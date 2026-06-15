https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/rusya-sinirinda-nato-tatbikatlari-1106519747.html
Rusya sınırında NATO tatbikatları
Rusya sınırında NATO tatbikatları
Sputnik Türkiye
Son yıllarda Rusya, NATO'nun kendi sınırları yakınındaki eşi benzeri görülmemiş faaliyetlerinden duyduğu rahatsızlığı defalarca dile getirdi. 15.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-15T18:40+0300
2026-06-15T18:40+0300
2026-06-15T18:40+0300
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NATO ülkeleri ise karada ve denizde provokatif askeri tatbikatlarını artırmaya devam ediyor. Son üç yılda Rusya sınırında gerçekleştirilen NATO tatbikatlarına dair bilgi, Sputnik'in videolu infografiğinde.
rusya
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Rusya sınırında NATO tatbikatları
Sputnik Türkiye
Rusya sınırında NATO tatbikatları
2026-06-15T18:40+0300
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PT2M46S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
vi̇deo, rusya, nato, видео, i̇nfografi̇k
vi̇deo, rusya, nato, видео, i̇nfografi̇k
Rusya sınırında NATO tatbikatları
Son yıllarda Rusya, NATO'nun kendi sınırları yakınındaki eşi benzeri görülmemiş faaliyetlerinden duyduğu rahatsızlığı defalarca dile getirdi.
NATO ülkeleri ise karada ve denizde provokatif askeri tatbikatlarını artırmaya devam ediyor. Son üç yılda Rusya sınırında gerçekleştirilen NATO tatbikatlarına dair bilgi, Sputnik'in videolu infografiğinde.