https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/hayvan-deneylerinde-kullaniliyorlardi-abddeki-tartismali-tesis-kapaniyor-1106553542.html

Hayvan deneylerinde kullanılıyorlardı: ABD'deki tartışmalı tesis kapanıyor

Hayvan deneylerinde kullanılıyorlardı: ABD'deki tartışmalı tesis kapanıyor

Sputnik Türkiye

Hayvan deneylerinde kullanıldığı gerekçesiyle yıllardır protestoların hedefinde olan ABD'deki bir beagle cinsi köpeklerin araştırma tesisi faaliyetlerini... 16.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-16T19:09+0300

2026-06-16T19:09+0300

2026-06-16T19:10+0300

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ABD'nin Wisconsin eyaletindeki Ridglan Farms adlı beagle cinsi köpek üretim ve araştırma tesisinin kalıcı olarak kapatılacağı duyuruldu.Florida merkezli Büyük Köpek Çiftliği Kurtarma Merkezi, tesiste kalan köpeklerin tamamının farklı kurtarma kuruluşlarına ve sahiplendirme programlarına aktarılacağını açıkladı.Kuruluşun kurucusu Lauree Simmons, tesiste artık hiçbir köpeğin kalmayacağını belirterek, "Artık ne üretim olacak ne test yapılacak ne de başka bir faaliyet sürdürülecek" dedi.Tesis, uzun yıllardır hayvan hakları savunucularının protestolarının merkezinde yer alıyordu.Protestolar ve hukuki süreç dikkat çektiRidglan Farms önünde mart ve nisan aylarında çok sayıda protesto düzenlendi.Nisan ayında yaklaşık bin aktivist, tesiste bulunan köpekleri kurtarmaya yönelik bir eylem sırasında polisle karşı karşıya geldi. Olaylarda 29 kişi gözaltına alındı.Geçen yıl tesise yönelik hayvan istismarı iddialarıyla ilgili yürütülen süreç kapsamında Ridglan Farms, köpek üretme ve satma lisansını bırakmayı kabul etmişti. Tesis yönetimi ise hayvanlara kötü muamele edildiği yönündeki suçlamaları reddetti.Yüzlerce köpek sahiplendirilecekBüyük Köpek Çiftliği Kurtarma Merkezi ile yapılan anlaşmalar kapsamında daha önce tesiste bulunan iki bin beagle cinsi köpeğin bin 500'ü kurtarma kuruluşlarına devredilmişti.Yeni anlaşmayla birlikte tesiste kalan köpeklerin de başka kuruluşlara aktarılmasının önü açıldı.Köpeklerin bir kısmı Florida ve Alabama'daki merkezlere götürülecek. Burada sağlık kontrollerinden geçirilecek hayvanlar daha sonra sahiplendirme programlarına dahil edilecek.Ridglan Farms tarafından yapılan açıklamada ise transfer edilen köpeklerin 'sağlıklı durumda olduğu' belirtilerek yeni yuvalarında yaşamlarını sürdürmelerinin umulduğu ifade edildi.Hayvan hakları örgütleri, tesisin kapanmasını hayvan deneylerine karşı yürütülen kampanyalar açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirdi.

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