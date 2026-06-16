https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/amasyada-lunapark-kazasi-kamikaze-carpan-gorevli-hayatini-kaybetti-1106537654.html

Amasya'da lunapark kazası: Kamikaze çarpan görevli hayatını kaybetti

Amasya'da lunapark kazası: Kamikaze çarpan görevli hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Amasya'da oyun aletinin lunapark çalışanına çarpması, güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Çalışan hayatını kaybederken park mühürlendi. 16.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-16T12:07+0300

2026-06-16T12:07+0300

2026-06-16T12:07+0300

türki̇ye

amasya

lunapark

zincirleme kaza

kaza

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Amasya'daki lunaparkta 6 Haziran'da meydana gelen olayda, aşağıya doğru inen kamikaze aleti burada çalışan Burak Kırıkçı'ya (20) çarptı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ağır yaralanan Kırıkçı, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Lunapark mühürlendiLunapark ise olayın ardından mühürlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260409/lunaparkta-feci-kaza-1-kisi-hayatini-kaybetti-1104876052.html

türki̇ye

amasya

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amasya, lunapark, zincirleme kaza, kaza