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Rusya, Karadeniz, Azak Denizi ve Kerç Boğazı'na kıyısı olan devletin haklarına ilişkin uluslararası davayı kazandı
Rusya, Karadeniz, Azak Denizi ve Kerç Boğazı'na kıyısı olan devletin haklarına ilişkin uluslararası davayı kazandı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz, Azak Denizi ve Kerç Boğazı'na kıyısı olan devletin haklarına ilişkin 10 yıldır devam eden uluslararası davayı Rusya'nın... 15.06.2026, Sputnik Türkiye
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karadeniz
azak denizi
kerç boğazı
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uluslararası dava
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi tarafından görülen, Karadeniz, Azak Denizi ve Kerç Boğazı'na kıyısı olan devletin haklarına ilişkin 10 yıldır devam eden uluslararası davayı Rusya'Nın kazandığını bildirdi.
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, haberler, karadeniz, azak denizi, kerç boğazı, dava, uluslararası dava, lahey, ukrayna
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, haberler, karadeniz, azak denizi, kerç boğazı, dava, uluslararası dava, lahey, ukrayna

Rusya, Karadeniz, Azak Denizi ve Kerç Boğazı'na kıyısı olan devletin haklarına ilişkin uluslararası davayı kazandı

18:22 15.06.2026 (güncellendi: 18:25 15.06.2026)
© Sputnik / Виталий ТимкивRusya'nın Karadeniz'e kıyısı, Krasnodar Bölgesi
Rusya'nın Karadeniz'e kıyısı, Krasnodar Bölgesi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2026
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz, Azak Denizi ve Kerç Boğazı'na kıyısı olan devletin haklarına ilişkin 10 yıldır devam eden uluslararası davayı Rusya'nın kazandığını duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi tarafından görülen, Karadeniz, Azak Denizi ve Kerç Boğazı'na kıyısı olan devletin haklarına ilişkin 10 yıldır devam eden uluslararası davayı Rusya'Nın kazandığını bildirdi.
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