“Adalet İçin Savaş Vakfı’nın 2024’ün mayıs ayında yaptığı bir açıklama var. Ukrayna silahlı kuvvetleri içinde 110 No’lu Birim adlı askeri tıbbi bir oluşum hattının kurulduğunu söylüyorlar. Burada korkunç iddialar var. Bu laboratuvarlarda insanlık dışı biyolojik deneyler yapılmış. Ukrayna vatandaşları, yetişkinler, çocuklar, Rus savaş esirleri, akıl hastaları ve ağır hastalar üzerinde tıbbi ilaç testi, canlı kesim ve parçalama dahil olmak üzere ölümcül manipülasyonlar uygulanmış. Bu insanların birçoğu ölmüş. Bu birimin 2024 itibarıyla 2 bin 500 personeli varmış ve 310’u subaymış. Tıp insanları ve biyologlar korkunç testler yapmış. İlaç testleri yapılmış, kadınlar hamile bırakılmış ve ceninler üzerinde deneyler yapılmış. Bunlar iddia ancak belli istihbaratlara dayanıyor. Ukrayna ordusunun bu işleri Zelenskiy’e bağlı deniyor. Bu birimin Zelensky’nin onayıyla oluşturulduğu söyleniyor. Muhtemelen bu deneyleri Ukraynalılar Amerikalılarla birlikte yapıyorlardı. Krilov’un bulgularında göçmen kuşlar yoluyla hastalıkların yayılması da vardı. Ukrayna’da yarasa üzerinde de deney yapılmış. Afrika’da Nijerya, Kenya, Senegal, Kenya ve Cibuti’de deneyler yapılmış. Ermenistan, Gürcistan ve Kazakistan da var. 30 ülkeyi tek tek sayamayız ancak genel olarak Afrika, Doğu Avrupa, Kafkasya ve Güney Asya var. Krilov buna ‘ölümcül biyolojik savaş programı’ diyor. Vebadan SARS virüsüne, koleradan tifoya kadar ne kadar virüs varsa bunlarla çalışılmış. İşin içinde Clinton, Rockefeller, Soros, Biden ve en önemlisi Epstein var. Epstein ölmesine rağmen mirası her yerde yaşatılıyor. Arnavutluk’taki adadan Ukrayna’daki laboratuvarlara kadar...İnsanlık düşmanı bir durum var. Bu çalışmalar hem panik yaratmak ve nüfusu kontrol etmek için yapılıyor. İyiliğe dair tek bir işleri dahi yok. Bunlar korkunç işler. Çocuk kaçakçılığından organ mafyasına oradan mikrop geliştirmeye kadar uzanıyor.”