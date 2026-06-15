https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/chpde-yarin-grup-toplantisi-yapilmayacak-1106512582.html
CHP'de yarın grup toplantısı yapılmayacak
CHP'de yarın grup toplantısı yapılmayacak
Sputnik Türkiye
CHP'de yarın grup toplantısı yapılmayacak
2026-06-15T14:03+0300
2026-06-15T14:03+0300
2026-06-15T14:08+0300
poli̇ti̇ka
chp
chp genel merkezi
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
özgür özel
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ekibi bu hafta, grup toplantısı için meclise başvuru yapmadı.CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Meclis'te açıklamalarda bulundu. Emir'in açıklamalarının satırbaşları şöyle:
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chp, chp genel merkezi, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, özgür özel
chp, chp genel merkezi, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, özgür özel
CHP'de yarın grup toplantısı yapılmayacak
14:03 15.06.2026 (güncellendi: 14:08 15.06.2026)
Ayrıntılar geliyor
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ekibi bu hafta, grup toplantısı için meclise başvuru yapmadı. Grup Başkanvekili Murat Emir de 'CHP Genel Merkezi'nin başvuru yapmadığını öğrendik, biz de yapmama kararı aldık' dedi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ekibi bu hafta, grup toplantısı için meclise başvuru yapmadı.
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Meclis'te açıklamalarda bulundu. Emir'in açıklamalarının satırbaşları şöyle:
"Kurultay kararı almak üzere 900’e yakın imza ile çarşamba günü 74 il başkanımız ve bizimle ortak hareket etmeyen il başkanlarının illerinin delegeleriyle Genel Merkezimize olağanüstü kurultay talebimizi ileteceğiz. Bu hafta memnuniyetle öğreniyoruz ki Meclis’e Genel Merkezimizden grup toplantısı için başvuru olmamış. Memnuniyet duyduk. Sayın Genel Başkanımız, örgütlerin bize verdiği destekten sonra bu hafta grup yapmama kararı almıştır."