu yana Brent petrol fiyatlarında 3 ayın en düşük seviyesi görüldü. Savaş öncesinde Brent petrolün varil fiyatı 72.48 dolar seviyesindeydi.
Uzmanlar, savaş öncesinde dünya petrol arzının yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nın yeniden faaliyete geçmesinin piyasadaki arz endişelerini azalttığını belirtti.