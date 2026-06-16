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Amasya'da lunapark kazası: Kamikaze çarpan görevli hayatını kaybetti
Amasya'da lunapark kazası: Kamikaze çarpan görevli hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Amasya'da oyun aletinin lunapark çalışanına çarpması, güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Çalışan hayatını kaybederken park mühürlendi. 16.06.2026, Sputnik Türkiye
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lunapark
zincirleme kaza
kaza
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Amasya'daki lunaparkta 6 Haziran'da meydana gelen olayda, aşağıya doğru inen kamikaze aleti burada çalışan Burak Kırıkçı'ya (20) çarptı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ağır yaralanan Kırıkçı, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Lunapark mühürlendiLunapark ise olayın ardından mühürlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260409/lunaparkta-feci-kaza-1-kisi-hayatini-kaybetti-1104876052.html
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amasya, lunapark, zincirleme kaza, kaza
amasya, lunapark, zincirleme kaza, kaza

Amasya'da lunapark kazası: Kamikaze çarpan görevli hayatını kaybetti

12:07 16.06.2026
Amasya'da lunapark kazası: Kamikaze çarpan görevli hayatını kaybetti
Amasya'da lunapark kazası: Kamikaze çarpan görevli hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2026
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Amasya'da oyun aletinin lunapark çalışanına çarpması, güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Çalışan hayatını kaybederken park mühürlendi.
Amasya'daki lunaparkta 6 Haziran'da meydana gelen olayda, aşağıya doğru inen kamikaze aleti burada çalışan Burak Kırıkçı'ya (20) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Kırıkçı, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Lunapark mühürlendi

Lunapark ise olayın ardından mühürlendi.
Edirne’de lunaparkta “sıfır yerçekimi” adlı oyun aletinden düşen kişi yaşamını yitirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2026
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Lunaparkta feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti
9 Nisan, 00:19
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