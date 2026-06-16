https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/beyaz-et-fiyatlarina-inceleme-marketlere-10-milyon-tlyi-asan-ceza-1106532604.html
Beyaz et fiyatlarına inceleme: Marketlere 10 milyon TL'yi aşan ceza
Beyaz et fiyatlarına inceleme: Marketlere 10 milyon TL'yi aşan ceza
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, beyaz et fiyatlarına yönelik yürütülen incelemeler kapsamında fahiş fiyat artışı yaptığı belirlenen İstanbul'daki ulusal ve yerel marketlere... 16.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-16T09:59+0300
2026-06-16T09:59+0300
2026-06-16T09:59+0300
ekonomi̇
ticaret bakanlığı
beyaz et
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Ticaret Bakanlığı, vatandaşların temel gıda ürünlerine makul fiyatlarla erişimini sağlamak ve piyasadaki haksız fiyat uygulamalarını önlemek amacıyla denetim faaliyetlerini sürdürüyor.Bu kapsamda, özellikle yaz aylarında artan beyaz et talebinin fiyatlara etkisi üzerine yeniden kapsamlı inceleme başlatıldı.Marketlere 10,1 milyon liralık cezaBakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul İl Müdürlüğü denetim ekipleri tarafından sahada gerçekleştirilen incelemeler sonucunda elde edilen bulgular, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun 49. toplantısında değerlendirildi.Yapılan değerlendirme sonucunda, fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen İstanbul'da faaliyet gösteren ulusal ve yerel market işletmelerine toplam 10 milyon 114 bin 595 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.Yaz dönemi denetimleri artırıldıBakanlık açıklamasında, geçmiş yıllarda da beyaz et sektörüne yönelik inceleme ve denetimlerin gerçekleştirildiği, çok sayıda işletme hakkında idari yaptırım uygulandığı hatırlatıldı.Açıklamada, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tüketici talebindeki artışın fırsata dönüştürülmesini engellemek amacıyla sektör genelinde yeni denetim süreçlerinin başlatıldığı ifade edildi.Fahiş fiyat uygulamalarına yakın takipTicaret Bakanlığı, üretimden tüketime kadar uzanan süreçte fiyat hareketlerinin yakından izlenmeye devam edeceğini bildirdi.Açıklamada, vatandaşların ekonomik menfaatlerinin korunması ve adil rekabet ortamının sürdürülmesi amacıyla gerekli idari tedbirlerin kararlılıkla uygulanacağı vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/beyaz-et-firmalarina-kayyum-aciklamasi-sirketlerin-ticari-faaliyetlerinin-durdurulmasi-anlamina-1106467444.html
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ticaret bakanlığı, beyaz et
ticaret bakanlığı, beyaz et
Beyaz et fiyatlarına inceleme: Marketlere 10 milyon TL'yi aşan ceza
Ticaret Bakanlığı, beyaz et fiyatlarına yönelik yürütülen incelemeler kapsamında fahiş fiyat artışı yaptığı belirlenen İstanbul'daki ulusal ve yerel marketlere toplam 10 milyon 114 bin 595 lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.
Ticaret Bakanlığı, vatandaşların temel gıda ürünlerine makul fiyatlarla erişimini sağlamak ve piyasadaki haksız fiyat uygulamalarını önlemek amacıyla denetim faaliyetlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda, özellikle yaz aylarında artan beyaz et talebinin fiyatlara etkisi üzerine yeniden kapsamlı inceleme başlatıldı.
Marketlere 10,1 milyon liralık ceza
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul İl Müdürlüğü denetim ekipleri tarafından sahada gerçekleştirilen incelemeler sonucunda elde edilen bulgular, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun 49. toplantısında değerlendirildi.
Yapılan değerlendirme sonucunda, fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen İstanbul'da faaliyet gösteren ulusal ve yerel market işletmelerine toplam 10 milyon 114 bin 595 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.
Yaz dönemi denetimleri artırıldı
Bakanlık açıklamasında, geçmiş yıllarda da beyaz et sektörüne yönelik inceleme ve denetimlerin gerçekleştirildiği, çok sayıda işletme hakkında idari yaptırım uygulandığı hatırlatıldı.
Açıklamada, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tüketici talebindeki artışın fırsata dönüştürülmesini engellemek amacıyla sektör genelinde yeni denetim süreçlerinin başlatıldığı ifade edildi.
Fahiş fiyat uygulamalarına yakın takip
Ticaret Bakanlığı, üretimden tüketime kadar uzanan süreçte fiyat hareketlerinin yakından izlenmeye devam edeceğini bildirdi.
Açıklamada, vatandaşların ekonomik menfaatlerinin korunması ve adil rekabet ortamının sürdürülmesi amacıyla gerekli idari tedbirlerin kararlılıkla uygulanacağı vurgulandı.