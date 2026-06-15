https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/rusya-karadeniz-azak-denizi-ve-kerc-bogazina-kiyisi-olan-devletin-haklarina-iliskin-uluslararasi-1106520371.html

Rusya, Karadeniz, Azak Denizi ve Kerç Boğazı'na kıyısı olan devletin haklarına ilişkin uluslararası davayı kazandı

Rusya, Karadeniz, Azak Denizi ve Kerç Boğazı'na kıyısı olan devletin haklarına ilişkin uluslararası davayı kazandı

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz, Azak Denizi ve Kerç Boğazı'na kıyısı olan devletin haklarına ilişkin 10 yıldır devam eden uluslararası davayı Rusya'nın... 15.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-15T18:22+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi tarafından görülen, Karadeniz, Azak Denizi ve Kerç Boğazı'na kıyısı olan devletin haklarına ilişkin 10 yıldır devam eden uluslararası davayı Rusya'Nın kazandığını bildirdi.

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