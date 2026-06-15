Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/chpde-yarin-grup-toplantisi-yapilmayacak-1106512582.html
CHP'de yarın grup toplantısı yapılmayacak
CHP'de yarın grup toplantısı yapılmayacak
Sputnik Türkiye
CHP'de yarın grup toplantısı yapılmayacak
2026-06-15T14:03+0300
2026-06-15T14:08+0300
poli̇ti̇ka
chp
chp genel merkezi
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
özgür özel
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/09/1106363125_0:319:1658:1252_1920x0_80_0_0_337de6ed256d281f47aef113e0abfa08.jpg
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ekibi bu hafta, grup toplantısı için meclise başvuru yapmadı.CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Meclis'te açıklamalarda bulundu. Emir'in açıklamalarının satırbaşları şöyle:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/09/1106363125_0:163:1658:1407_1920x0_80_0_0_217119fb3cb69a079b6271f03c57cabb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
chp, chp genel merkezi, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, özgür özel
chp, chp genel merkezi, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, özgür özel

CHP'de yarın grup toplantısı yapılmayacak

14:03 15.06.2026 (güncellendi: 14:08 15.06.2026)
© Sputnik / Osman Nuri CeritCHP Grup Toplantısı
CHP Grup Toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2026
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ekibi bu hafta, grup toplantısı için meclise başvuru yapmadı. Grup Başkanvekili Murat Emir de 'CHP Genel Merkezi'nin başvuru yapmadığını öğrendik, biz de yapmama kararı aldık' dedi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ekibi bu hafta, grup toplantısı için meclise başvuru yapmadı.
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Meclis'te açıklamalarda bulundu. Emir'in açıklamalarının satırbaşları şöyle:
"Kurultay kararı almak üzere 900’e yakın imza ile çarşamba günü 74 il başkanımız ve bizimle ortak hareket etmeyen il başkanlarının illerinin delegeleriyle Genel Merkezimize olağanüstü kurultay talebimizi ileteceğiz. Bu hafta memnuniyetle öğreniyoruz ki Meclis’e Genel Merkezimizden grup toplantısı için başvuru olmamış. Memnuniyet duyduk. Sayın Genel Başkanımız, örgütlerin bize verdiği destekten sonra bu hafta grup yapmama kararı almıştır."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала