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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/rusya-sinirinda-nato-tatbikatlari-1106519747.html
Rusya sınırında NATO tatbikatları
Rusya sınırında NATO tatbikatları
Sputnik Türkiye
Son yıllarda Rusya, NATO'nun kendi sınırları yakınındaki eşi benzeri görülmemiş faaliyetlerinden duyduğu rahatsızlığı defalarca dile getirdi. 15.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-15T18:40+0300
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NATO ülkeleri ise karada ve denizde provokatif askeri tatbikatlarını artırmaya devam ediyor. Son üç yılda Rusya sınırında gerçekleştirilen NATO tatbikatlarına dair bilgi, Sputnik'in videolu infografiğinde.
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Rusya sınırında NATO tatbikatları
Sputnik Türkiye
Rusya sınırında NATO tatbikatları
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vi̇deo, rusya, nato, видео, i̇nfografi̇k
vi̇deo, rusya, nato, видео, i̇nfografi̇k

Rusya sınırında NATO tatbikatları

18:40 15.06.2026
© Sputnik
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Son yıllarda Rusya, NATO'nun kendi sınırları yakınındaki eşi benzeri görülmemiş faaliyetlerinden duyduğu rahatsızlığı defalarca dile getirdi.
NATO ülkeleri ise karada ve denizde provokatif askeri tatbikatlarını artırmaya devam ediyor. Son üç yılda Rusya sınırında gerçekleştirilen NATO tatbikatlarına dair bilgi, Sputnik'in videolu infografiğinde.
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