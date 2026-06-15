“Lübnan’da yeni tura geçilecek, İsrail çekilmezse anlaşma uygulanamaz”

“Hizbullah İsrail’in çekilmesini garanti etmeyen hiçbir anlaşmanın altına imza atmaz. Herkesin Hizbullah’ın dibe vurduğunu düşündüğü bir anda tekrar askeri gücünü göstermişlerdi. Gerek İsrail’in kara gücüne gerekse İsrail’e drone saldırılarıyla yankı uyandırdılar. İran ile ABD arasında balistik füzeler gibi meseleler halledilemeden bir anlaşmaya varılırsa bunun içinde Lübnan da olabilir. Trump’ın barış yapıyoruz ya da yapmıyoruz açıklamaları krizi normalleştirmeye yönelik. Bu sürdürülebilir bir şey mi bu bir soru işareti. Barışa ulaşılamazsa tekrar çatışmaya mı girilecek? Çatışmaya girilirse İran’ın kozları olduğunu da görüyoruz. Geçici bir süre belki çatışma durdurulabilir. Herkesin dinlenmeye ihtiyacı var. İsrail’in vereceği tepkiyi hala tahmin edemiyoruz. İran ile yapılacak bir barışa Lübnan dahil edilse de bu İsrail’i ne kadar durdurabilir bilmiyoruz. Lübnan’da ayın 20’sinden sonra yeni bir tura daha geçilecek. İsrail’in Lübnan’da işgal ettiği yerlerden çekilmek gibi bir koşul olmadığı sürece Lübnan tarafı anlaşmayı kabul etse de bu uygulanabilir olmaz. Kritik unsur İsrail’in vereceği tepki. İsrail kamuoyunda tepkilerin artacağı söylenebilir. Hizbullah zayıflamış gibi gözükse de İran dahi İsrail’e Hizbullah kadar zarar veremedi. Güney Lübnan’a gönderilen yedek askerlerin doğrudan Hizbullah’ın hedefi olduğunu görüyoruz. Hizbullah psikolojik üstünlüğü de ele geçirmiş durumda. Olası bir ateşkes durumunda Hizbullah’ın silahsızlandırılması meselesi rafa kaldırılmayacak. Lübnan ile ABD arasındaki anlaşma olasılığı Hizbullah’ı ikna etme yoluna girişilebilir. Ancak bunlar Lübnan’ın siyasal sistemine bakıldığında kolay olacak gibi durmuyor. Lübnan’daki sorunları çözmek için İsrail ile masaya oturulsa bile öncelikle sorunun temelindeki meseleyi çözmek gerekiyor. Bu da ülkedeki mezhepçi sistem. Lübnan ordusu farklı mezheplerden oluşuyor. İç çatışmaya girilirse dağılabilir. Ancak herkesin dilinde Lübnan’ın egemenliği, bağımsızlığı var. Lübnan ordusu Hizbullah’a karşı savaşabilecek bir ordu olmasın istiyor Batılılar. İsrail’e tehdit oluşturmasını da istemiyorlar. Bunların ikisinin bir arada olması çok kolay değil.”