Gazeteci Çalmuk: ‘Erdoğan seçime doğru ekoseli ceket giyer, yine giydi’

“Tayyip Erdoğan’ın 2028 yılı seçimlerinde yeniden Cumhurbaşkanı olarak devam edebilmek için bir modeli var. Susan bir Erdoğan, konuşan bir Erdoğan’dan daha belirsizdir; CHP’lilerin deyimiyle ‘daha tehlikelidir’ Çünkü ne yapacağını bilmiyorsunuz. Erdoğan siyasi üslup itibariyle her zaman sağ gösterip sol vuran bir kişidir. Yeni sürprizleri var. CHP kanırta kanırta bir arınma modeli seçti. Ama MHP ve Tayyip Erdoğan arınmayı böyle yapmıyor. Milletvekilleri, İl Başkanları ‘sağlık nedeniyle görevimden istifa ettim’ diyor. El çektiriliyor. Bunların sayıları yaklaşık 30 oldu. Erdoğan yeniden bir dizayn yapıyor. Bunu neden yaptığına ilişkin elimizde somut bir veri yok.

Yalnız Tayyip Erdoğan’ın CHP’ye sızan unsurlar ile ilgili AK Parti’ye de sızma tehlikesi olan eskiden kalanlarla ilgili de, ki bu İl başkanlarını da tenzi ederim, bunlarda böyle bir iddiam yok. Ama bununla ilgili uyanık olduğu bir dönem. İl Başkanlıklarındaki tahkimatı artırıyor. Çünkü yarın bir gün genel seçimi de yerel seçimi de götürecek olan karargahtır. Milletvekillerinden çok ümitvar olmadığını söyleyebilirim. Çünkü Milletvekilleri Erdoğan gelmese gruba bile gelmeyecekler. 2023’ten sonra aradan geçen zamanda bu ortaya çıktı.”