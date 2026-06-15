https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/samuray-arilari-kahverengi-kokarca-ile-mucadele-icin-geliyor-5-ilde-dogaya-salinacaklar-1106509823.html

Samuray arıları kahverengi kokarca ile mücadele için geliyor: 5 ilde doğaya salınacaklar

Samuray arıları kahverengi kokarca ile mücadele için geliyor: 5 ilde doğaya salınacaklar

Sputnik Türkiye

Giresun'daki Fındık Araştırma Enstitüsünde kahverengi kokarca zararlısına karşı biyolojik mücadelede kullanılmak üzere üretilen samuray arıları bu ay 5 ilde... 15.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-15T12:54+0300

2026-06-15T12:54+0300

2026-06-15T12:58+0300

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kahverengi kokarca

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Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) bünyesindeki enstitüde, bu yılki samuray arısı üretim çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Kahverengi kokarcalardan elde edilen yumurtaların parazitleme işlemlerinde sona yaklaşıldı.Parazitlenen yumurtalardan elde edilen samuray arıları Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'de 22 Haziran'dan itibaren belirli periyotlarla doğaya bırakılacak.Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürü Yusuf Bilgen, 2024'ten bu yana samuray arısı üretimine devam ettiklerini söyledi. Bu kapsamda doğadan topladıkları kahverengi kokarca yumurtalarını eksi 80 derecede sakladıklarını belirten Bilgen, anaç samuray arılarınca parazitlenen yumurtalardan arı ürettiklerini ifade etti.Bilgen, 22 Haziran'da planlanan salım öncesinde kahverengi kokarca yumurtalarının parazitleme işleminin yüzde 90'ının tamamlandığını dile getirdi.Kökü kurutulacakBitki Sağlığı Bölümü Başkanı Ebru Gümüş ise mayıs sonu itibarıyla kahverengi kokarca yumurtalarında yoğun bir şekilde parazitleme çalışması yaptıklarını anlattı.Parazitlemede yine enstitüde muhafaza ettikleri dişi samuray arısı kullandıklarını dile getiren Gümüş, "Bir yumurtaya, bir samuray arısı dişisi verdiğinizde cam tüpler içerisinde, 12 günde dişi tüm kahverengi kokarca yumurtalarının içerisine yumurtasını bırakmış oluyor." dedi.Gümüş, bu süre sonunda her bir kokarca yumurtasından bir samuray arısı çıktığına işaret ederek, şunları kaydetti:Günde en az 1000 parazitleme gerçekleştirdiklerini belirten Gümüş, kahverengi kokarca toplamayı da sürdürdüklerini aktardı.Ebru Gümüş, samuray arılarının bakımlarını da yaptıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

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türkiye, trabzon, giresun, rize, kahverengi kokarca