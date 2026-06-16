Açlık grevindeki öğretmen anlattı: Açlıkla sınanmayız, zaten açız

“Biz dün otele vardığımızda çevik kuvvet bizi ablukaya aldı ve çıkartmadılar. İnsanlık hakkımızı elimizden aldıklarını söyleyip oturmaya başladık. Oradan çıkamayınca yemek bile alamıyorsunuz. Biz de madem öyle o zaman biz de açlık grevine giriyoruz dedik. Açlıkla sınanma durumumuz yok, biz zaten açız. Bu abluka kalkana kadar ve açıklamalarımıza izin verilene kadar açlık grevinde olacağımızı söyledik. Şu an hepimiz sendikadayız ve açlık grevindeyiz. Yaklaşık 60 kişiyiz. Bizler okullarda çocukları ve gençleri yetiştiriyoruz, onlara hep okumalarını ve geleceklerini garanti altına almalarını söylüyoruz. Evet ama bu gençler geleceklerini nereden kurtarsınlar? Biz şu an o gençlerin de geleceğini kurtarmak için eğitim mücadelesi veriyoruz. Eğitim sermayeye teslim edilmiş durumda. Bize ‘Size hakkınızı verirsek başkaları da ister’ diyorlar. Bana verirse mühendis, doktor, madenci, inşaat işçisi de hakkını isteyecek. Çünkü biz sermayenin oluşturduğu tahakkümün altındayız ve o tahakkümle birlikte birimiz hakkımızı alırsak diğerlerinin de isteyeceğini biliyorlar. Bizi o masaya çağıracaklar, muhatap biziz. 1611 tane arkadaşımız mağdur oldular, bu talepleri o masada konuşacağız. Biz sendikaya gelirken de abluka eşliğinde polis eşliğinde geliyoruz. Şiddet görüyoruz darp ediliyoruz gözaltına alınıyoruz. Çocuğunun hakkını arayan annenin yüzüne biber gazı sıktılar. Bizi muhatap almak zorundasınız ve bizimle o masaya oturmak zorundasınız diyoruz. Bu talepler kabul edilene kadar açlık grevindeyiz.”