Kılıçdaroğlu cephesinden disiplin hamlesi: ‘Bünyeyi enfeksiyondan arındıracağız’

“Doğrudan sembol isimleri sordum. İmamoğlu ve Özgür Özel gibi isimleri... Bana verilen cevap şu oldu: ‘Diğerlerinden hiçbir farkları yok.’ Yani İmamoğlu’yla Buca’nın eski belediye başkanını aynı şekilde değerlendireceklerini söylüyorlar. Burada bir önyargı olmadığını ifade ediyorlar. Ancak hepimiz biliyoruz ki İmamoğlu’nun farklı bir konumu var. Hakkında suç örgütü kurduğu ve yönettiği yönünde iddialar da bulunuyor. İmamoğlu’na da sıranın geleceğini daha diplomatik bir dille ifade ediyorlar. Mesela Özkan Yalım konusunda artık gerek kalmadığını söylüyorlar. Çünkü kendisi istifa etmişti. Geçmiş yönetimin ihraç kararlarının ise daha çok ‘dostlar alışverişte görsün’ türünden hamleler olduğu görüşündeler. Kuvvetli şüphe varsa bu süreçte kesinlikle yollar ayrılacak diyorlar. Bu konuda konuştuğum yetkilinin çok net bir ifadesi var. ‘Bunlar zamana yayılacak işler değil’ diyor. Hızlı hareket edilmesi gerektiğini savunanlar da var, daha temkinli davranılması gerektiğini söyleyenler de. Ancak onların yaklaşımı şu: ‘Bunlar enfeksiyon. Bünyeyi bir an önce arındırmamız gerekiyor.”