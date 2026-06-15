Abdulkadir Selvi: İmamoğlu yeni partinin çatısını kuruyor. Peki kaç milletvekili gider?

İmamoğlu, Kartacalı Hannibal’dan esinlenerek, ”Ya bir yol bulacağız. Ya bir yol yapacağız” demişti. Ekrem İmamoğlu kurulacak olan partinin çerçevesini de belirlemişti. “Türkiye’nin doğusu-batısı, kuzeyi-güneyi, kırsalı-kenti kapsayan bir yol gereklidir” demişti. Eski ANAP’lı olduğu için sol yelpazede ancak dört eğilimi birleştiren bir parti hedefliyor. ANAP, merkezde konumlanmıştı. Ekrem İmamoğlu ise sol yelpazeden hareket etmek istiyor.