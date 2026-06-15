Abdulkadir Selvi: İmamoğlu yeni partinin çatısını kuruyor. Peki kaç milletvekili gider?
© DHAHürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi
© DHA
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Mutlak butlan kararının ardından CHP'deki son gelişmeleri köşesine taşıyan gazeteci Abdulkadir Selvi, gelişmeleri bugünkü köşesinde değerlendirdi.
CHP'den tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edilen ve partideki tüm görevlerinden uzaklaştırıldıkları duyurulan 9 milletvekiline ilişkin işlemler kapsamında TBMM'de de süreç işletildi.
CHP'de yaşanan son gelişmeleri gazeteci Abdulkadir Selvi, "İmamoğlu yeni partinin çatısını kuruyor. Peki kaç milletvekili gider?" başlıklı bugünkü yazısında değerlendirdi:
İmamoğlu-Özgür Özel ekibi yeni parti kurmak için yola çıkınca Ankara’da eli çantalı parti simsarları ortaya döküldü. “Partici geldi beyler. Seçime girecek partilerim var, yeni kurulacak partilerim var” diye ortalıkta dolaşmaya başladılar.
Özgür Özelcilerin parti çalışmalarını Önder Sav ile Bülent Tezcan yürütüyor. Mustafa Kemal Mahallesi’nde bir bina tuttukları söyleniyor.
İmamoğlu, Kartacalı Hannibal’dan esinlenerek, ”Ya bir yol bulacağız. Ya bir yol yapacağız” demişti. Ekrem İmamoğlu kurulacak olan partinin çerçevesini de belirlemişti. “Türkiye’nin doğusu-batısı, kuzeyi-güneyi, kırsalı-kenti kapsayan bir yol gereklidir” demişti. Eski ANAP’lı olduğu için sol yelpazede ancak dört eğilimi birleştiren bir parti hedefliyor. ANAP, merkezde konumlanmıştı. Ekrem İmamoğlu ise sol yelpazeden hareket etmek istiyor.
Ekrem İmamoğlu’nun “Bana Işın Çelebi gibi birini bulun” dediği söyleniyor. Yeni partiye sol liberal eğilimi yansıtmak istiyor. Işın Çelebi’yi yayınlarda izliyorum. İmamoğlu perspektifine yakın yorumlar yapıyor. Işın Çelebi gibi birini aramasına gerek yok. Işın Bey’in kapısını çalabilirler.
CHP’nin 138 milletvekili var. Kılıçdaroğlu-30. Özgür Özelciler-60. Geriye 48 milletvekili kalıyor. Bunların bir kısmı diğer partilerden CHP’ye geldiler. Bir kısmı ise kökten CHP’li. 48 milletvekilinin bir süre bekleyeceği düşünülüyor.