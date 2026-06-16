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Doruk Madencilik işçilerinin eylemi sona erdi: Uzlaşma sağlandı
Doruk Madencilik işçilerinin eylemi sona erdi: Uzlaşma sağlandı
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Eskişehir'de faaliyet gösteren Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Madencilik ve Elektrik Üretim Sanayi Ticaret AŞ'de yaşanan işçi-işveren anlaşmazlığında... 16.06.2026, Sputnik Türkiye
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Doruk Madencilik işçilerinin eylemi hakkında yazılı bir açıklama yaptı.Açıklamada, 15-16 Haziran tarihlerinde yürütülen müzakereler sonucunda işveren temsilcileriyle yetkili sendika arasında anlaşma sağlandığı ifade edilirken, imzalanan protokol kapsamında işçilerin alacaklarının belirlenen takvim doğrultusunda ödeneceği bildirildi.Öte yandan, işçilerin hak ve alacaklarının güvence altına alındığı vurgulanırken, varılan uzlaşının ardından işçi tarafının sürdürdüğü eylemleri sonlandırma kararı aldığı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260428/bakanlik-duyurdu-maden-iscileri-ve-isveren-uzlasti-eylem-sona-erdi-1105344781.html
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türkiye, eskişehir, maden, maden ocağı, maden işçileri, eylem, eylem ve gösteri yasağı, grev, grev hakkı, genel grev
türkiye, eskişehir, maden, maden ocağı, maden işçileri, eylem, eylem ve gösteri yasağı, grev, grev hakkı, genel grev

Doruk Madencilik işçilerinin eylemi sona erdi: Uzlaşma sağlandı

19:24 16.06.2026 (güncellendi: 19:37 16.06.2026)
© AAMaden
Maden - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2026
© AA
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Eskişehir'de faaliyet gösteren Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Madencilik ve Elektrik Üretim Sanayi Ticaret AŞ'de yaşanan işçi-işveren anlaşmazlığında taraflar uzlaşmaya vardı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Doruk Madencilik işçilerinin eylemi hakkında yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada, 15-16 Haziran tarihlerinde yürütülen müzakereler sonucunda işveren temsilcileriyle yetkili sendika arasında anlaşma sağlandığı ifade edilirken, imzalanan protokol kapsamında işçilerin alacaklarının belirlenen takvim doğrultusunda ödeneceği bildirildi.
Öte yandan, işçilerin hak ve alacaklarının güvence altına alındığı vurgulanırken, varılan uzlaşının ardından işçi tarafının sürdürdüğü eylemleri sonlandırma kararı aldığı kaydedildi.
Maden işçileri ve işveren toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2026
TÜRKİYE
Bakanlık duyurdu: Maden işçileri ve işveren uzlaştı, eylem sona erdi
28 Nisan, 18:14
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