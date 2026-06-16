“Gabbard’ın iddialarıyla ilgili Ukrayna’ya bakmak gerek, korkunç deneyler yapıldı”
© SputnikCeyda Karan'la Eksen
© Sputnik
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Hasan Erel’e göre Tulsi Gabbard’ın biyoloji laboratuvarlarıyla ilgili iddialarını anlamak için özellikle Ukrayna’ya bakmak gerek. Ukrayna silahlı kuvvetleri içinde deneylerle ilgili birim kurulduğunu belirten Erel’e göre Zelenskiy ve eşi de işin içinde.
İran ile yapılan ateşkesin İsrail'in müdahaleleri, Trump'ın çelişkili hamleleri ve Washington'ın tükenen rezervleri nedeniyle uzun soluklu olmayacağı öngörülürken Washington’da tasfiye edilen Tulsi Gabbard’ın biyoloji laboratuvarları ile ilgili iddiaları küresel siyasette taşları yerinden oynatıyor. Gabbard’ın, ABD’nin 30’dan fazla ülkede 120’den fazla biyoloji laboratuvarını finanse ettiği yönündeki açıklamalarıyla gündeme oturan Washington, bu süreçte en azından İran’da bir krizi çözme yoluna gitmeyi tercih ediyor.
Ukrayna başta olmak üzere Kafkasya ve Afrika'daki laboratuvarlarda Pentagon, CIA ve küresel ilaç firmalarının desteğiyle yürütüldüğü öne sürülen ölümcül biyolojik programlar, insanlık dışı deneyler ve çocuk kaçakçılığı iddiaları, Washington'da Gabbard ve Robert Kennedy gibi muhalif isimlerin ifşaatlarıyla yeni bir boyut kazanıyor. Bu geniş çaplı kumpas ağı, uluslararası askeri teknolojilerin karanlık yüzünü bir kez daha tartışmaya açıyor.
Gabbard’ın ifşa ettiği ve üçte biri Ukrayna’da bulunan biyoloji laboratuvarlarını Siyasi Analist Hasan Erel ile konuştuk.
“Ateşkesin uzun soluklu olacağını sanmıyorum”
ABD-İran’ın imzaladığı ateşkeste İsrail’in bulunmamasının güvensizlik yarattığını kaydeden Erel, bu anlaşmanın uzun sürmeyeceği görüşünde. Erel, İsrail’in her türlü cüretkarlığa başvurabileceğini söylüyor:
“İran’daki ateşkes güvenilir değil. İsrail bu denklemde yok. İsrail oyunbozanlık yapabiliyor. Lübnan’ı hala bombalıyorlar. Trump’ın İran’a 12 milyar dolar verdiği yönünde iddialar var. İsrail ile Amerika’nın arası da giderek bozuluyor. Denklemin unsurları giderek belirsizleşiyor. Ateşkesin uzun soluklu olacağını sanmıyorum. Amerika’nın rezervi tükeniyor o yüzden mecburen anlaşma yapmaları gerekiyordu. Güvenilirliği yok. İsrail her türlü cüretkarlığa başvurabilecek bir ülke. Trump’ın bir dediğinin bir dediğini tutmadığını da biliyoruz. Bu belki bir süre ortalığı rahatlatır ancak sonra işler karışır diye düşünüyorum”
“Kumpasın nasıl yapıldığını anlamak için Ukrayna’ya bakmak gerek”
Tulsi Gabbard’ın biyoloji laboratuvarlarına dönük açıklamalarıyle ilgili Epstein’dan Dünya Sağlık Örgütü’ne kadar pek çok kişi ve kurumu sayan Erel, Ukrayna’ya özellikle dikkat çekti:
“Laboratuvar gündeminin içinde Epstein, Biden, Obama ve Neoconlar var. CIA, Dünya Sağlık Örgütü ve büyük ilaç firmaları da var. ‘Covid-19 kumpası nasıl kuruldu, neler yapıldı?’ diye soracak olursak gözler Ukrayna’ya yönelebilir. Ukrayna’ya yapılan yatırımları biliyoruz. Tulsi Gabbard bir bahaneyle tasfiye edildi. O muhalif kesimdi. Robert Kennedy de öyleydi. Trump ikisini de bir kenara attı. Tulsi Gabbard son dakika golünü attı. Robert Kennedy de Sağlık Bakanlığı’ndan ayrılacak sanırım ve belgeleri açıklayacağını söyledi. Kennedy’in Amcasını CIA’in öldürdüğüne dair iddiaların reddedilemeyecek kanıtları açıklayacağını bildirdiği söyleniyor.”
“Igor Krilov, Gabbard’ın açıklamalarını belgeleriyle ortaya koymuştu”
Rus general Igor Krilov’un Gabbard’ın açıklamalarını daha önce belgelediğini hatırlatan Erel, Pentagon’un Ukrayna’yı ‘arka bahçe’ olarak gördüğü görüşünde. Erel, Ukrayna’nın arkasında CIA gibi örgütler olduğunu söyledi:
“Ukrayna’yı bir ada olarak düşünelim. Amerika burada istediği her şeyi yapmış. Obama senatörken bu laboratuvarların açılışına gitmiş örneğin. Biyolojik savaş her daim gündemde. İkinci Dünya Savaşı’ndan beri bu konularda araştırma yapılmış. Pentagon, askeri teknolojiler için araştırma yürüten DARPA isimli büyük bir birimi var. Elon Musk’ı ve Zuckerberg’i bilindik isimler yapan kurumun DARPA olduğu söyleniyor. Bunlar bu tür araştırmalara büyük paralar yatırıyorlar. Bu araştırmalarla hayvanlara bulaşan kuş ve domuz gribi gibi virüsler, işlev kazandırılarak insanlara bulaştırılıyor. Ukrayna’yı hesap vermeyecekleri, istediklerini yapabilecekleri bir yer olarak belirlemişler. Burada insan ve çocuk kaçakçılığı yapıldığı da söyleniyor. Zelenski’nin eşinin de buna karıştığı söyleniyor. Laboratuvarları ortaya çıkaran Igor Krilov’un başında olduğu biyolojik savaşa karşı koyma birimi, aslında bugün Tulsi Gabbard’ın söylediklerini belgeleriyle ortaya koymuştu. Kimse dikkate almamıştı. O zamanki Beyaz Saray Sözcüsü yalanlamıştı. Igor Krilov bir suikast sonucu öldürüldü. İşin arkasında Ukrayna, Ukrayna’nın arkasında da CIA gibi istihbarat örgütleri var. Igor Krilov’un söyledikleri Tulsi Gabbard’ın söyledikleriyle resmiyete döküldü.”
“Ukrayna’daki laboratuvarlarda korkunç deneyler yapılmış”
Adalet İçin Savaş Vakfı’nın araştırmasından aktarımlar yapan Erel, Ukrayna ordusu içindeki 110 No’lu birime dikkat çekti. Erel’e göre bu birim Zelenskiy tarafından oluşturuldu:
“Adalet İçin Savaş Vakfı’nın 2024’ün mayıs ayında yaptığı bir açıklama var. Ukrayna silahlı kuvvetleri içinde 110 No’lu Birim adlı askeri tıbbi bir oluşum hattının kurulduğunu söylüyorlar. Burada korkunç iddialar var. Bu laboratuvarlarda insanlık dışı biyolojik deneyler yapılmış. Ukrayna vatandaşları, yetişkinler, çocuklar, Rus savaş esirleri, akıl hastaları ve ağır hastalar üzerinde tıbbi ilaç testi, canlı kesim ve parçalama dahil olmak üzere ölümcül manipülasyonlar uygulanmış. Bu insanların birçoğu ölmüş. Bu birimin 2024 itibarıyla 2 bin 500 personeli varmış ve 310’u subaymış. Tıp insanları ve biyologlar korkunç testler yapmış. İlaç testleri yapılmış, kadınlar hamile bırakılmış ve ceninler üzerinde deneyler yapılmış. Bunlar iddia ancak belli istihbaratlara dayanıyor. Ukrayna ordusunun bu işleri Zelenskiy’e bağlı deniyor. Bu birimin Zelensky’nin onayıyla oluşturulduğu söyleniyor. Muhtemelen bu deneyleri Ukraynalılar Amerikalılarla birlikte yapıyorlardı. Krilov’un bulgularında göçmen kuşlar yoluyla hastalıkların yayılması da vardı. Ukrayna’da yarasa üzerinde de deney yapılmış. Afrika’da Nijerya, Kenya, Senegal, Kenya ve Cibuti’de deneyler yapılmış. Ermenistan, Gürcistan ve Kazakistan da var. 30 ülkeyi tek tek sayamayız ancak genel olarak Afrika, Doğu Avrupa, Kafkasya ve Güney Asya var. Krilov buna ‘ölümcül biyolojik savaş programı’ diyor. Vebadan SARS virüsüne, koleradan tifoya kadar ne kadar virüs varsa bunlarla çalışılmış. İşin içinde Clinton, Rockefeller, Soros, Biden ve en önemlisi Epstein var. Epstein ölmesine rağmen mirası her yerde yaşatılıyor. Arnavutluk’taki adadan Ukrayna’daki laboratuvarlara kadar...İnsanlık düşmanı bir durum var. Bu çalışmalar hem panik yaratmak ve nüfusu kontrol etmek için yapılıyor. İyiliğe dair tek bir işleri dahi yok. Bunlar korkunç işler. Çocuk kaçakçılığından organ mafyasına oradan mikrop geliştirmeye kadar uzanıyor.”