https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/akademisyen-mehmet-yalcin-yilmaz-abd-israil-hattinda-mesafe-aciliyor-1106551833.html
Akademisyen Mehmet Yalçın Yılmaz: ABD-İsrail hattında mesafe açılıyor
Akademisyen Mehmet Yalçın Yılmaz: ABD-İsrail hattında mesafe açılıyor
Sputnik Türkiye
Akademisyen Mehmet Yalçın Yılmaz, Radyo Sputnik’te Ceyhun Bozkurt ile Bölgenin Kalbi programında İran–İsrail gerilimi, mutabakat zaptı süreci ve bölgedeki güç... 16.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-16T16:58+0300
2026-06-16T16:58+0300
2026-06-16T16:58+0300
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ABD ile İran arasındaki sürecin henüz bir barış anlaşması olmadığını vurgulayan Yılmaz, imzalanan belgenin bir “mutabakat zaptı” olduğunu ve 60 günlük ateşkesi kapsadığını ifade etti. Yılmaz, anlaşmanın Hürmüz Boğazı’nın trafiğe açılması ve bazı yaptırımların gevşetilmesi gibi başlıklar içerdiğini belirtti.Yılmaz şunları söyledi:Küresel piyasalarda Hürmüz Boğazı etkisinin kritik rol oynadığına dikkat çeken Yılmaz, ABD’nin bu baskıyı yönetmekte zorlandığını ifade etti.‘İran’da zafer anlatısı var, asıl belirleyici ekonomi’İran içinde kamuoyuna yönelik bir “zafer anlatısı” inşa edildiğini söyleyen Yılmaz, nihai sonucun ekonomik yaptırımlarla şekilleneceğini vurguladı.Yılmaz şunları söyledi:İran’ın karar sürecinin kolay olmadığını ifade eden Yılmaz, güven krizine de dikkat çekti.Yılmaz şunları söyledi:‘İsrail için ciddi bir hayal kırıklığı’İsrail’in bölgesel stratejilerine de değinen Yılmaz, Netanyahu hükümetinin iç siyasi baskılar nedeniyle daha sert bir hatta ilerlediğini ifade etti. İsrail’in İran’da hızlı bir rejim değişikliği beklentisinin karşılık bulmadığını belirten Yılmaz, bu durumun Tel Aviv açısından ciddi bir hayal kırıklığı oluşturduğunu söyledi.Yılmaz, İsrail ile ABD arasındaki ilişkilere ilişkin ise “mesafe açılıyor” değerlendirmesinde bulundu.Yılmaz, “ABD kendi gücünü ve hegemonik yapısını göstermek zorunda. Dolayısıyla Körfez ülkelerinin yaşadığı güvenlik sorunu bir şekilde Trump’ı bu süreçte İsrail’i yavaşlatmaya, durdurmaya itiyor. Evet. Başarılı olabilecek mi, açıkçası henüz emin değiliz. Önümüzdeki saatler ve günler bu süreçte İsrail’in oyunu nasıl bozacağına dair haberlerle geçebilir. Birlikte bekleyeceğiz” dedi.‘Çin ve Rusya faktörü yeni dengeyi güçlendiriyor’Çin ve Rusya’nın İran sürecindeki rolüne de değinen Yılmaz, iki ülkenin doğrudan sahaya müdahil olmadan İran’a stratejik destek sağladığını belirtti. Bu desteğin İran’ın caydırıcılığını artırdığını söyleyen Yılmaz, yeni bir küresel denge oluştuğunu ifade etti.Yılmaz, Trump yönetiminin İran üzerinden Çin’le daha güçlü bir pazarlık kurma stratejisinin de başarısız olduğunu belirterek, sürecin Washington açısından beklenen sonucu üretmediğini dile getirdi.
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radyo, radyo, radyo, radyo sputnik, i̇srail, i̇ran, abd
Akademisyen Mehmet Yalçın Yılmaz: ABD-İsrail hattında mesafe açılıyor
Akademisyen Mehmet Yalçın Yılmaz, Radyo Sputnik’te Ceyhun Bozkurt ile Bölgenin Kalbi programında İran–İsrail gerilimi, mutabakat zaptı süreci ve bölgedeki güç dengelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, “ABD ile İsrail arasındaki mesafe açılıyor” dedi.
ABD ile İran arasındaki sürecin henüz bir barış anlaşması olmadığını vurgulayan Yılmaz, imzalanan belgenin bir “mutabakat zaptı” olduğunu ve 60 günlük ateşkesi kapsadığını ifade etti. Yılmaz, anlaşmanın Hürmüz Boğazı’nın trafiğe açılması ve bazı yaptırımların gevşetilmesi gibi başlıklar içerdiğini belirtti.
“60 günlük bir ateşkesi kapsıyor ve bu memorandum, boğazın trafiğe açılmasını, ablukanın kalkmasını sağlıyor. Beklentide ağırlıklı olarak uranyum seyreltmesi işi var. Yani uranyumun İran’da kalması ama seyreltilmesi meselesi var.”
Küresel piyasalarda Hürmüz Boğazı etkisinin kritik rol oynadığına dikkat çeken Yılmaz, ABD’nin bu baskıyı yönetmekte zorlandığını ifade etti.
‘İran’da zafer anlatısı var, asıl belirleyici ekonomi’
İran içinde kamuoyuna yönelik bir “zafer anlatısı” inşa edildiğini söyleyen Yılmaz, nihai sonucun ekonomik yaptırımlarla şekilleneceğini vurguladı.
“Yani bunu aslında ekonomik yaptırımlar boyutuyla göreceğiz. Ne derece Tahran yönetimi dünya piyasalarına mal satabilecek, petrolünü istediği ülkeye istediği koşullarda verebilecek mi? Yani o uluslararası sisteme nasıl dahil olacak, bunu göreceğiz.”
İran’ın karar sürecinin kolay olmadığını ifade eden Yılmaz, güven krizine de dikkat çekti.
“Dolayısıyla burada bu karar verilirken çok kolay verilmediği anlaşılıyor. Neticede bir güven bunalımı var. Yani muhatabına güvenmeyen bir İran devleti var.”
‘İsrail için ciddi bir hayal kırıklığı’
İsrail’in bölgesel stratejilerine de değinen Yılmaz, Netanyahu hükümetinin iç siyasi baskılar nedeniyle daha sert bir hatta ilerlediğini ifade etti. İsrail’in İran’da hızlı bir rejim değişikliği beklentisinin karşılık bulmadığını belirten Yılmaz, bu durumun Tel Aviv açısından ciddi bir hayal kırıklığı oluşturduğunu söyledi.
Yılmaz, İsrail ile ABD arasındaki ilişkilere ilişkin ise “mesafe açılıyor” değerlendirmesinde bulundu.
Yılmaz, “ABD kendi gücünü ve hegemonik yapısını göstermek zorunda. Dolayısıyla Körfez ülkelerinin yaşadığı güvenlik sorunu bir şekilde Trump’ı bu süreçte İsrail’i yavaşlatmaya, durdurmaya itiyor. Evet. Başarılı olabilecek mi, açıkçası henüz emin değiliz. Önümüzdeki saatler ve günler bu süreçte İsrail’in oyunu nasıl bozacağına dair haberlerle geçebilir. Birlikte bekleyeceğiz” dedi.
‘Çin ve Rusya faktörü yeni dengeyi güçlendiriyor’
Çin ve Rusya’nın İran sürecindeki rolüne de değinen Yılmaz, iki ülkenin doğrudan sahaya müdahil olmadan İran’a stratejik destek sağladığını belirtti. Bu desteğin İran’ın caydırıcılığını artırdığını söyleyen Yılmaz, yeni bir küresel denge oluştuğunu ifade etti.
Yılmaz, Trump yönetiminin İran üzerinden Çin’le daha güçlü bir pazarlık kurma stratejisinin de başarısız olduğunu belirterek, sürecin Washington açısından beklenen sonucu üretmediğini dile getirdi.