Zülfikar Doğan: Emekliler 'yaşlı işçiler' haline geldi

“Türkiye’de emekli yoksulluğunun ne kadar derinleştiğini ortaya koyan bir araştırma geçtiğimiz günlerde Forum Toplum Araştırmaları Enstitüsü tarafından yayınlandı. Araştırma bize oldukça vahim sonuçları gösteriyor. Özellikle Türkiye’de emeklilerin yüzde 89,4’ü çalışmaya devam etmek zorunda. Bu da onları araştırmadaki tanımlamasıyla ‘yaşlı işçiler’ haline getiriyor. Emeklilerin yüzde 76’sı parasızlık nedeniyle sosyal etkinliklere katılamıyor. Yüzde 56’sı sağlık harcamalarını kısmak zorunda kalıyor ve emekliler psikolojik bir çöküş içerisinde. Emeklilere neden çalıştığı sorulduğunda ise yüzde 80’i aşkın kısmı ‘çocuklarım, torunlarım için’ cevabını veriyorlar. Emekli olan ailelerde işsiz gençler, geliri yetmeyen evli çocuklar var. Emekliler sosyal hayattan vazgeçiyor, kirasını ödeyemiyor, sağlık harcamalarını erteliyor, evini ısıtamıyor ve borç içinde yaşamaya çalışıyor. Türkiye’deki emekli yoksulluğuna ilişkin bu araştırma gerek iktidar gerekse muhalefet partileri için çok önemli mesajlar veriyor. Yani 17 milyon emekli, dul ve yetimin hayatı, beklentileri sadece 6 ayda verilen yüzde 16-17’lik bir maaş zammına endeksli olarak görüldüğü zaman tablo gerçeklikten kopuyor.

Sosyal Sigortalar Kurumu’nun verilerine göre milyonlarca emekli her yıl artan şekilde çalışma hayatına yeniden dönmek zorunda kalıyor. Buradan elde ettiği ek gelirle de işsiz çocuğuna, evli ama kirasını ödeyemeyen kızına/oğluna ya da özellikle onların geleceğine yönelik bir katkı verme çabasıyla kendilerini çalışmak zorunda hissediyorlar. Bu da Anayasa’sında ‘Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk devletidir’ yazan bir ülke açısından çok acı ve vahim bir tablo.”