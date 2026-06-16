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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/petrol-fiyatlari-sert-dustu-brent-3-ayin-en-dusuk-seviyesine-geriledi-1106558721.html
Petrol fiyatları sert düştü: Brent, 3 ayın en düşük seviyesine geriledi
Petrol fiyatları sert düştü: Brent, 3 ayın en düşük seviyesine geriledi
Sputnik Türkiye
Orta Doğu'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik geçici anlaşmanın detaylarının ortaya çıkmasının ardından petrol fiyatları, 3 ayın en düşük seviyesine... 16.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-16T23:40+0300
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petrol
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Küresel petrol ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağı ve İran'ın petrol satışına izin verileceği beklentisiyle Brent petrol yüzde 5.1 düşüşle varil başına 78.96 dolara düştü.ABD-İran savaşının başlamasından bu yana Brent petrol fiyatlarında 3 ayın en düşük seviyesi görüldü. Savaş öncesinde Brent petrolün varil fiyatı 72.48 dolar seviyesindeydi.Uzmanlar, savaş öncesinde dünya petrol arzının yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nın yeniden faaliyete geçmesinin piyasadaki arz endişelerini azalttığını belirtti.
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abd, i̇ran, petrol, brent petrol, küresel petrol talebi, petrol üretimi, petrol boru hattı, petrol rafinerisi
abd, i̇ran, petrol, brent petrol, küresel petrol talebi, petrol üretimi, petrol boru hattı, petrol rafinerisi

Petrol fiyatları sert düştü: Brent, 3 ayın en düşük seviyesine geriledi

23:40 16.06.2026
© Sputnik / Максим БогодвидPetrol üretimi
Petrol üretimi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2026
© Sputnik / Максим Богодвид
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Orta Doğu'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik geçici anlaşmanın detaylarının ortaya çıkmasının ardından petrol fiyatları, 3 ayın en düşük seviyesine geriledi.
Küresel petrol ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağı ve İran'ın petrol satışına izin verileceği beklentisiyle Brent petrol yüzde 5.1 düşüşle varil başına 78.96 dolara düştü.
ABD-İran savaşının başlamasından bu yana Brent petrol fiyatlarında 3 ayın en düşük seviyesi görüldü. Savaş öncesinde Brent petrolün varil fiyatı 72.48 dolar seviyesindeydi.
Uzmanlar, savaş öncesinde dünya petrol arzının yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nın yeniden faaliyete geçmesinin piyasadaki arz endişelerini azalttığını belirtti.
İran-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2026
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