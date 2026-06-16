https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/amasyada-lunapark-kazasi-kamikaze-carpan-gorevli-hayatini-kaybetti-1106537654.html
Amasya'da lunapark kazası: Kamikaze çarpan görevli hayatını kaybetti
Amasya'da lunapark kazası: Kamikaze çarpan görevli hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Amasya'da oyun aletinin lunapark çalışanına çarpması, güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Çalışan hayatını kaybederken park mühürlendi. 16.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-16T12:07+0300
2026-06-16T12:07+0300
2026-06-16T12:07+0300
türki̇ye
amasya
lunapark
zincirleme kaza
kaza
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Amasya'daki lunaparkta 6 Haziran'da meydana gelen olayda, aşağıya doğru inen kamikaze aleti burada çalışan Burak Kırıkçı'ya (20) çarptı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ağır yaralanan Kırıkçı, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Lunapark mühürlendiLunapark ise olayın ardından mühürlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260409/lunaparkta-feci-kaza-1-kisi-hayatini-kaybetti-1104876052.html
türki̇ye
amasya
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amasya, lunapark, zincirleme kaza, kaza
amasya, lunapark, zincirleme kaza, kaza
Amasya'da lunapark kazası: Kamikaze çarpan görevli hayatını kaybetti
Amasya'da oyun aletinin lunapark çalışanına çarpması, güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Çalışan hayatını kaybederken park mühürlendi.
Amasya'daki lunaparkta 6 Haziran'da meydana gelen olayda, aşağıya doğru inen kamikaze aleti burada çalışan Burak Kırıkçı'ya (20) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Kırıkçı, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Lunapark ise olayın ardından mühürlendi.