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CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Çatışmalar,Sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler,gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar.Hepsi Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi programında.Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi, her Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günü saat 19.00’da Radyo Sputnik’te.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/kilicdaroglu-cephesinden-disiplin-hamlesi-bunyeyi-enfeksiyondan-arindiracagiz-1106513157.html
Kılıçdaroğlu cephesinden disiplin hamlesi: ‘Bünyeyi enfeksiyondan arındıracağız’
Kılıçdaroğlu cephesinden disiplin hamlesi: ‘Bünyeyi enfeksiyondan arındıracağız’
Sputnik Türkiye
Gazeteci Ercan Gürses, mutlak butlan kararıyla gelen yeni CHP yönetiminin atacağı adımları aktardı. Kılıçdaroğlu cephesinin disiplin süreçlerini hızlandırmaya... 15.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-15T14:26+0300
2026-06-15T14:26+0300
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Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi’nde konuşan Gazeteci Ercan Gürses, mutlak butlan kararıyla gelen yeni CHP yönetiminin atacağı adımlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.Yeni yönetimin özellikle belediye başkanlarını ön planda tutacağını belirten Gürses, şunları söyledi:Kurultay hazırlıkları ne durumda?Olağan Kurultay işlemlerinin devam ettiğini belirten Gürses, “Hakkında şaibe bulunan kişilerin mahalle seçimleri gibi süreçlerde etkili olmalarına izin verilmeyeceği söyleniyor. Geçmişte belediye başkanlarının örgüt üzerindeki etkilerini biliyoruz. Bunun çok ciddi bir enfekte edici unsur olduğu düşünülüyor ve buna izin verilmeyeceği belirtiliyor” dedi.‘Bunlar enfeksiyon, bir an önce arındırmalıyız’Gürses, görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gibi isimlerin durumunun da yakın zamanda netleşeceğini belirtti.Gürses, mutlak butlan kararıyla gelen yeni CHP yönetiminden bir kişiyle yaptığı görüşmeyi şu sözlerle anlattı:‘Delege yapısı üzerindeki şaibe kalkmadan kurultay olmayacak’Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin kurultay konusunda yeni bir açıklama yapmayacağını söylediklerini aktaran Gürses, “Hukuken böyle bir kurultayın yapılmasının mümkün olmadığını savunuyorlar. Parti meclisindeki eksilmeler nedeniyle de kurultaya gitmeyeceklerini ifade ediyorlar. İsterse bütün delegelerin imzası toplansın, yine de bu mümkün değil diyorlar. Çünkü sorun zaten delege yapısıyla ilgili. Bu yapı üzerindeki şaibe ortadan kalkmadan kurultay yapılamayacağını düşünüyorlar” ifadelerini kullandı.
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radyo, radyo, radyo sputnik, kemal kılıçdaroğlu, ekrem i̇mamoğlu
radyo, radyo, radyo sputnik, kemal kılıçdaroğlu, ekrem i̇mamoğlu

Kılıçdaroğlu cephesinden disiplin hamlesi: ‘Bünyeyi enfeksiyondan arındıracağız’

14:26 15.06.2026
bölgenin kalbi
bölgenin kalbi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2026
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Gazeteci Ercan Gürses, mutlak butlan kararıyla gelen yeni CHP yönetiminin atacağı adımları aktardı. Kılıçdaroğlu cephesinin disiplin süreçlerini hızlandırmaya hazırlandığını, hukuk kurulunun iddianameleri inceleyeceğini, kuvvetli şaibe bulunan isimler için ihraç süreçlerinin işletileceğini anlattı.
Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi’nde konuşan Gazeteci Ercan Gürses, mutlak butlan kararıyla gelen yeni CHP yönetiminin atacağı adımlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Yeni yönetimin özellikle belediye başkanlarını ön planda tutacağını belirten Gürses, şunları söyledi:
“Disiplin süreçlerinin bir kuralı ve kaidesi olacak. ‘Kamuoyunda isimler ortaya atıldı diye insanları peşinen suçlu ilan etmeyeceğiz ama bu, yavaş hareket edeceğimiz anlamına da gelmiyor’ diyorlar. Bir hukuk kurulu oluşturulacak. Partinin hukukçuları iddianameleri, fezlekeleri ve soruşturma dosyalarını baştan sona inceleyecek. Hatta bu konuda bir eleştiri de getiriyorlar. Diyorlar ki, ‘4 bin sayfalık iddianameyi 15 dakikada incelemeyeceğiz.’ Hani Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iddianamesi çıktığında 15 dakika sonra ‘bomboş’ demişti ya, ona gönderme yapıyorlar. Dosyalar ayrıntılı şekilde incelenecek. Çok geçmeden de kuvvetli şaibe iddiası bulunanlar hakkında, herhangi bir önyargı olmaksızın disiplin süreci işletilecek. Parti üyelikleri tedbir kararıyla dondurulacak ve ihraç süreci başlatılacak. Bunun çok uzamayacağını da dile getiriyorlar.”

Kurultay hazırlıkları ne durumda?

Olağan Kurultay işlemlerinin devam ettiğini belirten Gürses, “Hakkında şaibe bulunan kişilerin mahalle seçimleri gibi süreçlerde etkili olmalarına izin verilmeyeceği söyleniyor. Geçmişte belediye başkanlarının örgüt üzerindeki etkilerini biliyoruz. Bunun çok ciddi bir enfekte edici unsur olduğu düşünülüyor ve buna izin verilmeyeceği belirtiliyor” dedi.

‘Bunlar enfeksiyon, bir an önce arındırmalıyız’

Gürses, görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gibi isimlerin durumunun da yakın zamanda netleşeceğini belirtti.
Gürses, mutlak butlan kararıyla gelen yeni CHP yönetiminden bir kişiyle yaptığı görüşmeyi şu sözlerle anlattı:
“Doğrudan sembol isimleri sordum. İmamoğlu ve Özgür Özel gibi isimleri... Bana verilen cevap şu oldu: ‘Diğerlerinden hiçbir farkları yok.’ Yani İmamoğlu’yla Buca’nın eski belediye başkanını aynı şekilde değerlendireceklerini söylüyorlar. Burada bir önyargı olmadığını ifade ediyorlar. Ancak hepimiz biliyoruz ki İmamoğlu’nun farklı bir konumu var. Hakkında suç örgütü kurduğu ve yönettiği yönünde iddialar da bulunuyor. İmamoğlu’na da sıranın geleceğini daha diplomatik bir dille ifade ediyorlar. Mesela Özkan Yalım konusunda artık gerek kalmadığını söylüyorlar. Çünkü kendisi istifa etmişti. Geçmiş yönetimin ihraç kararlarının ise daha çok ‘dostlar alışverişte görsün’ türünden hamleler olduğu görüşündeler. Kuvvetli şüphe varsa bu süreçte kesinlikle yollar ayrılacak diyorlar. Bu konuda konuştuğum yetkilinin çok net bir ifadesi var. ‘Bunlar zamana yayılacak işler değil’ diyor. Hızlı hareket edilmesi gerektiğini savunanlar da var, daha temkinli davranılması gerektiğini söyleyenler de. Ancak onların yaklaşımı şu: ‘Bunlar enfeksiyon. Bünyeyi bir an önce arındırmamız gerekiyor.”

‘Delege yapısı üzerindeki şaibe kalkmadan kurultay olmayacak’

Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin kurultay konusunda yeni bir açıklama yapmayacağını söylediklerini aktaran Gürses, “Hukuken böyle bir kurultayın yapılmasının mümkün olmadığını savunuyorlar. Parti meclisindeki eksilmeler nedeniyle de kurultaya gitmeyeceklerini ifade ediyorlar. İsterse bütün delegelerin imzası toplansın, yine de bu mümkün değil diyorlar. Çünkü sorun zaten delege yapısıyla ilgili. Bu yapı üzerindeki şaibe ortadan kalkmadan kurultay yapılamayacağını düşünüyorlar” ifadelerini kullandı.
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