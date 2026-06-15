https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/feryal-saygiligil-dostluk-karsimizdakini-degistirmek-degil-birlikte-donusebilmektir-1106508226.html

Feryal Saygılıgil: Dostluk, karşımızdakini değiştirmek değil birlikte dönüşebilmektir

Feryal Saygılıgil: Dostluk, karşımızdakini değiştirmek değil birlikte dönüşebilmektir

Sputnik Türkiye

Sosyolog, akademisyen ve yazar Feryal Saygılıgil, Serhat Sarısözen’in sunduğu Gündem Dışı programına konuk oldu. Saygılıgil, hazırladığı Arkadaşlık Üzerine... 15.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-15T11:23+0300

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Sosyolog, akademisyen ve yazar Feryal Saygılıgil, Arkadaşlık Üzerine adlı kitabından yola çıkarak dostluğun yalnızca kişisel değil aynı zamanda toplumsal ve politik bir mesele olduğunu anlattı. Kadın hareketinden sözlü tarihe, kolektif üretimden toplumsal hafızaya uzanan değerlendirmelerde bulunan Saygılıgil, dostluğun emek, eşitlik ve karşılıklı dönüşüm üzerine kurulduğunu söyledi.‘Dostluk değiştirmek değil, birlikte değişebilmektir’Arkadaşlığı yalnızca duygusal bir bağ olarak görmediğini belirten Saygılıgil, şöyle konuştu:‘Kadın tarihi ezberlerimizi sorgulamamı sağladı’Kadın tarihi üzerine yaptığı çalışmaların hayatında önemli bir dönüm noktası olduğunu anlatan Saygılıgil, Osmanlı dönemindeki kadın hareketinin düşündüğünden çok daha güçlü olduğunu ifade etti:‘Dostluk aynı zamanda politik bir meseledir’Dostluğun yalnızca özel hayata ait bir ilişki biçimi olmadığını vurgulayan Saygılıgil, farklılıklarla bir arada yaşamanın dostluk üzerinden kurulabileceğini söyledi:‘Kolektif üretim bana iyi geliyor’Uzun yıllardır farklı alanlarda ortak çalışmalar yürüttüğünü belirten Saygılıgil, kolektif üretimin önemine dikkat çekti:‘Önce kendi gölgemizle yüzleşmeliyiz’Toplumsal kutuplaşmaların aşılabilmesi için bireyin önce kendisiyle hesaplaşması gerektiğini söyleyen Saygılıgil, şu ifadeleri kullandı:

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