https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/rusya-karadeniz-azak-denizi-ve-kerc-bogazina-kiyisi-olan-devletin-haklarina-iliskin-uluslararasi-1106520371.html
Rusya, Karadeniz, Azak Denizi ve Kerç Boğazı'na kıyısı olan devletin haklarına ilişkin uluslararası davayı kazandı
Rusya, Karadeniz, Azak Denizi ve Kerç Boğazı'na kıyısı olan devletin haklarına ilişkin uluslararası davayı kazandı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz, Azak Denizi ve Kerç Boğazı'na kıyısı olan devletin haklarına ilişkin 10 yıldır devam eden uluslararası davayı Rusya'nın... 15.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-15T18:22+0300
2026-06-15T18:22+0300
2026-06-15T18:25+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
haberler
karadeniz
azak denizi
kerç boğazı
dava
uluslararası dava
lahey
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0f/1106520215_0:39:702:434_1920x0_80_0_0_cb5f9965cb688aac23a74fe8ccdf6910.png
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi tarafından görülen, Karadeniz, Azak Denizi ve Kerç Boğazı'na kıyısı olan devletin haklarına ilişkin 10 yıldır devam eden uluslararası davayı Rusya'Nın kazandığını bildirdi.
rusya
karadeniz
azak denizi
kerç boğazı
lahey
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0f/1106520215_37:0:666:472_1920x0_80_0_0_00adf1b59dda913f3ee8801250b1b3c2.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, haberler, karadeniz, azak denizi, kerç boğazı, dava, uluslararası dava, lahey, ukrayna
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, haberler, karadeniz, azak denizi, kerç boğazı, dava, uluslararası dava, lahey, ukrayna
Rusya, Karadeniz, Azak Denizi ve Kerç Boğazı'na kıyısı olan devletin haklarına ilişkin uluslararası davayı kazandı
18:22 15.06.2026 (güncellendi: 18:25 15.06.2026)
Ayrıntılar geliyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz, Azak Denizi ve Kerç Boğazı'na kıyısı olan devletin haklarına ilişkin 10 yıldır devam eden uluslararası davayı Rusya'nın kazandığını duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi tarafından görülen, Karadeniz, Azak Denizi ve Kerç Boğazı'na kıyısı olan devletin haklarına ilişkin 10 yıldır devam eden uluslararası davayı Rusya'Nın kazandığını bildirdi.