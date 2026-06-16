https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/doruk-madencilik-iscilerinin-eylemi-sona-erdi-uzlasma-saglandi-1106555726.html

Doruk Madencilik işçilerinin eylemi sona erdi: Uzlaşma sağlandı

Doruk Madencilik işçilerinin eylemi sona erdi: Uzlaşma sağlandı

Sputnik Türkiye

Eskişehir'de faaliyet gösteren Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Madencilik ve Elektrik Üretim Sanayi Ticaret AŞ'de yaşanan işçi-işveren anlaşmazlığında... 16.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-16T19:24+0300

2026-06-16T19:24+0300

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maden işçileri

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Doruk Madencilik işçilerinin eylemi hakkında yazılı bir açıklama yaptı.Açıklamada, 15-16 Haziran tarihlerinde yürütülen müzakereler sonucunda işveren temsilcileriyle yetkili sendika arasında anlaşma sağlandığı ifade edilirken, imzalanan protokol kapsamında işçilerin alacaklarının belirlenen takvim doğrultusunda ödeneceği bildirildi.Öte yandan, işçilerin hak ve alacaklarının güvence altına alındığı vurgulanırken, varılan uzlaşının ardından işçi tarafının sürdürdüğü eylemleri sonlandırma kararı aldığı kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260428/bakanlik-duyurdu-maden-iscileri-ve-isveren-uzlasti-eylem-sona-erdi-1105344781.html

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türkiye, eskişehir, maden, maden ocağı, maden işçileri, eylem, eylem ve gösteri yasağı, grev, grev hakkı, genel grev