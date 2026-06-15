https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/filiz-aygunduz-kadinlari-korumaya-calisirken-onlari-sinirlandiriyoruz-1106507419.html

Filiz Aygündüz: Kadınları korumaya çalışırken onları sınırlandırıyoruz

Filiz Aygündüz: Kadınları korumaya çalışırken onları sınırlandırıyoruz

Sputnik Türkiye

Yazar ve gazeteci Filiz Aygündüz, Serhat Sarısözen’in sunduğu Gündem Dışı programına konuk oldu. Aygündüz, son romanı Nisa üzerinden kadınların özgürleşme... 15.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-15T11:06+0300

2026-06-15T11:06+0300

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Yazar ve gazeteci Filiz Aygündüz, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gündem Dışı programının konuğu oldu. Yaklaşık 35 yıllık gazetecilik ve kültür sanat deneyiminden de örnekler veren Aygündüz, Türkiye’de kültür sanat dünyasının geçirdiği dönüşümü, yazarlığın günümüzdeki zorluklarını ve psikolojinin edebiyatla ilişkisini değerlendirdi. Aygündüz, Nisa romanını yazarken kadınların kendilerine sorması gereken en önemli sorunun “Ben şimdi ne yapabilirim?” olduğunu vurguladı.‘Nisa, özgürleşmeye çalışan bir kadının hikâyesi’Romanın temelinde bir kadının yaşam boyu süren dönüşümünün bulunduğunu belirten Filiz Aygündüz, şöyle konuştu:‘Kız kısmı anlayışı hâlâ devam ediyor’Romanın merkezindeki baskı mekanizmalarının günümüzde de varlığını sürdürdüğünü söyleyen Aygündüz, kadınlara yönelik ayrımcı anlayışın değişmediğini ifade etti:‘Farklı kültürler Nisa’nın dünyasını genişletti’Nisa’nın yaşadığı apartmanda farklı etnik ve kültürel kökenlerden insanlarla kurduğu ilişkinin karakterin gelişiminde belirleyici olduğunu belirten Aygündüz, şunları söyledi:‘Kültür sanat dünyası 30 yılda büyük değişim yaşadı’Gazeteciliğe başladığı yıllarla bugünü karşılaştıran Aygündüz, kültür sanat alanındaki gelişimin dikkat çekici olduğunu söyledi:‘Yazının matematiği olmalı’Uzun yıllar editörlük yapan Aygündüz, iyi bir yazının temel unsurunun dil ve analitik düşünce olduğunu belirterek şöyle konuştu:‘Kadınlar kendilerine şu soruyu sormalı: Ben şimdi ne yapabilirim?’Romanın çıkış noktasını oluşturan temel fikrin çözüm arayışı olduğunu vurgulayan Aygündüz, sözlerini şöyle tamamladı:

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2026

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