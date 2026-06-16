https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/msb-duyurdu-italyanin-samp-t-bataryasi-konyaya-konuslandirilacak-1106553949.html

MSB duyurdu: İtalya'nın SAMP-T bataryası Konya'ya konuşlandırılacak

MSB duyurdu: İtalya'nın SAMP-T bataryası Konya'ya konuşlandırılacak

Sputnik Türkiye

MSB, İtalya'ya ait bir adet SAMP-T Hava Savunma Sistemi 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı/Konya'da konuşlandırılacağını duyurdu. 16.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-16T18:15+0300

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türki̇ye

milli savunma bakanlığı (msb)

konya

i̇talya

samp-t

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO Daimi Savunma Planı kapsamında, İtalya'ya ait bir SAMP-T Hava Savunma Sistemi'nin 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na konuşlandırılacağını duyurdu.MSB'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:"NATO Daimi Savunma Planı kapsamında, ittifak hava savunmasının güçlendirilmesi maksadıyla İtalya'ya ait bir adet SAMP-T Hava Savunma Sistemi 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı/Konya'da konuşlandırılacaktır."

türki̇ye

konya

i̇talya

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milli savunma bakanlığı (msb), konya, i̇talya, samp-t